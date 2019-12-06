Путь Дракона. Как Geox и Formula E меняют будущее

Теплые чувства между Formula E и Geox давно прошли испытание временем. Казалось бы, неочевидная связь между гоночной серией и брендом одежды и обуви перестает выглядеть таковой, если присмотреться к концепции и стратегии развития обоих участников отношений. С одной стороны — люди, поставившие перед собой, на первый взгляд, очень сложно достижимую цель: доказать миру, что наблюдать за гонками на электромобилях можно с ничуть не меньшим азартом, чем за классикой. С другой — огромная компания, перешедшая на экорельсы, когда это еще не стало мейнстримом. На выходе получился союз, в котором у партнеров есть как минимум одна общая черта — стремление сделать мир чище.

А еще и Geox, и Formula E находятся в постоянном поиске новых технологий, в результате чего собственно и появился Penske EV4. Болид, выглядящий так, будто прибыл прямиком из будущего, на ближайший сезон станет вторым домом для швейцарца Нико Мюллера и новозеландца Брендона Хартли — спортсменов, прославившихся в совершенно разных гоночных сериях (от легендарного «24 часа Ле-Мана» и GP3 Series до Formula Renault и множества раллийных чемпионатов), но в итоге сделавших выбор в пользу «зеленого» будущего большой скорости. Оба гонщика будут соревноваться в «дышащей» экипировке от Geox, тем самым проверяя новые разработки бренда в деле в максимально боевых условиях.

«Formula E — это замечательный полигон для испытания наших изобретений. Убежден, что они проявят себя в лучшем виде, что позволит Geox перенести их в одежду и обувь, рассчитанную на повседневную носку», — подчеркнул президент Geox Марио Моретти Полегато.



Марио Моретти Полегато (слева), Сара Фергюсон (справа) и манекен в экипировке гонщика Geox Dragon Team

Основатель Dragon Джей Пенске, в честь которого и назван новый болид, также не скрывал удовольствия от продолжения сотрудничества с итальянским производителем. «Geox принадлежат десятки патентов, они не стесняются экспериментов и нацелены на устойчивое „зеленое“ развитие. Эта концепция очень близка Dragon, и мы рады возможности сотрудничать», — отметил Пенске на презентации.

Электрокары соревнуются в Formula E с 2012 года, и эта гоночная серия по сути выступает главным амбассадором будущего, которое неминуемо ждет сегмент автомобильного транспорта. Каждый год в одной только Италии, далеко не лидере отрасли, число проданных электрокаров увеличивается на 300%. По данным PwC, к 2030 году в Европе и США будет насчитываться по 50 миллионов электрокаров, а в Китае — чуть меньше 100 миллионов. Массимо Леонардо, директор PwC по стратегическому развитию, отмечает, что уже сегодня гиганты автомобильной и энергетической отраслей активно инвестируют в эко- и цифровые технологии, что в совокупности демонстрирует четкую направленность на устойчивое развитие.