Путь на Север. Вспоминаем одну из самых ярких поездок года вместе с Ecco

В осенне-зимней коллекции бренда также используется мемебрана GORE-TEX — специальный водонепроницаемый материал, который располагается между подкладкой и верхом обуви. Поры GORE-TEX в 20 000 раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь ботинка, и в то же время в 700 раз больше молекулы пара, благодаря чему испарения выводятся из ботинка, что позволяет ноге дышать и оставаться сухой.

Можно оказаться в любом месте, но, чтобы получить от путешествия настоящее удовольствие, без хорошей обуви не обойтись.