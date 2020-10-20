Путь на Север. Вспоминаем одну из самых ярких поездок года вместе с Ecco
О путешествии
Мы отправились далеко на Север — побывали в Архангельске, исследовали красочные Пинежские пещеры, лежащие под землей среди дикой тайги. А еще гуляли по реликтовым лесам, изучали быт оленеводов и любовались северным сиянием. Разумеется, не обошлось без мастер-классов по фотографии от настоящих профессионалов: участники тура учились искусству репортажной, пейзажной, портретной и архитектурной съемки, вечером обсуждали свои работы с шеф-фотографом группы.
Почему именно сюда
В наше непростое время путешествия по России кажутся лучшим выбором. Не все знают о том, что в нашей стране можно найти варианты для путешествий не менее захватывающие, чем где-то за границей. Русский Север — одно из таких мест: территории с редкими видами, уникальным местным бытом, поразительной архитектурой: здесь есть и старинные церкви, построенные без гвоздей, и поморские крестьянские дома, похожих нет больше нигде в мире. Зимой здесь, пожалуй, даже интереснее, чем летом.
Экипировка
Чтобы наслаждаться северными видами, нужно иметь хорошую экипировку. Особенное значение имеют ботинки, они должны быть удобными, теплыми, не пропускать влагу. Наша команда выбрала для себя модели от ECCO. Эта датская компания уже много лет производит надежную и функциональную обувь, которая соответствует российским реалиям. Большая часть скандинавских стран, как и Русский Север, находится за Полярным кругом, в Арктике: кому, как не скандинавам, знать все про обувь, подходящую для суровых холодных условий?
В этом сезоне ECCO представляет особенные зимние EXOSTRIKE с оригинальной запоминающейся формой и самоочищающимся протектором Michelin! Он создан по образу и подобию шин высокоскоростных автомобилей и мотоциклов, позволяет уверенно передвигаться по снегу и наледи, превращая зимние прогулки в удовольствие. Специальная пропитка ЕССО HydromaxTM наделяет кожу водоотталкивающими свойствами, которые начинают работать каждый раз при намокании и действуют на протяжении 8–10 часов. Утеплитель легендарного бренда PrimaLoft®, встроенный между верхом обуви и подкладкой, отличается не- превзойденной легкостью, отлично сохраняет тепло и создает дополнительную защиту от влаги, что особенно важно в осенне-зимний период. Пяточная часть обуви, выполненная с применением технологии PROSOMA, обеспечивает фиксацию и надежную защиту стопы, а также придает ультрасовременный внешний вид.
В осенне-зимней коллекции бренда также используется мемебрана GORE-TEX — специальный водонепроницаемый материал, который располагается между подкладкой и верхом обуви. Поры GORE-TEX в 20 000 раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь ботинка, и в то же время в 700 раз больше молекулы пара, благодаря чему испарения выводятся из ботинка, что позволяет ноге дышать и оставаться сухой.
Можно оказаться в любом месте, но, чтобы получить от путешествия настоящее удовольствие, без хорошей обуви не обойтись.