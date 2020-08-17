Путешествие на машине: как подготовиться к поездке

Первым делом необходимо продумать цель и план путешествия. Некоторые регионы ввели обязательный режим самоизоляции для въезжающих на территорию субъекта. Как правило, это не касается транзитного проезда на машине. Но лучше перед поездкой изучить эпидемиологическую ситуацию в регионах и построить безопасный маршрут через субъекты с благоприятной обстановкой. К примеру, сейчас открыты такие популярные туристические регионы как Сочи, Анапа, Крым, Екатеринбург, Минеральные воды, Карелия.

Выбор региона будет зависеть от цели поездки — планируете ли вы отправиться на море, в горы или на целебные источники. Среди популярных видов отдыха 2020 года также отмечают гастротуризм и глэмпинг.

Гастротуризм активно развивается в регионах Урала и Кубани, глэмпингом можно заняться в Карелии, Тульской области и на Алтае.