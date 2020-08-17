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Но есть и хорошие новости!
Калейдоскоп

Путешествие на машине: как подготовиться к поездке

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17 августа 2020
В условиях пандемии границы Евросоюза оказались закрыты. Что же делать, если нет больше сил сидеть дома и хочется отправиться в путешествие, несмотря ни на что? Выход есть: можно отправиться в путешествие на машине и исследовать красоты России.

Спланировать маршрут

Первым делом необходимо продумать цель и план путешествия. Некоторые регионы ввели обязательный режим самоизоляции для въезжающих на территорию субъекта. Как правило, это не касается транзитного проезда на машине. Но лучше перед поездкой изучить эпидемиологическую ситуацию в регионах и построить безопасный маршрут через субъекты с благоприятной обстановкой. К примеру, сейчас открыты такие популярные туристические регионы как Сочи, Анапа, Крым, Екатеринбург, Минеральные воды, Карелия.

Выбор региона будет зависеть от цели поездки — планируете ли вы отправиться на море, в горы или на целебные источники. Среди популярных видов отдыха 2020 года также отмечают гастротуризм и глэмпинг.

Гастротуризм активно развивается в регионах Урала и Кубани, глэмпингом можно заняться в Карелии, Тульской области и на Алтае.

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Сергей Доля Глэмпинг в Тверской области

Выбрать компанию

Когда вы определились с целью и планом поездки, пора выбирать попутчиков. Не секрет, что отдыхать компанией выгоднее и приятнее, чем в одиночку. Конечно, лучшее решение — поездка с друзьями. Но бывает, что мы сталкиваемся с трудностями — несовпадение графиков отпусков, целей поездки. В таком случае можно воспользоваться сервисами по поиску попутчиков. 

Начинайте искать попутчика заранее. В сезон отпусков у многих есть свои планы, которые сложно поменять в один момент. Если вы размещаете объявление за неделю до поездки, шанс найти идеальный вариант невелик. Лучше это делать, по крайней мере, за месяц.

Договоритесь с будущим попутчиком о встрече перед путешествием. Вы пообщаетесь вживую, поближе друг друга узнаете и поймете, готовы ли отправиться с ним в длительную поездку.

Среди популярных сервисов по подбору попутчиков можно выделить tourbar, Couchsurfing.com, Форум Винского.

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Connor Wilkins / Unsplash

Подготовить машину к дальней поездке

Незадолго до поездки лучше съездить в автосервис и проверить, все ли в порядке, готова ли машина к длительному путешествию. Это позволит вам не беспокоиться о машине в поездке и избежать лишний стресс. Возьмите с собой запасное снаряжение для машины. Минимальный набор — запасное колесо, домкрат, комплект гаечных ключей, жидкость для омывания стекол, огнетушитель, знак аварийной остановки.

Собрать вещи

У путешествия на машине есть неоспоримое преимущество — вы можете упаковать с собой гораздо больший комплект вещей, чем при передвижении на общественном транспорте.

Все документы удобно сложить в сумочку. Среди них паспорт, технический паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, ОСАГО, документы на право управления ТС и медицинская страховка. Документы на машину можно положить в бардачок, чтобы при необходимости быстро достать. Лучше взять с собой несколько банковских карточек с небольшими суммами и обязательно наличные. В дальних уголках страны безналичного расчета может не быть.

Личные вещи нужно взять с учетом региона и погодных условий. Они также будут варьироваться в зависимости от цели поездки (от горного снаряжения с палатками до купальников с пляжными пледами).

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Tucker Good / Unsplash

Продумать развлечения в дороге

Если вы хотите, чтобы поездка прошла быстро и весело, не забудьте подготовить несколько плейлистов под разное настроение. Скачайте не меньше 100–200 треков, чтобы не пришлось по кругу слушать одни и те же мелодии. Советуем скачать музыку на телефон или умные часы — так у вас будет возможность слушать ее не только в машине, но и на остановках.

Выбирайте устройства, которые возможно объединить в единую экосистему. Кроссплатформенное взаимодействие устройств позволит вам легко и быстро подключать девайсы в различных комбинациях и в любых возможных сценариях. Так обладатели устройств HUAWEI, могут в считанные секунды передать любимый плейлист со смартфона на умные часы с помощью технологии HUAWEI Share или воспроизвести музыкальные треки, сохранённые в памяти смартфона, прямо с планшета. Данное стало возможным благодаря технологии интеллектуального взаимодействия устройств HUAWEI «1+8+N», где смартфон — центральный элемент «единица», «8» означает восемь категорий устройств HUAWEI: ноутбуки, планшеты, беспроводные наушники, умные часы и браслеты и многое другое. «N» — бесконечное разнообразие фирменных продуктов и сервисов, поддерживающих технологию HUAWEI Share.

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Фото: HUAWEI
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Фото: HUAWEI
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Фото: HUAWEI

Поскольку в поездке на машине вы отвечаете не только за себя как за водителя, но и за безопасность пассажиров, каждые 2–3 часа нужно останавливаться, чтобы дать передышку телу и глазам. Водителю, как и всем пассажирам, рекомендуется выйти из автомобиля и немного походить. Можно сделать несколько легких упражнений для разминки под музыку — приседания, махи руками, поворот головой или даже небольшую пробежку. Возьмите с собой удобные для бега беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3i. Благодаря распределенной технологии они автоматически соединятся с часами серии HUAWEI WATCH GT 2, чтобы вы могли слушать музыкальные треки даже в отсутствии смартфона.

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