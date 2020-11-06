Путешествие со «Вкусами России»: региональные бренды продуктов питания в культуре и искусстве

8 октября стартовал Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Министерством сельского хозяйства РФ. Миссия конкурса — рассказать потребителям об уникальных продуктах из разных уголков страны и их характеристиках, поведать, чем гордятся наши регионы, и сориентировать, куда поехать, чтобы проникнуться колоритом местных блюд.

Что такое региональный бренд? Это уникальный для определенной местности продукт питания, который создается на ее территории, носит уникальное название, обладает своими особенностями и историей. Отправившись на поиски преданий и легенд, координаторы конкурса нашли немало упоминаний и цитат о кулинарных брендах в литературе, кинематографе, художественном искусстве и современных медиа.

Легендарное бурятское блюдо буузы (позы), северный родственник грузинских хинкали, можно встретить в советском художественном фильме «У озера»: там герой Василия Шукшина за ужином рассказывает о «трагической ошибке» во время поедания бууз, сообщая, что вилкой их есть нельзя. «Ручкой, Валенька, ручкой!» — говорит он своей сотрапезнице и сам берет буузы руками.

В 2013 году на экраны вышла комедия режиссера Жаргала Бадмацыренова «Буузы» — в ней незадачливый молодой человек, желающий доказать будущему тестю, что он чего-то стоит, решает открыть буузную (понятно, что успех в итоге ему обеспечен).

Знаменитый гастрономический бренд Бурятии увековечен не только в кинокадрах: в 2017 году в Улан-Удэ ему воздвигли мраморный памятник. В этом же году в Саратове была установлена скульптурная композиция, посвященную «Хлеб всему голова», посвященная хлеборобам и прославленному саратовскому калачу. А 12 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие музея «Саратовский калач», который предлагает окунуться в историю Саратовского хлебопекарного производства, начавшуюся в XIX веке.

Есть бренды с еще более древней историей. Например, первое упоминание об адыгейском сыре можно встретить в нартском эпосе, возникшем еще в VIII–VII веках до н. э. Этот продукт был незаменим в рационе прародителей адыгских народов, особенно на утреннем столе. По преданиям, он помогал поддерживать силы и долголетие легендарным богатырям-великанам — нартам.

Давним происхождением обладает и башкирский талкан — мука особого помола из жареного ячменя или пшеницы, незаменимый элемент национальной кухни, основа пищи древних кочевников. Из талкана делают каши, сладости, пекут хлеб. В современном фильме «Из Уфы с любовью» во время сцены застолья в маленькой деревушке Башкортостана мы видим не заставленный блюдами стол, а символичную режиссерскую трактовку: на скатерти стоит несколько караваев приготовленного из талкана — как национальный символ гостеприимства, достатка и благополучия.

Любимец отечественного кинематографа — рязанский леденец, хорошо знакомый всем с детства карамельный петушок на палочке. Он снимался и в киносказках Александра Роу «Морозко» и «Варвара-краса длинная коса», и в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — там герой Юрия Никулина продает знаменитые леденцы мальчишкам на рынке. Многие отечественные писатели и поэты увековечили это популярное лакомство в своих трогательных стихах и рассказах, а в Рязани, кстати, все в том же 2017 году открылся Музей истории рязанского леденца, где подробно и наглядно рассказывают о традициях сахароварения на Руси.

Современные медиа тоже не дают забыть о любимых и популярных блюдах, приготовленных по старинным рецептам и сохранивших любовь к себе. Например, Дима Билан выложил в своем Инстаграме ролик, где он угощает знакомого продюсера балкарскими хычинами, привезенными из родного Нальчика. Этим певец привлек внимание своих подписчиков к национальной кухне Кабардино-Балкарии.

Чтобы оставаться в курсе событий конкурса «Вкусы России» и отдать голос за полюбившийся бренд в номинации «Выбор народа», заходите на вкусыроссии.рф и подписывайтесь на страницы конкурса в соцсетях. На сайте совсем скоро появится каталог региональных брендов продуктов питания, который станет вашим гастрономическим помощником во время путешествий по России.