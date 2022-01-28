Путешествия во времени и пространстве: 5 необычных мест России, в которых стоит побывать в 2022 году
Злынка — «кружевной» городок, в котором не наступил XXI век
Оставим путешествие по Золотому кольцу иностранным туристам. Злынка поразит ничуть не меньше Суздаля, в котором вы наверняка уже неоднократно побывали. В этом крошечном городке в Брянской области, почти на границе с Украиной, сохранились старинные деревянные здания невероятной красоты. Почти каждый домик украшают уникальные резные наличники, которые хочется рассматривать часами.
Из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС развитие города остановилось, и даже встал вопрос об отселении жителей — это и помогло сохранить уникальную архитектуру, ведь в городе, который не развивается, не будут сносить старую постройку и возводить многоэтажки. Приезжайте сюда отдохнуть от суеты и поработать в тишине, тем более, что новый Dell Vostro 3500 позволит не переживать за отсутствие розетки под рукой: ёмкий аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки и обеспечит несколько часов автономной работы.
Озеро Баскунчак: российское Мертвое море
Если вам интересен промышленный туризм, запланируйте поездку на соленое озеро Баскунчак в Астраханской области. Здесь добывали соль еще в VIII веке и продолжают по сей день: 80% всей российской соли родом из этих мест. Пейзажи Баскунчака оставляют ощущение нереальности происходящего, как будто вы попали в компьютерную игру или фантастический фильм о далеких планетах. На озере работают специальные комбайны, которые срезают верхний слой подводной соляной горы, а сама гладь воды расчерчена на полоски и напоминает лоскутное одеяло.
Вас точно поразит железная дорога, уходящая прямо в воду. Это не заброшенные рельсы, а действующее сообщение для транспортировки добытой соли.
Гамсутль, город мертвых
Хотите прогуляться по средневековым улочкам горного поселения на вершине горы? И не просто поселения, а настоящего городка-призрака, последний житель которого умер в 2015 году? Дагестанский Гамсутль — древнейший аул Кавказа, возведенный на пересечении дорог Великого шелкового пути. Он хранит в своих каменных стенах дух прошлого. Здесь пока еще не очень много туристов, так что будет возможность провести время в тишине и подумать о вечном.
Если у вас есть дрон, обязательно берите его с собой: местные пейзажи выглядят просто потрясающе с высоты птичьего полета. Само поселение называют местным Матчу Пикчу, и на то есть причины. Убедитесь сами! И не ограничивайте себя в желании сделать как можно больше фото и видео этого потрясающего места: в Dell Vostro 3500 предусмотрено вместительное хранилище ёмкостью 1 Тб - хватит на все ваши впечатления! А полноразмерный экран с диагональю 15,6” позволит рассмотреть мельчайшие детали на всех ваших снимках.
Стеклянный пляж: такой только у нас и в Калифорнии
Все начиналось банально. На берегу Уссурийского залива под Владивостоком располагался завод по переработке стекла и фарфора, который сбрасывал отходы производства в море. Но природа забавно пошутила и вернула выброшенные «сокровища» обратно на берег. Так городская свалка превратилась в необычный пляж с невероятно красивой стеклянной галькой, куда местные жители приходят фотографироваться.
Убирайте ноутбук подальше (благо, новый Dell Vostro 3500 — достаточно тонкий и весит всего 1,78 кг) и наслаждайтесь, как эти гладкие камешки играют на солнце всеми цветами радуги. Вот только гулять босиком по кромке воды все-таки не стоит, стекло есть стекло.
Действующий деревянный железнодорожный вокзал
В Боровичах Новгородской области до сих пор работает вокзал, построенный в 1876 году — один из самых старых в России. На него определенно стоит посмотреть! Это двухэтажное деревянное здание, которое раньше вмещало залы ожидания для пассажиров, квартиры начальника станции и его помощника. Со дня своего открытия вокзал очень мало изменился и сохранил провинциальный дух конца XIX века, благодаря чему часто становился локацией для съемок фильмов.
Сегодня от вокзала в Боровичах ходит только один пригородный поезд до соседней Угловки. Но чем это не повод устроить себе необычную прогулку в выходной день (по будням поезд не курсирует)? Берите с собой бутерброды и ноутбук Dell Vostro 3500. Кстати, в нем предусмотрен встроенный сканер отпечатка пальца, чтобы защитить важные данные от несанкционированного доступа. Не то чтобы это должно обязательно произойти в электричке, но хорошо, когда устройство обеспечивает дополнительную безопасность.