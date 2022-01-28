Путешествия во времени и пространстве: 5 необычных мест России, в которых стоит побывать в 2022 году

Оставим путешествие по Золотому кольцу иностранным туристам. Злынка поразит ничуть не меньше Суздаля, в котором вы наверняка уже неоднократно побывали. В этом крошечном городке в Брянской области, почти на границе с Украиной, сохранились старинные деревянные здания невероятной красоты. Почти каждый домик украшают уникальные резные наличники, которые хочется рассматривать часами.

Из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС развитие города остановилось, и даже встал вопрос об отселении жителей — это и помогло сохранить уникальную архитектуру, ведь в городе, который не развивается, не будут сносить старую постройку и возводить многоэтажки. Приезжайте сюда отдохнуть от суеты и поработать в тишине, тем более, что новый Dell Vostro 3500 позволит не переживать за отсутствие розетки под рукой: ёмкий аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки и обеспечит несколько часов автономной работы.