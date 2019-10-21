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Путешествуем с Xiaomi: Дагестан

Дагестан глазами фотографа: советы Ивана Дементиевского

21 октября 2019
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Фотограф Иван Дементиевский побывал в самом многонациональном регионе России (здесь живёт порядка сотни народов, они говорят на 60 языках), увидел наиболее интересные аулы республики и поближе познакомился с историей и бытом их жителей. А теперь рассказывает, как все это многообразие лучше всего запечатлеть – для этого он вооружился смартфоном Redmi Note 8 Pro.

Несколько лет назад я уже бывал в Дагестане и сейчас представлял, что меня ждет. Невероятно красивая природа, доброжелательные дагестанцы, древние традиции в горных аулах, интересные встречи и разговоры. В общем, всё то, что делает путешествие действительно незабываемым! А чтобы все это запечатлеть, помимо верного фотоаппарата я взял с собой новый Redmi Note 8 Pro. В моём новом смартфоне целых четыре камеры, 64 мегапикселя, мощный процессор – таким фотографировать одно удовольствие. Снимки получаются что надо, а если хочется разглядеть детали – запас мегапикселей позволяет увеличивать фотографию в несколько раз. Камера смартфона справлется с большинством сложных сюжетов, даже при условии, что снимать приходится с рук. 

После московской промозглой погоды Махачкала встретила ярким солнцем, синим небом и вкусным хинкалом. «Пока не поешь, мы никуда не поедем», – так и говорит мне Абдула, наш бессменный гид по Дагестану. Молодой парень с любовью и восхищением рассказывает про Дагестан, красоты, обычаи и людей, которые мы встретим. 

Кстати, я заметил, что раньше многих людей смущал вид моего внушительного фотоаппарата. Сейчас, когда снимаю на смартфон, получить нужный кадр стало гораздо проще: люди спокойнее к нему относятся, не замыкаются в себе. 

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Совет от фотографа: Если ваш смартфон поддерживает формат RAW, снимайте однозначно в него. И хотя фотографии будут много весить, они гораздо лучше будут поддаваться редактированию и обработке. А ведь иногда обработка кадра – это и есть сам кадр.
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Совет от фотографа: Знайте все особенности и свойства вашего смартфона. Мобильная фотография должна быть мобильной! Наверняка в смартфоне есть горячая клавиша, быстро включающая камеру телефона, и тогда, если вам посчастливится увидеть какой-то неожиданный и интересный сюжет, вы его не упустите!
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Совет от фотографа: Люди в кадре помогают передавать масштаб и настроение снимка. Раньше я не понимал этого и сильно ругался, если кто-то появлялся у меня в кадре. Теперь же, бывает, даже специально прошу коллегу или друга попозировать перед камерой.

Дорога извилистой лентой забирается всё выше и выше, солнце осталось где-то далеко позади. Живописные леса, подёрнутые осенними красками, плавно исчезали в дымке. Самое время остановиться и сделать первые фотографии. Водитель нашего микроавтобуса говорит, что погода – просто ужас, хоть бы солнца дождались. На что, мы, фотографы, возражаем: напротив, чем хуже погода, тем интереснее фотографии! Да и неважно, что на улице моросит дождь, туман и сыро – моему смартфону такая погода не помеха.

Через несколько часов мы уже высоко в горах, в знаменитом ауле Кубачи, который известен на весь мир своими златокузнецами. В гостях нам показывают как рождаются великолепные изделия из золота и серебра. Это невероятно: мастер без особых приспособлений может буквально на коленке сделать настоящее произведение искусства! Впрочем, этим традициям не одна сотня лет, а кубачинцы смогли сохранить мастерство и традиции предков, донесли их до наших дней. 

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Cнято на Redmi Note 8 Pro Совет от фотографа: Носите телефон в отдельном кармане, не допускайте, что бы переднее стекло камеры соприкасалось с ключами или зажигалкой, царапины на переднем стекле не сделают качество фотографии лучше. Я бы советовал хороший защитный чехол, который защитит и камеры Redmi Note 8 PRO.

Закат встречаем над селом, чуть ниже окраины аула. В наступающей темноте клубится туман, медленно подкрадывающийся к нам, а в темнеющем небе рассыпались первые яркие звёзды. Гид уже зовет нас домой, ведь там нас ждет ужин, горячий чай и песни, но мы все снимаем – как не снимать такую красоту? 

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Cнято на Redmi Note 8 Pro Совет от фотографа: Очень часто туристы снимают с одного и того же уровня, на котором они держат телефон. Не бойтесь менять ракурсы, приседайте или забирайтесь на ближайший забор. Иногда, ракурс делает сюжет совершенно иным и намного более интересным.

«Фотографа кормят ноги». Так нам говорил наш преподователь по фотографии. И это правда: ещё темно, нет даже намёка на рассвет, а гостиница наполняется шумом и разговорами. И снова мы трясёмся по горным серпантинам, снова резкие повороты и нереальные виды. А после быстрого завтрака на рассвете – в путь, впереди горные аулы Гамсутль и Чох, а потом визитная карточка Дагестана – Сулакский каньон. Если успеем, заскочим на гигантский бархан Сарыкум. 

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Cнято на Redmi Note 8 Pro Совет от фотографа: Единственный способ найти что то новое и интересное – исследовать окружающий вас мир. Не бойтесь идти дальше, чем это делают другие, сворачивайте с тропы, ищите места, куда туристов не водят, и тогда ваш запас красивых фотографий пополнится новыми снимками.

Такие поездки я про себя называю «путешествие нон-стоп».Впечатления наслаиваются друг на друга, и их попросту невозможно сразу разложить по полочкам и осознать. Это произойдёт позже, уже в Москве, когда я буду листать фотографии на своём смартфоне где-нибудь в пробке или в переговорной, ожидая коллег.

Понравился ли мне Дагестан? Безусловно, раз, не успев выдохнуть после этой поездки, при одном взгляде на эти кадры хочется собрать рюкзак и снова уехать подальше в горы: встречать рассветы, провожать закаты и знакомиться с новыми людьми. 

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Совет от фотографа: Если есть возможность ручного управления параметрами съёмки, пользуйтесь ими! В смартфоне Redmi Note 8 PRO по умолчанию есть такая функция: можно менять значения выдержки, параметры ISO, делать коррекцию. Иногда кажется, что это не смартфон, а профессиональный фотоаппарат.
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Чтобы получить интересные кадры, ищите отражающие плоскости, от луж, от стекла, от крыши автомобиля. Отражение может добавить какую-то новую изюминку в привычную картинку. Тут как нельзя лучше подойдёт широкоугольный объектив Redmi Note 8 PRO.
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Перед съёмкой стоит протереть переднюю линзу, сделайте это своей привычкой. Без этого ритуала изображение может получиться весьма нечеткое. А у смартфона Redmi Note 8 PRO камеры сразу четыре – одну из них точно можно случайно запачкать.