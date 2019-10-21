Дагестан глазами фотографа: советы Ивана Дементиевского

Несколько лет назад я уже бывал в Дагестане и сейчас представлял, что меня ждет. Невероятно красивая природа, доброжелательные дагестанцы, древние традиции в горных аулах, интересные встречи и разговоры. В общем, всё то, что делает путешествие действительно незабываемым! А чтобы все это запечатлеть, помимо верного фотоаппарата я взял с собой новый Redmi Note 8 Pro. В моём новом смартфоне целых четыре камеры, 64 мегапикселя, мощный процессор – таким фотографировать одно удовольствие. Снимки получаются что надо, а если хочется разглядеть детали – запас мегапикселей позволяет увеличивать фотографию в несколько раз. Камера смартфона справлется с большинством сложных сюжетов, даже при условии, что снимать приходится с рук.
После московской промозглой погоды Махачкала встретила ярким солнцем, синим небом и вкусным хинкалом. «Пока не поешь, мы никуда не поедем», – так и говорит мне Абдула, наш бессменный гид по Дагестану. Молодой парень с любовью и восхищением рассказывает про Дагестан, красоты, обычаи и людей, которые мы встретим.
Кстати, я заметил, что раньше многих людей смущал вид моего внушительного фотоаппарата. Сейчас, когда снимаю на смартфон, получить нужный кадр стало гораздо проще: люди спокойнее к нему относятся, не замыкаются в себе.
Дорога извилистой лентой забирается всё выше и выше, солнце осталось где-то далеко позади. Живописные леса, подёрнутые осенними красками, плавно исчезали в дымке. Самое время остановиться и сделать первые фотографии. Водитель нашего микроавтобуса говорит, что погода – просто ужас, хоть бы солнца дождались. На что, мы, фотографы, возражаем: напротив, чем хуже погода, тем интереснее фотографии! Да и неважно, что на улице моросит дождь, туман и сыро – моему смартфону такая погода не помеха.
Через несколько часов мы уже высоко в горах, в знаменитом ауле Кубачи, который известен на весь мир своими златокузнецами. В гостях нам показывают как рождаются великолепные изделия из золота и серебра. Это невероятно: мастер без особых приспособлений может буквально на коленке сделать настоящее произведение искусства! Впрочем, этим традициям не одна сотня лет, а кубачинцы смогли сохранить мастерство и традиции предков, донесли их до наших дней.
Закат встречаем над селом, чуть ниже окраины аула. В наступающей темноте клубится туман, медленно подкрадывающийся к нам, а в темнеющем небе рассыпались первые яркие звёзды. Гид уже зовет нас домой, ведь там нас ждет ужин, горячий чай и песни, но мы все снимаем – как не снимать такую красоту?
«Фотографа кормят ноги». Так нам говорил наш преподователь по фотографии. И это правда: ещё темно, нет даже намёка на рассвет, а гостиница наполняется шумом и разговорами. И снова мы трясёмся по горным серпантинам, снова резкие повороты и нереальные виды. А после быстрого завтрака на рассвете – в путь, впереди горные аулы Гамсутль и Чох, а потом визитная карточка Дагестана – Сулакский каньон. Если успеем, заскочим на гигантский бархан Сарыкум.
Такие поездки я про себя называю «путешествие нон-стоп».Впечатления наслаиваются друг на друга, и их попросту невозможно сразу разложить по полочкам и осознать. Это произойдёт позже, уже в Москве, когда я буду листать фотографии на своём смартфоне где-нибудь в пробке или в переговорной, ожидая коллег.
Понравился ли мне Дагестан? Безусловно, раз, не успев выдохнуть после этой поездки, при одном взгляде на эти кадры хочется собрать рюкзак и снова уехать подальше в горы: встречать рассветы, провожать закаты и знакомиться с новыми людьми.