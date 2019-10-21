Дагестан глазами фотографа: советы Ивана Дементиевского

Несколько лет назад я уже бывал в Дагестане и сейчас представлял, что меня ждет. Невероятно красивая природа, доброжелательные дагестанцы, древние традиции в горных аулах, интересные встречи и разговоры. В общем, всё то, что делает путешествие действительно незабываемым! А чтобы все это запечатлеть, помимо верного фотоаппарата я взял с собой новый Redmi Note 8 Pro. В моём новом смартфоне целых четыре камеры, 64 мегапикселя, мощный процессор – таким фотографировать одно удовольствие. Снимки получаются что надо, а если хочется разглядеть детали – запас мегапикселей позволяет увеличивать фотографию в несколько раз. Камера смартфона справлется с большинством сложных сюжетов, даже при условии, что снимать приходится с рук.



После московской промозглой погоды Махачкала встретила ярким солнцем, синим небом и вкусным хинкалом. «Пока не поешь, мы никуда не поедем», – так и говорит мне Абдула, наш бессменный гид по Дагестану. Молодой парень с любовью и восхищением рассказывает про Дагестан, красоты, обычаи и людей, которые мы встретим.



Кстати, я заметил, что раньше многих людей смущал вид моего внушительного фотоаппарата. Сейчас, когда снимаю на смартфон, получить нужный кадр стало гораздо проще: люди спокойнее к нему относятся, не замыкаются в себе.