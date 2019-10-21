Точки притяжения Дагестана: аул ремесленников Кубачи

Кавказ неспроста славится своими ювелирами и оружейниками: увидеть мастеров в деле дорогого стоит. Это можно сделать в знаменитом ауле златокузнецов Кубачи, который по праву признан одним из чудес этого края, дошедшим до нас из глубины веков.
В месте, где живут творческие люди, и природа завораживает: уютные, добротные дома сбегают по склону горы вниз. Эту гряду домов сравнивают то с водопадом, то с лестницей в небо.
Кубачи – один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. Кубачинская техника известна своим разнообразием здесь есть мастера по гравировке, чернению, работе со штихелем, канфарению. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия. Свое уникальное умение в семьях передают по наследству. Говорят, что тонкости мастерства не открывают даже друзьям и соседям.
Гулять по улицам Кубачи можно будто по музею под открытым небом. Не забудьте захватить с собой второй чемодан для сувениров, ведь их тут хочется купить все и сразу!