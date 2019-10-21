Точки притяжения Дагестана: аул ремесленников Кубачи

Кавказ неспроста славится своими ювелирами и оружейниками: увидеть мастеров в деле дорогого стоит. Это можно сделать в знаменитом ауле златокузнецов Кубачи, который по праву признан одним из чудес этого края, дошедшим до нас из глубины веков.

В месте, где живут творческие люди, и природа завораживает: уютные, добротные дома сбегают по склону горы вниз. Эту гряду домов сравнивают то с водопадом, то с лестницей в небо.