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Точки притяжения Дагестана: аул ремесленников Кубачи

21 октября 2019
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Фото: Руслан
В Дагестане можно не только любоваться природными красотами – озерами, горными склонами, барханом и каньонам – нельзя забывать и о местах, где веками сохраняется уникальная культура.

Кавказ неспроста славится своими ювелирами и оружейниками: увидеть мастеров в деле дорогого стоит. Это можно сделать в знаменитом ауле златокузнецов Кубачи, который по праву признан одним из чудес этого края, дошедшим до нас из глубины веков.

В месте, где живут творческие люди, и природа завораживает: уютные, добротные дома сбегают по склону горы вниз. Эту гряду домов сравнивают то с водопадом, то с лестницей в небо. 

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Автор фото – ShKadiev

Кубачи – один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. Кубачинская техника известна своим разнообразием здесь есть мастера по гравировке, чернению, работе со штихелем, канфарению. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия. Свое уникальное умение в семьях передают по наследству. Говорят, что тонкости мастерства не открывают даже друзьям и соседям. 

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Ольга Чичирко Воду здесь до сих пор берут из родников. Ходить за водой считается женской заботой. Удивительно, что некоторые женщины верны традициям предков и носят воду в кувшинах, изготовленных местными мастерами. И все верны традиции носить белый, с кубачинской вышивкой, платок – каз. Он повязывается определённым образом, так, чтобы не соскользнул. Носят такие платки как женщины в возрасте, так и девочки-подростки.

Гулять по улицам Кубачи можно будто по музею под открытым небом. Не забудьте захватить с собой второй чемодан для сувениров, ведь их тут хочется купить все и сразу! 

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Автор фото – Мухтар Гаджидадаев