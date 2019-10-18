Точки притяжения Дагестана: аулы Гамсутль и Чох

Аул-призрак Гамсутль
Гамсутль – покинутый жителями аул, одиноко стоящий на горных вершинах и сроднившийся с ними за сотни лет. Подниматься вам придется пешком – к скоплению пустых домов и улицам, по которым гуляет один лишь ветер, ведет крутая дорога.
Но оно того стоит: виды впечатлят любого. Гамсутль словно врос в горы. Отчасти это правда: дома строили так, чтобы скала служила одной из стен. Остальные складывали из обломков породы. Некоторые дома двух- и даже трехэтажные – такие могли себе позволить обеспеченные люди. Только ходить возле них надо все же аккуратно: кладка осыпается, а земляные крыши уже почти везде размыло. В селе всего пара улиц. Сохранилась только часть аула, которая расположена на самой вершине скалы, – здесь около 1500 метров над уровнем моря.
Если хотите почувствовать, как замирает время и смотрят на вас пустые окна брошенных домов – поднимитесь к Гамсутлю и постойте среди его улиц в тишине хотя бы пару минут.
Гамсутль на снимке Омара Пакалова
А раньше по бокам села стояли сторожевые башни. Въезжали в него по откидным мостам. Считается, что Гамсутль так никогда и не был взят никем из завоевателей – слишком уж он неприступен.
Чох
(Автор фото – Александр)
Аул Чох в Дагестане известен как один из древнейших. Через него, вероятно, проходила ветка Великого шелкового пути – некогда это был известный научный и торговый центр. Чох стоит на перекрестке пяти дорог и является самым древним поселением на Северном Кавказе. Этот край примечателен своими жителями, среди которых немало профессора, академики, медики, учителя, да и просто люди высокообразованные и начитанные – такова историческая особенность этого селения. Именно образование в этом ауле имело наивысшую ценность для жителей, чохцы издавна обучались в Стамбуле и иранских учебных заведениях. Здесь был и дворец (Малалов, некогда пышный дворец местного дореволюционного аристократа, сейчас на его месте лишь руины).
Чох – жилое поселение, хотя с каждым годом отсюда уезжает все больше жителей. Но своей туристической привлекательности он от этого не теряет. Местные жители гостеприимны и неровен час заманят вас в гости, выбивая из графика. Здесь можно часами гулять, разглядывая древние каменные дома с резьбой и присматриваясь к непростому, но привычному для жителей горному быту аула. Улочки Чоха узки и извилисты, таят в себе множество секретов былых времен, над входной дверью каждого дома висит табличка с фамилией семьи и годом постройки.
(Автор фото – Омар Пакалов)
А еще Чох — родина ботищал, тонких пирогов с текучей творожной начинкой. И если вы уедете оттуда, так их и не попробовав – это будет досадным упущением.