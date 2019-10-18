Точки притяжения Дагестана: аулы Гамсутль и Чох

Гамсутль – покинутый жителями аул, одиноко стоящий на горных вершинах и сроднившийся с ними за сотни лет. Подниматься вам придется пешком – к скоплению пустых домов и улицам, по которым гуляет один лишь ветер, ведет крутая дорога.

Но оно того стоит: виды впечатлят любого. Гамсутль словно врос в горы. Отчасти это правда: дома строили так, чтобы скала служила одной из стен. Остальные складывали из обломков породы. Некоторые дома двух- и даже трехэтажные – такие могли себе позволить обеспеченные люди. Только ходить возле них надо все же аккуратно: кладка осыпается, а земляные крыши уже почти везде размыло. В селе всего пара улиц. Сохранилась только часть аула, которая расположена на самой вершине скалы, – здесь около 1500 метров над уровнем моря.

Если хотите почувствовать, как замирает время и смотрят на вас пустые окна брошенных домов – поднимитесь к Гамсутлю и постойте среди его улиц в тишине хотя бы пару минут.

Гамсутль на снимке Омара Пакалова

А раньше по бокам села стояли сторожевые башни. Въезжали в него по откидным мостам. Считается, что Гамсутль так никогда и не был взят никем из завоевателей – слишком уж он неприступен.



