Точки притяжения Дагестана: бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум – еще одно из чудес Дагестана. Во-первых – он находится не в пустыне. Во-вторых – это самая крупная дюна не только России, но и всей Евразии, высота его может достигать 250 метров. Геологи даже признали его вторым по величине в мире, отдав пальму первенства бархану в Сахаре.

Песок был принесен сюда водой более десяти тысяч лет назад, а внешний вид бархана сформировался около четырех тысяч лет назад. Даже если вы никогда не были на Сарыкуме, фантастический пейзаж вам знаком по фильму «Белое солнце пустыни», который снимали именно здесь, всего в паре десятков километров от Махачкалы.