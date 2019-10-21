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Точки притяжения Дагестана: бархан Сарыкум

21 октября 2019
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Фото: Мухаммад
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Фото: Мухаммад
Одна из главных природных достопримечательностей Кавказа – высокий бархан, где можно ощутить себя потерянным в пустыне.

Бархан Сарыкум – еще одно из чудес Дагестана. Во-первых – он находится не в пустыне. Во-вторых – это самая крупная дюна не только России, но и всей Евразии, высота его может достигать 250 метров. Геологи даже признали его вторым по величине в мире, отдав пальму первенства бархану в Сахаре. 

Песок был принесен сюда водой более десяти тысяч лет назад, а внешний вид бархана сформировался около четырех тысяч лет назад. Даже если вы никогда не были на Сарыкуме, фантастический пейзаж вам знаком по фильму «Белое солнце пустыни», который снимали именно здесь, всего в паре десятков километров от Махачкалы.  

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Автор фото – Мухаммад

Сейчас Сарыкум является участком природного заповедника «Дагестанский». Там можно встретить немало эндемиков – уникальных представителей кавказской флоры и фауны. Некоторые из них могут быть ядовитыми, так что смотрите внимательно не только по сторонам, любуясь пейзажем, но и под ноги: в песке может закопаться смертельно ядовитая гюрза, скорпион или ушастая ящерица-круглоголовка (эта хоть и неядовитая, но свои владения защищает весьма агрессивно). 

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Средиземноморская черепаха на Сарыкуме идет по своим делам
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Ушастая круглоголовка
Фото: Митропольская Александра