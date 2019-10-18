Точки притяжения Дагестана: Дербент

Дербент – это самый южный город России и один из древнейших городов мира. Он возник на рубеже lV и lll тысячелетий до нашей эры как поселение в самом узком месте между Кавказскими горами и Каспийским морем.

Стратегическая важность города очевидна при взгляде на карту: через него проходят дороги с востока на запад, Дербент является вратами между горами-великанами и морскими просторами. «Врата» — корень названия города на нескольких языках. За длиннейшую историю Дербента этой крепостью на Каспии владели попеременно персы, арабы, албанцы, турки, русские, а покушались буквально все, кто претендовал на власть над окрестной территорией.

Крепость состоит из нескольких объектов: цитадель Нарын-кала и двойная стена времен Сасанидов, ведущая от крепости к морю (она состоит из двух параллельных стен, отстоящих друг от друга на несколько сотен метров). Когда-то стены уходили прямо в море – об этом писали античные историки – но сейчас от них ничего не осталось. Гуляя по городу, вы в любой момент можете выйти к этим массивным стенам, нагретым солнцем и дарящим путникам тень даже в самый знойный день. Толщина стены достигает двух-трех метров, а высота – 10-12 метров.

(Неподалеку от дербентской крепости есть мусульманское кладбище «Шейх-Салах». Некоторые памятники на нем достигают 700 лет. Автор фото – Mihhail Triboi)

Город делится на две части – старую (Верхний город) и новую (новая, впрочем, тоже делится на средний город и нижний, портовый). Старая – ожидаемо более колоритная: лабиринт узких улочек, гостеприимные люди, пьющие чай прямо у порогов своих домов, аппетитные запахи из открытых окон, постройки, много повидавшие на своем веку. Здесь нет даже названий улиц – обычно указывают номер дома и название магала. Магалы – это своеобразные районы Верхнего города.

Там можно посетить Девичьи бани – «Кызлар-хамам» (XVI -XIX вв). Сейчас комплекс бань является музеем, в котором располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента», а еще полвека назад бани использовались по прямому назначению: здесь проходило купание девушек перед брачным обрядом – своеобразный девичник.

Непременно стоит набраться сил и одолеть подъем на крепость Нарын-Калу – для этого придется пойти вверх по улицам нового, а затем старого города, а после одолеть бесчисленные ступени самой крепости. Построена она была в VI веке. По данным археологов, ее возводили на остатках кладки более древней крепости, которая защищала город еще 5 тысячелетий тому назад. С крепостных стен Нарын-Калы открывается восхитительная панорама на Каспийское море.

(Фото – Ксения Чемакина)

В 2003 году цитадель Нарын-Кала, Старый город и крепостные сооружения Дербента включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что только доказывает уникальность и ценность города и всех его достопримечательностей.