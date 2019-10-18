Точки притяжения Дагестана: Сулакский каньон

Сулакский каньон с бирюзовой глянцево-шелковой лентой реки далеко внизу оставит головокружительные впечатления – то ли от высоты, то ли от красоты, то ли от всего вместе. Здесь, в долине реки Сулак, находится глубочайший в Европе и третий по глубине каньон мира протяжённостью в полсотни километров! А глубина его – 1920 метров. Это, между прочим, даже глубже знаменитого Великого каньона на плато Колорадо.



Однако все эти громкие регалии даже близко не описывают тот восторг, который вы испытаете, оказавшись там вживую.

(Автор фото – Софи)

Только не забывайте смотреть не только вниз, но и наверх – там, в таком же бирюзовом, как вода внизу, небе, обычно парят орлы, размеренно и величественно взмахивая крыльями. Наблюдать за ними – одно удовольствие.

Кроме того, чтобы бродить по кромке каньона, останавливаться на безопасной смотровой площадке или медитировать, глядя на пейзаж, расстилающийся у ващих ног, можно спуститься к подножию скал и на катере прокатиться по реке Сулак. Сверху она выглядит тонким ручейком, а на самом деле Сулак – река полноводная, широкая и глубокая, и это можно будет оценить во время водной прогулки.

А еще можно неплохо прогуляться по тихому и уютному поселку Дубки, рядом с которым находится каньон, и после отправиться на Чиркейское водохранилищепоплавать – оно тоже не так далеко.

(Автор фото – Альберт Беляев)