Путешествуйте по всему миру с привилегиями бизнес-класса Turkish Airlines
Готовьтесь улететь в самые отдаленные уголки мира и получить незабываемые впечатления!
Только с 20 октября по 3 ноября открыта возможность приобрести билеты бизнес-класса компании-участника глобального альянса авиакомпаний Star Alliance – Turkish Airlines – по специальным ценам с глубиной дат совершения перелета до 10 июня 2022 года.
Вас ждут все привилегии бизнес-класса Turkish Airlines – комфортабельные широкие сиденья, изысканные блюда и самая современная развлекательная система на борту, а также повышенные меры защиты во время пандемии.
Купите билет бизнес-класса по специальным предложениям прямо сейчас и наслаждайтесь безопасным и комфортным полётом! Направления и цены доступны ниже (стоимость указана за перелёт в оба конца с вылетом из Москвы и является начальной, а также может измениться в зависимости от курса евро в день покупки):
|Направления
|Стоимость (в рублях)
|Стамбул
|74 500
|Анталия
|74 000
|Канкун
|207 000
|Мехико-Сити
|177 000
|Майами
|133 000
|Сан-Франциско
|165 000
|Нью-Йорк
|127 000
|Чикаго
|164 300
|Сан-Паулу
|160 000
|Богота
|200 000
|Каракас
|239 000
|Торонто
|150 000
|Буэнос-Айрес
|204 300
|Панама-Сити
|166 000
|Гавана
|125 000
|Маврикий
|177 300
|Кейптаун
|230 300
|Йоханнесбург
|189 000
|Сейшелы
|239 000
|Найроби
|152 000
|Занзибар
|177 000
|Мальдивы
|178 500
|Катманду
|173 000
|Сингапур
|128 000
|Дубай
|107 500
|Абу-Даби
|98 500
|Бейрут
|99 000
Купить билет и получить ещё больше информации можно на сайте turkishairlines.com