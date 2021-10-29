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Путешествуйте по всему миру с привилегиями бизнес-класса Turkish Airlines

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29 октября 2021
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Одна из самых безопасных и надежных авиакомпаний мира, Turkish Airlines запустила специальное предложение на перелеты бизнес-классом в более чем 30 городов.

Готовьтесь улететь в самые отдаленные уголки мира и получить незабываемые впечатления! 

Только с 20 октября по 3 ноября открыта возможность приобрести билеты бизнес-класса компании-участника глобального альянса авиакомпаний Star Alliance – Turkish Airlines – по специальным ценам с глубиной дат совершения перелета до 10 июня 2022 года.

Вас ждут все привилегии бизнес-класса Turkish Airlines – комфортабельные широкие сиденья, изысканные блюда и самая современная развлекательная система на борту, а также повышенные меры защиты во время пандемии.

Купите билет бизнес-класса по специальным предложениям прямо сейчас и наслаждайтесь безопасным и комфортным полётом! Направления и цены доступны ниже (стоимость указана за перелёт в оба конца с вылетом из Москвы и является начальной, а также может измениться в зависимости от курса евро в день покупки):

Направления Стоимость (в рублях)
Стамбул 74 500
Анталия 74 000
Канкун 207 000
Мехико-Сити 177 000
Майами 133 000
Сан-Франциско 165 000
Нью-Йорк 127 000
Чикаго 164 300
Сан-Паулу 160 000
Богота 200 000
Каракас 239 000
Торонто 150 000
Буэнос-Айрес 204 300
Панама-Сити 166 000
Гавана 125 000
Маврикий 177 300
Кейптаун 230 300
Йоханнесбург 189 000
Сейшелы 239 000
Найроби 152 000
Занзибар 177 000
Мальдивы 178 500
Катманду 173 000
Сингапур  128 000
Дубай 107 500
Абу-Даби 98 500
Бейрут 99 000

Купить билет и получить ещё больше информации можно на сайте turkishairlines.com

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