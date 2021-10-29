Путешествуйте по всему миру с привилегиями бизнес-класса Turkish Airlines

Готовьтесь улететь в самые отдаленные уголки мира и получить незабываемые впечатления!

Только с 20 октября по 3 ноября открыта возможность приобрести билеты бизнес-класса компании-участника глобального альянса авиакомпаний Star Alliance – Turkish Airlines – по специальным ценам с глубиной дат совершения перелета до 10 июня 2022 года.

Вас ждут все привилегии бизнес-класса Turkish Airlines – комфортабельные широкие сиденья, изысканные блюда и самая современная развлекательная система на борту, а также повышенные меры защиты во время пандемии.