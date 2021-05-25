Пять причин купить робот-пылесос с Wi-Fi управлением

Управление в приложении Polaris IQ Home позволяет использовать прибор по-максимуму. Вы можете настраивать мощность всасывания для сухой уборки или интенсивность подачи воды во время влажной уборки, отслеживать статус и перемещение прибора на карте. А еще можно установить расписание или запустить точечную уборку. С помощью приложения вы получите сигналы о необходимости очистки контейнера или замены расходников для достижения наилучших результатов. Интерактивный помощник с помощью подсказок сделает процесс подключения быстрым и легким.

Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, в настройке можно назначить функции «администратора», «управления» или «просмотра». Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Приложение доступно в App Store и Google Play. Ну а если к вам в гости приедет бабуля, то прибор можно будет запустить с помощью кнопки на корпусе или пульта дистанционного управления.