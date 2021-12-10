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Калейдоскоп
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Пять согревающих кофейных рецептов для Нового года

10 декабря 2021
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Фото: Pixabay
Новогодние праздники могут стать еще атмосфернее с возможностью сварить дома кофе на уровне specialty.

Бренд Polaris долго и тщательно разрабатывал кофемашину с передовой электроникой, простым и приятным интерфейсом и уникальной системой вспенивания молока для самых избирательных кофеманов. Результатом стала полностью автоматическая кофемашина — PACM 2060AC. Она делает все сама, начиная от помола зерен до создания неповторимой кремообразной молочной пенки. Теперь одним нажатием кнопки будет легко сварить дома настоящий эспрессо, нежный капучино и попробовать еще десятки рецептов для разного настроения без помощи бариста.

Для тех, кто хочет провести новогодние каникулы под пледом

Многие уже запланировали 1 января увидеть любимых героев в ретроспективном спецэпизоде в честь 20-летия «Гарри Поттера». Чтобы это время прошло еще уютнее, сварите капучино и добавьте в него порцию маршмеллоу. Оригинальная система вспенивания молока PROFI-CREAM обеспечит идеальную  кремообразную консистенцию пенки. Именно такая сливочная пенка дает ощущение образцового кофе, который готовят профессионалы. Уверены, что в Хогвартсе оценили бы такой неподражаемый напиток!

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Для тех, кто хочет просыпаться с улыбкой

Повод проснуться рано утром и провести день продуктивно — настоящий эспрессо, который получится идеальным благодаря итальянской помпе с давлением 20 бар. Напиток получится плотным и насыщенным, с идеальной кофейной пенкой. Чтобы сделать его еще вкуснее, добавьте в него чайную ложку натертого пармезана. А для ваших детей приготовьте горячее молоко с корицей на завтрак — Санта обзавидуется!

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Для тех, кто хочет кофе в постель

Романтические натуры оценят рецепт нежного мокачино. Для этого достаточно дойти до кухни (можно прямо в одеяле). Добавьте в двойной эспрессо 30 мл шоколадного сиропа и порцию взбитого молока — и ваше утро станет еще уютнее. Через заботу о любимых мы можем рассказать многое о своих чувствах. (Для выражения более ярких чувств используйте рецепт карибского кофе с шариком мороженого и ананасовым соком).

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Для тех, кто любит брать кофе с собой

Прогулки в парке в снежную погоду, выходные на катке или выезд за город будут атмосфернее, если в вашей термокружке ароматный кофе. Чтобы создать себе новогоднее настроение, добавьте в кофе кленовый сироп или корицу. А еще теперь не нужно тратить время на поиск кофеен — просто наслаждайтесь прогулкой и природой.

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Для тех, кто ждет гостей

Некоторые не представляют себе новогодних праздников без встреч с друзьями.  Сварить много кофе теперь не проблема: сразу после нажатия на кнопку, кофемашина будет сама готовить 1 порцию, и так — пока не закончится вода в резервуаре объемом в 2 литра. А это около 60 порций эспрессо! В готовый кофе можно добавить щепотку черного или душистого дробленого перца — и вы приятно удивите гостей согревающим напитком, таким актуальным зимой.

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Для всех, кто любит кофе

Кофемашина — это ежедневные положительные эмоции от наслаждения вкусным кофе. Она подстроится под любое настроение и под любой повод. Polaris PACM 2060AC имеет предустановленные программы с возможностью индивидуальной настройки. Она может сварить эспрессо, капучино, латте или горячее молоко. Позволит регулировать температуру, объем воды, молока и крепость кофе.

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