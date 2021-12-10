Пять согревающих кофейных рецептов для Нового года

Некоторые не представляют себе новогодних праздников без встреч с друзьями. Сварить много кофе теперь не проблема: сразу после нажатия на кнопку, кофемашина будет сама готовить 1 порцию, и так — пока не закончится вода в резервуаре объемом в 2 литра. А это около 60 порций эспрессо! В готовый кофе можно добавить щепотку черного или душистого дробленого перца — и вы приятно удивите гостей согревающим напитком, таким актуальным зимой.