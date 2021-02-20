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Калейдоскоп

Радио JAZZ 89.1 FM первым расскажет о самых громких премьерах сезона

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20 февраля 2021
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Мариам Мерабова

Радио JAZZ 89.1 FM запускает новую еженедельную авторскую программу «Вечерний джайв». Гостями которой станут признанные звезды джазовой сцены и пока неизвестные, но невероятно талантливые молодые музыканты, продюсеры, организаторы фестивалей и директора концертных площадок. Они расскажут о самых громких премьерах и обо всех новых трендах в мире джаза. 

Ведущая программы «Вечерний джайв», джазовая певица Мариам Мерабова, расскажет о самых свежих музыкальных релизах и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов. Программа будет выходить в эфир по понедельникам в 21.00.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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