Радио JAZZ разыгрывает поездку на Мальдивы
Радио JAZZ 89.1 FM объявляет о старте конкурса с потрясающим призом – ваучером на 5 ночей для двоих на отдых в роскошных отелях сети THE OZEN COLLECTION – OZEN RESERVE BOLIFUSHI на острове Болифуши и OZEN LIFE MAADHOO на острове Мааду. Из аэропорта Мале победители будут доставлены на острова на собственных роскошных яхтах отелей.
С 11 по 29 октября в утреннем, дневном и вечернем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия на Мальдивы. Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша.
Список будет размещаться на официальном сайте радиостанции.
10 победителей предварительного этапа, которые набрали наибольшее количество правильных ответов, смогут побороться за главный приз в финальном розыгрыше поездки 29 октября.
Победителей розыгрыша ждет безмятежный отдых, наполненный изысканными гастрономическими впечатлениями, в просторных виллах на берегу поцелованного солнцем Индийского океана на островах категории ultra-luxury. Проживание на собственной вилле с прямым выходом на пляж или лагуну создаст атмосферу абсолютного уединения и спокойствия. Гурманов удивят необычными блюдами и, разумеется, во всех ресторанах победителей розыгрыша будут ждать свежевыловленные морепродукты. Также к услугам гостей – собственные роскошные спа-центры островов и водные виды спорта.
Мальдивы ждут победителя! Условия конкурса и порядок получения приза на сайте https://radiojazzfm.ru/.