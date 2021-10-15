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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп

Радио JAZZ разыгрывает поездку на Мальдивы

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15 октября 2021
OZEN RESERVE BOLIFUSHI - Private Ocean RESERVE - Aerial 11.jpg
OZEN RESERVE BOLIFUSHI - Private Ocean RESERVE
Бирюзовый океан, белоснежные виллы под тенью экзотических деревьев, доброжелательные лица и безупречный сервис. Именно об этом мы мечтаем дождливой осенью. И у этой мечты есть шанс осуществиться!

Радио JAZZ 89.1 FM объявляет о старте конкурса с потрясающим призом – ваучером на 5 ночей для двоих на отдых в роскошных отелях сети THE OZEN COLLECTION – OZEN RESERVE BOLIFUSHI на острове Болифуши и OZEN LIFE MAADHOO на острове Мааду. Из аэропорта Мале победители будут доставлены на острова на собственных роскошных яхтах отелей.

С 11 по 29 октября  в утреннем, дневном и вечернем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия на Мальдивы. Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша.

Список будет размещаться на официальном сайте радиостанции.

Отдых на райских островах с Радио JAZZ 89.1 FM! Розыгрыш поездки на Мальдивы.jpg

10 победителей предварительного  этапа, которые набрали наибольшее количество правильных ответов, смогут побороться за главный приз в финальном розыгрыше поездки 29 октября.

Победителей розыгрыша ждет безмятежный отдых, наполненный изысканными гастрономическими впечатлениями, в просторных виллах на берегу поцелованного солнцем Индийского океана на островах категории ultra-luxury. Проживание на собственной вилле с прямым выходом на пляж или лагуну создаст атмосферу абсолютного уединения и спокойствия. Гурманов удивят необычными блюдами и, разумеется, во всех ресторанах победителей розыгрыша будут ждать свежевыловленные морепродукты. Также к услугам гостей – собственные роскошные спа-центры островов и водные виды спорта.

Мальдивы ждут победителя! Условия конкурса и порядок получения приза на сайте https://radiojazzfm.ru/.

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