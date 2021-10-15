Радио JAZZ разыгрывает поездку на Мальдивы

Радио JAZZ 89.1 FM объявляет о старте конкурса с потрясающим призом – ваучером на 5 ночей для двоих на отдых в роскошных отелях сети THE OZEN COLLECTION – OZEN RESERVE BOLIFUSHI на острове Болифуши и OZEN LIFE MAADHOO на острове Мааду. Из аэропорта Мале победители будут доставлены на острова на собственных роскошных яхтах отелей.

С 11 по 29 октября в утреннем, дневном и вечернем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия на Мальдивы. Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша.

Список будет размещаться на официальном сайте радиостанции.