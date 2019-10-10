Радио JAZZ 89.1 FM разыгрывает поездку в Финляндию!
Масштабное мероприятие в провинции Пирканмаа на Юге Финляндии проводится каждый ноябрь, начиная с 1982 года, и на четыре дня собирает в живописном городе Тампере музыкантов и поклонников современного джаза.
Бескомпромиссная программа фестиваля отличается смелым смешением жанров до причудливых гибридов джаза и оперы. В этом году в лайн-апе старейшего джаз-фестиваля северных стран выступят 24 участника из Франции, Италии, США, Индии, Ямайки, Бельгии, Великобритании, Германии, Японии, Норвегии, Финляндии, Канады, Китая и Португалии.
Хотите стать частью этого события? Каждое утро с 8:00–10: 00 в эфире Радио JAZZ 89.1 FM слушайте уникальный вопрос, отправляйте sms на короткий номер 6556 с префиксом «ДЖАЗ» и вариантом ответа. С 7 по 17 октября первые 10 смс с правильным ответом ежедневно будут автоматически проходить в финал розыгрыша, чтобы бороться за поездку на двоих в Финляндию на Tampere Jazz Happening 2019.
18 октября в эфире станции состоится финал с уникальным вопросом, ответы на который будут приниматься только от финалистов. Победитель будет объявлен в эфире в этот же день. Поездка на двоих включает в себя:
- Авиаперелет Москва — Хельсинки 1.11.2019;
- Поезд аэропорт Хельсинки-Тампере (туда-обратно);
- Размещение в двухместном номере в отеле Lapland Hotel с завтраками;
- Посещение саун и музеев;
- Фестиваль-пассы, дающие право посещения всех концертов фестиваля Tampere Jazz Happening 2019 в Финляндии, город Тампере);
- Авиаперелет Хельсинки — Москва 3.11.2019.
Подробнее о правилах проведения акции и списке финалистов можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.