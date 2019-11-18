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Калейдоскоп

Радио «Маяк» запускает премию для авторов подкастов

18 ноября 2019
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Открыт приём заявок на премию Russian Podcast Awards 2019. Если вы ведёте свой аудиоблог и хотите, чтобы о нём узнала вся страна, этот конкурс для вас. Выбирать лучших будут пользователи Сети и профессиональное жюри.

Стартовал приём заявок на премию Russian Podcast Awards 2019. Организатором и учредителем премии является радиостанция «Маяк». К участию принимаются работы, сделанные за прошедший год. Лучшие проекты получат возможность звучать в эфире радиостанции «Маяк».

«Будущее радио – это подкасты. Сегодня большую часть из них создают не профессиональные радиоведущие, а люди разных профессий, для которых это скорее хобби, чем основной вид деятельности. Они самостоятельно записывают собственные аудиопрограммы на темы, которые им интересны, в которых они разбираются. Такие проекты звучат живо, свежо и эмоционально. Поэтому мы запускаем проект Russian Podcast Awards. Мы хотим дать талантливым подкастерам возможность быть услышанными аудиторией более 5 миллионов человек», – отметила Наталия Шевченко, программный директор радиостанции «Маяк».

Маяк уже освободил время для начинающих талантов – каждые выходные в эфире станции можно услышать проект «Центральная подстанция», в рамках которого звучат самые интересные и популярные подкасты страны.

Согласно результатам исследования сервиса Яндекс.Музыка, 69% опрошенных нравится формат подкастов. Количество прослушиваний аудиопрограмм с начала лета 2019 года выросло на 60%. Сегодня подкасты «живут» на разных площадках – VK, SoundCloud, PodFM, ODEO, Singing Fish, Podcast Alley, Podcast News, Digital Podcast и других. Но основной всё же остаётся iTunes, заработавший в России в 2012 году.

Наибольшей популярностью пользуются шоу о путешествиях, музыке, литературе, кино, а также подкасты, посвящённые саморазвитию и изучению английского языка. Многие каналы принадлежат уже известным редакциям.

«Сегодня радиостанция «Маяк» – крупнейший производитель подкастов в России: “Брендятина”, “Чтение”, “Нефть”, “Царь”, “Женщина. Руководство по эксплуатации”, “Война”, “Родительский чат”, “Японил” и ещё более 40 проектов, которые были скачаны в общей сложности более 30 миллионов раз. 6 подкастов радиостанции вошли в ТОП-50 самых скачиваемых подкастов 2018 года. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, решили шагнуть дальше и наградить лучшие некоммерческие проекты этой области», – говорит Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».

В рамках Russian Podcast Awards редакция станции обещает еженедельно в прямом эфире знакомить с самыми яркими и интересными проектами участников. 

Присылать свои работы, или ссылки на подкасты, которые вам интересны можно на russianpodcastawards.ru.

Заявки принимаются до 30 ноября 2019 года. В конце года будут объявлены имена лучших подкастеров страны в нескольких номинациях. Они получат возможность звучать в эфире радиостанции «Маяк». 