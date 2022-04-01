Радость жизни и экологичность: весенне-летняя коллекция Geox

Представляя новую коллекцию обуви и верхней одежды для женщин, итальянский бренд Geox ставит знак равенства между стилем, красотой и комфортом.

В сезоне весна-лето 2022 технологичные куртки и плащи воплощены в трендовых силуэтах и цветах, пробуждающих радость жизни. За хорошее настроение независимо от погоды отвечают технологии, поддерживающие идеальный микроклимат для тела, и современные материалы, способные надежно укрыть от ветра с дождем.

Тем, кто любит гулять под дождем без зонта (или постоянно о нем забывает), стоит обратить особое внимание на мембранную куртку с системой защиты от влаги Amphibiox. Она выполнена из высокотехнологичного непромокаемого материала, все швы и молнии проклеены термолентой.

Уникальность модели в том, что она создает не только экстразащиту от непогоды, но и идеальный микроклимат для тела, позволяя ему свободно дышать.

Выбрав оптимистичный желтый оттенок, итальянские дизайнеры словно говорят нам: «В этой куртке солнце будет сиять для вас даже в проливной дождь».

Новинка, ставшая абсолютным рекордсменом продаж 2021 года – ультралегкие кроссовки Spherica – продолжают свое развитие в новом весенне-летнем сезоне.

Сникеры с верхом из технологичного трикотажа представлены в коллекции в новых оттенках и цветовых сочетаниях, таких как нежная мята и пыльная роза. Вместе с монохромными моделями в линейке предлагаются сникеры с комбинацией контрастных цветов и фактур, из замши, металлизированной кожи и материала Econyl, произведенного из переработанных рыболовных сетей, выброшенных на берега Италии.

Особенность этих моделей в инновационной конструкции подошвы со сферическими элементами, встроенными в амортизирующую систему Zero Shock, которая поглощает силу удара о землю при ходьбе и способствует равномерному распределению нагрузки на стопы. В Spherica продумано все для того, чтобы радоваться каждому шагу и чувствовать легкость с утра до вечера.