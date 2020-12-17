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«Ракета» – быстрый и удобный онлайн-сервис для бизнес-путешественников

17 декабря 2020
Собираетесь в командировку? Как вам идея оформить бизнес-поездку всего за пять минут? С онлайн-платформой для организации деловых путешествий «Ракета» это более чем реально!

Сервис позволяет оформлять авиа-, железнодорожные билеты, отели, трансферы, страховки и визы всего в несколько кликов. Тут же мгновенно можно выгружать всю отчетную документацию для бухгалтерии.

Для удобства бизнес-путешественников «Ракета» разработала и мобильное приложение, в котором удобно хранить маршрутные квитанции, ваучеры отелей, карты лояльности, визы, где все данные о поездке будут под рукой 24/7. В приложение также можно вносить данные расходов во время командировки — удобный бонус для тех, кто устал копить квитанции и чеки.

Высокая скорость и оперативность организации и управления командировками достигается за счет того, что компания-клиент вносит в онлайн-платформу данные на сотрудников, настраивает требуемые тревел-политики для поездок с учетом бюджета организации на поездки, позволяет быстро в автоматическом порядке согласовывать командировки сотрудников с руководством и обеспечивает глубокую интеграцию сервиса «Ракета» с другими ИТ-системами компаний.

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