Ралли на электромобилях Porsche Taycan Cross Turismo

Уютные семейные виллы и внушительных размеров отели, устричные хозяйства, гольф-поле, а еще рестораны, где подают местное вино, известное на всю Европу: Краснодарский край давно преобразился и стал местом притяжения людей, которые ценят роскошь и комфорт. Среди черноморских пейзажей и горных вершин, команда Porsche Sport Challenge Russia устроила невероятный тест-драйв нового Porsche Taycan Cross Turismo.