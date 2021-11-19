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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп

Ралли на электромобилях Porsche Taycan Cross Turismo

National Geographic Россия
19 ноября 2021
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Эффектные автомобили один за одним проносятся на фоне горных вершин, зрелище завораживает. Геленджик, Краснодарский край – именно это место команда Porsche Experience Center Russia выбрала для своего невероятного тест-драйва: журналисты попробовали новый электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo, поучаствовали в необычном ралли.

Уютные семейные виллы и внушительных размеров отели, устричные хозяйства, гольф-поле, а еще рестораны, где подают местное вино, известное на всю Европу: Краснодарский край давно преобразился и стал местом притяжения людей, которые ценят роскошь и комфорт. Среди черноморских пейзажей и горных вершин, команда Porsche Sport Challenge Russia устроила невероятный тест-драйв нового Porsche Taycan Cross Turismo.

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Покатая крыша, эффектные колесные арки, тонкие полоски светодиодных задних фонарей: каждая деталь нового электромобиля притягивает взгляд.

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Соревнование для журналистов устроили вполне всерьез: все разделились на экипажи, кто-то стал водителем, а кто-то штурманом. Трасса (например, был участок горного серпантина) разбита на секции, каждую нужно было пройти за определенное количество времени.

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Одно из самых запоминающихся впечатлений, это, конечно, старт. Силовая установка в 761 л. с. разгоняет автомобиль массой 2,3 тонны до ста километров в час за… За 2,9 секунды!

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Кстати, Taycan Cross Turismo отлично себя чувствует не только на идеально ровных асфальтовых дорогах. Дорожный просвет в нормальном положении пневмоподвески увеличен на 20 мм (всего получается 146 мм у большинства модификаций).

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Невероятно мощный и эффектный электромобиль, живописные пейзажи Черноморского побережья: с Porsche Taycan Cross Turismo время летит незаметно.

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