Ралли на электромобилях Porsche Taycan Cross Turismo

Уютные семейные виллы и внушительных размеров отели, устричные хозяйства, гольф-поле, а еще рестораны, где подают местное вино, известное на всю Европу: Краснодарский край давно преобразился и стал местом притяжения людей, которые ценят роскошь и комфорт. Среди черноморских пейзажей и горных вершин, команда Porsche Sport Challenge Russia устроила невероятный тест-драйв нового Porsche Taycan Cross Turismo.
Покатая крыша, эффектные колесные арки, тонкие полоски светодиодных задних фонарей: каждая деталь нового электромобиля притягивает взгляд.
Соревнование для журналистов устроили вполне всерьез: все разделились на экипажи, кто-то стал водителем, а кто-то штурманом. Трасса (например, был участок горного серпантина) разбита на секции, каждую нужно было пройти за определенное количество времени.
Одно из самых запоминающихся впечатлений, это, конечно, старт. Силовая установка в 761 л. с. разгоняет автомобиль массой 2,3 тонны до ста километров в час за… За 2,9 секунды!
Кстати, Taycan Cross Turismo отлично себя чувствует не только на идеально ровных асфальтовых дорогах. Дорожный просвет в нормальном положении пневмоподвески увеличен на 20 мм (всего получается 146 мм у большинства модификаций).
Невероятно мощный и эффектный электромобиль, живописные пейзажи Черноморского побережья: с Porsche Taycan Cross Turismo время летит незаметно.