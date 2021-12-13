Город с купюры: тестируем смартфон realme GT Neo2 в Хабаровске

На крупнейшей банкноте нашей страны можно увидеть знаменитый памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому и живописный Хабаровский утёс. Расположенная рядом со скульптурой смотровая площадка – пожалуй, самое красивое место в городе, сюда за фотографиями приезжают и счастливые молодожёны, и не менее счастливые от походов по городу туристы.

Вторая же сторона купюры посвящена Хабаровскому мосту – завершённый в 1916 году, он стал последним отрезком Транссибирской магистрали. В городе даже работает целый музей этого «Амурского чуда», в экспозиции которого – демонтированная во время реконструкции ферма и различная железнодорожная техника.