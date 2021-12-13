Город с купюры: тестируем смартфон realme GT Neo2 в Хабаровске
На крупнейшей банкноте нашей страны можно увидеть знаменитый памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому и живописный Хабаровский утёс. Расположенная рядом со скульптурой смотровая площадка – пожалуй, самое красивое место в городе, сюда за фотографиями приезжают и счастливые молодожёны, и не менее счастливые от походов по городу туристы.
Вторая же сторона купюры посвящена Хабаровскому мосту – завершённый в 1916 году, он стал последним отрезком Транссибирской магистрали. В городе даже работает целый музей этого «Амурского чуда», в экспозиции которого – демонтированная во время реконструкции ферма и различная железнодорожная техника.
Новый смартфон realme GT Neo2 стал для меня идеальным помощником для фотографических прогулок по городу – его многочисленным достопримечательностям, набережной и центральной улице Муравьёва-Амурского. Старинные особняки дарят ощущение Европы, за которым в город едут гости из азиатских стран. Родовые вензеля на фасадах, затейливые башенки и кокошники так и просятся в кадр – на память, для истории. Не было ни малейшей нужды таскать с собой тяжеленную камеру и долго настраивать её для лучших снимков – с этим смартфоном в качестве фото можно быть уверенным на всего 100 процентов. И на все 64 Мп основной камеры!
Смартфон оснащён макромодулем на 4 см и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, здесь продвинутый алгоритм уличной съёмки и «суперночной режим», снимающий все проблемы при фотографировании в плохом освещении. Благодаря большому аккумулятору ёмкостью 5000 мАч мне удавалось сделать больше фотографий даже без подзарядки в кафе или использования портативного аккумулятора. Ну а быстрый мобильный интернет позволял мгновенно делиться самыми эмоциональными снимками с друзьями и близкими и собирать урожай лайков в Инстаграме, делая путешествие ещё приятнее.
Этот смартфон идеален для прогулок по городу. У него есть особенный режим «Уличная съёмка» с цифровой стабилизацией DIS, мгновенной фокусировкой и быстрым зумом. Предусмотрен и «Суперночной режим», с его помощью фотографии даже при слабом освещении всё равно порадуют чёткостью. В Хабаровске будет много поводов выйти с камерой вечером: на многих красивых зданиях установлена подсветка, поэтому можно сделать эффектные снимки.
Для меня также важен дизайн телефона. В GT NEO 2 он стильный, в трёх цветовых решениях: синий напоминает рассветное небо над городом, чёрный отливает матовой поверхностью, а зелёный зовёт отдыхать на природу – сдержанно и неброско.
Смартфон приятен на ощупь, а специальная защита корпуса обеспечивает прочность, оберегает от царапин и отпечатков пальцев. Еще он легкий: всего 189 граммов при толщине 8,7 мм.
Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870 5G, который отличается высокой производительностью и стабильной работой. Игры и приложения буквально летают, всё открывается за доли секунд. А энергопотребление в новой модели наоборот снижено на 30% – так что можете не бояться, что смартфон разрядится в самый неподходящий момент.
Большое значение, когда фотографируешь со смартфона, имеет экран. GT NEO 2 позволяет разглядеть чётко все детали даже под прицельными лучами солнца, а уровень яркости изображения зашкаливает. У realme это первый экран с поддержкой стандарта HDR 10+. Его диагональ – 6,62 дюйма.
Что ещё нужно знать о Хабаровске:
- В этом городе постоянно ищут клады. Ходит легенда, что богатый китаец зарыл сокровища недалеко от дома №55 по улице Комсомольской.
- Под Хабаровском может быть целый подземный город. Есть мнения, что здания соединяют тайные переходы, и все они ведут под реку Амур.
- Если с кладами и ходами всё очень туманно, то насчёт хабаровской погоды никто не сомневается. Город на редкость солнечный. Подсчитано, в году здесь бывает 300 безоблачных дней. И это хорошая новость для любителей ярких, сочных фотоснимков.
Хочу смартфон realme GT Neo2!