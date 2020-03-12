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Рецепты мира в одном флаконе

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12 марта 2020
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Косметика российской Лаборатории Ихтионелла объединяет в своей рецептуре лучшие мировые косметические активы — как проверенные десятилетиями, так и самые инновационные. Ихтиол, известный в фармацевтике еще с XVIII века, дал название и первой линейке собственного бренда, и научному центру Лаборатории. Ихтионелла — это аптечная косметика высокоэффективных и универсальных средств по уходу за кожей лица и тела. 

Концентрация рабочих активов, максимально возможный состав натуральных и растительных ингредиентов, уникальные технологии смешивания рецептуры, выверенные технологии контроля качества на производстве обеспечивают каждому средству максимум возможной натуральности, безопасности и эффективности. Средства линейки универсальны и подходят разным типам кожи. Мягкие шампуни и гели, тоник и кремы на гидролатах лечебных растений. Одним из самых успешных продуктов в 2019 году стали жидкие гидрогелевые патчи с уникальным эффектом омолаживания кожи (10-15 лет), которые удобно применять не только в области глаз, но и для разглаживания морщин и морщинок лица, интенсивного увлажнения и подтяжки слабой кожи шеи, рук, области декольте.

Открытость и прозрачность современного мира сделали возможным использовать в рецептуре современной российской косметике лучшие достижения со всего света — лабораторий Италии и Германии, Франции и Швейцарии, и, конечно, собственные уникальные разработки. Да и купить практически любое средство сегодня можно в один клик.

Узнайте больше на ichthyonella.ru