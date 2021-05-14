REDMOND: бытовая техника для тех, кто заботится о планете

Всего 10-15 лет назад проблемы защиты окружающей среды, в основном, беспокоили специалистов-экологов, ученых и активистов. Сегодня осведомленность и ответственность за наш общий дом стали неотъемлемой частью образа жизни современного общества. Свой ежедневный посильный вклад в защиту природы вносят как обычные люди, так и мировые бренды, а когда они объединяют усилия, результаты получаются более чем впечатляющими.

Так, компания REDMOND, один из лидирующих производителей бытовой техники и электроники, не только регулярно реализует эко-акции, но и привлекает своих покупателей к активному участию.

Заботиться о планете вместе с REDMOND легко. Бренд разрабатывает экологические инициативы, в рамках которых каждый может стать защитником окружающей среды без особых временных или финансовых затрат.