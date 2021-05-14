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REDMOND: бытовая техника для тех, кто заботится о планете

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14 мая 2021
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Всего 10-15 лет назад проблемы защиты окружающей среды, в основном, беспокоили специалистов-экологов, ученых и активистов. Сегодня осведомленность и ответственность за наш общий дом стали неотъемлемой частью образа жизни современного общества. Свой ежедневный посильный вклад в защиту природы вносят как обычные люди, так и мировые бренды, а когда они объединяют усилия, результаты получаются более чем впечатляющими.

Так, компания REDMOND, один из лидирующих производителей бытовой техники и электроники, не только регулярно реализует эко-акции, но и привлекает своих покупателей к активному участию.

Заботиться о планете вместе с REDMOND легко. Бренд разрабатывает экологические инициативы, в рамках которых каждый может стать защитником окружающей среды без особых временных или финансовых затрат.

Из старого тостера — зимняя куртка

Масштабная программа Эко-утилизации дает возможность всем желающим обменять устаревшие или сломанные бытовые приборы на новую технику бренда со скидкой. Ранее похожая акция проводилась в 2019 году, когда REDMOND предлагал обменять старую технику на умные устройства и гаджеты.

Отслужившие свое чайники, тостеры и пылесосы будут отправлены на профессиональную утилизацию, в ходе которой произойдет самое важное — тщательная разборка и сортировка пластика, стекла, металла и других составляющих. После переработки детали и комплектующие продолжат приносить пользу — из них сделают новую одежду, мебель или автомобильные шины. Например, из 2 кг пластика получится теплая зимняя куртка, а из 60 кг — садовая скамейка.

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Булочки с заботой о природе

REDMOND предлагает также присоединиться к эко-тренду, решая обычные бытовые задачи. Ведь даже булочки можно печь с минимальным вредом для окружающей среды – например, используя многоразовое антипригарное Мультипокрытие EcoGlass MC1, созданное для комфортного приготовления блюд в духовке, гриле или сковороде. Замените одноразовый пергамент на покрытие, и вы поможете сберечь лесные ресурсы. Кроме того, Мультипокрытие, выполненное из стекловолокна, позволяет в несколько раз снизить производство алюминия для создания кухонных приборов и аксессуаров, значительно продлевая их срок службы. Оно изготовлено из полностью перерабатываемых материалов и не выделяет вредных или токсичных веществ при нагревании.

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Антипригарное Мультипокрытие REDMOND Ecoglass MC1

Эко-шопинг с REDMOND

Специально для тех, кто при покупке нового фена заранее думает о способе его утилизации, REDMOND выпускает линейку товаров Ecology Series. Входящие в нее приборы, например, соковыжималки или электрические чайники произведены из перерабатываемых нетоксичных материалов — пищевого пластика, нержавеющей стали и стекла.

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Соковыжималка REDMOND RJ-916
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Электрический чайник REDMOND RK-G1309D

Покупая приборы Ecology Series, вы помогаете сохранить ресурсы планеты вместе с REDMOND.

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