Бизнес-клубы встали под парус

В акватории Олимпийского парка (Сочи) прошел первый этап Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Официальным партнером чемпионата выступила крупнейшая межрегиональная коллегия адвокатов «Регионсервис». В соревновании на спортивных яхтах PLATU25 приняли участие более 50 спортсменов и предпринимателей.
Чемпионат бизнес-клубов – это крупнейшая инициатива по созданию новой площадки общения между деловыми сообществами на базе престижного и увлекательного парусного спорта. Участниками первого этапа стали бизнес-клуб «Атланты», сообщество выпускников бизнес-школы «Сколково», Московский Столичный Клуб, Roscongress Sport Club, Royal Clyb by Lotte, Деловой яхт-клуб, Organic Club, юридический клуб «ПРАВО-300», инвестиционный клуб «Август» и специальные гости первого этапа – команда Попечительского совета Всероссийской Федерации парусного спорта России.
– считает глава Наблюдательного совета ВФПС, вице-президент ГК «Норникель» Дмитрий Пристансков.
Эффективный нетворкинг и содержательная деловая дискуссия стали основой береговой программы регаты. В рамках деловой программы Чемпионата лекцию об «осознанном предпринимательстве» провел знаменитый китаист, переводчик основополагающих древнекитайских текстов и консультант глав ряда российских корпораций Бронислав Виноградский.
– отмечает Анна Степанова, спортивный директор Чемпионата.
На подиум первого этапа поднялись команды Skolkovo Allumni (бронза), Royal Club by Lotte (серебро) и инвестиционный клуб «Август» (золото). Победители получили специальные призы от парфюмерного бренда Kilian.
делится впечатлениями Максим Петрюк, вице-президент и участник команды Московского Столичного Клуба.
Партнером сезона 2021 выступила компания RoyalPhone, разработавшая кастомизированный смартфон на базе IPhone 12 в специальном дизайне Чемпионата.
Организаторами Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту стали Roscongress Sport Club, бизнес-клуб «Атланты», Московский Столичный Клуб и Деловой яхт-клуб, уже более 10 лет организующий парусные регаты для бизнес-аудитории по всему миру. Спортивным партнером первого этапа Чемпионата бизнес-клубов выступила компания PROyachting, обеспечившая организацию гонок и высокий уровень прямого судейства на воде.
II этап Чемпионата пройдет 4-6 июня в Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского Международного Экономического Форума 2021 года.