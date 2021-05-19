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Бизнес-клубы встали под парус

19 мая 2021
В Сочи стартовал Чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту.

В акватории Олимпийского парка (Сочи) прошел первый этап Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Официальным партнером чемпионата выступила крупнейшая межрегиональная коллегия адвокатов «Регионсервис». В соревновании на спортивных яхтах PLATU25 приняли участие более 50 спортсменов и предпринимателей. 

Чемпионат бизнес-клубов – это крупнейшая инициатива по созданию новой площадки общения между деловыми сообществами на базе престижного и увлекательного парусного спорта. Участниками первого этапа стали бизнес-клуб «Атланты», сообщество выпускников бизнес-школы «Сколково», Московский Столичный Клуб, Roscongress Sport Club, Royal Clyb by Lotte, Деловой яхт-клуб, Organic Club, юридический клуб «ПРАВО-300», инвестиционный клуб «Август» и специальные гости первого этапа – команда Попечительского совета Всероссийской Федерации парусного спорта России.

Такие любительские мероприятия важны для развития парусного спорта в нашей стране. Чемпионат бизнес-клубов вовлекает в парус новую аудиторию, аудиторию активных и социально ответственных представителей российского бизнеса

– считает глава Наблюдательного совета ВФПС, вице-президент ГК «Норникель» Дмитрий Пристансков.

Эффективный нетворкинг и содержательная деловая дискуссия стали основой береговой программы регаты. В рамках деловой программы Чемпионата лекцию об «осознанном предпринимательстве» провел знаменитый китаист, переводчик основополагающих древнекитайских текстов и консультант глав ряда российских корпораций Бронислав Виноградский.

Парусные регаты во всем мире являются успешной площадкой для нетворкинга и продвижения брендов. Сегодня мы предлагаем российским бизнес-клубам и деловым сообществам принять участием в создании такой площадки. Наша задача – вовлечь в любительский чемпионат в том числе и тех представителей деловых клубов, кто еще не имеет опыта участия в парусных соревнованиях. При этом условия участия клубных команд жестко ограничивают участие в гонке не более одного профессионального спортсмена в каждом экипаже. Это создает условия для честной спортивной борьбы

– отмечает Анна Степанова, спортивный директор Чемпионата.

На подиум первого этапа поднялись команды Skolkovo Allumni (бронза), Royal Club by Lotte (серебро) и инвестиционный клуб «Август» (золото). Победители получили специальные призы от парфюмерного бренда Kilian.

Первый этап Чемпионата прошел на одном дыхании. Я видел невероятные позитивные эмоции участников, азартную и иногда жесткую спортивную борьбу на воде и прекрасную деловую и вечернюю программу на берегу

делится впечатлениями Максим Петрюк, вице-президент и участник команды Московского Столичного Клуба.

Партнером сезона 2021 выступила компания RoyalPhone, разработавшая кастомизированный смартфон на базе IPhone 12 в специальном дизайне Чемпионата.

Организаторами Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту стали Roscongress Sport Club, бизнес-клуб «Атланты», Московский Столичный Клуб и Деловой яхт-клуб, уже более 10 лет организующий парусные регаты для бизнес-аудитории по всему миру. Спортивным партнером первого этапа Чемпионата бизнес-клубов выступила компания PROyachting, обеспечившая организацию гонок и высокий уровень прямого судейства на воде.

II этап Чемпионата пройдет 4-6 июня в Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского Международного Экономического Форума 2021 года.

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