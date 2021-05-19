Бизнес-клубы встали под парус

В акватории Олимпийского парка (Сочи) прошел первый этап Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Официальным партнером чемпионата выступила крупнейшая межрегиональная коллегия адвокатов «Регионсервис». В соревновании на спортивных яхтах PLATU25 приняли участие более 50 спортсменов и предпринимателей.

Чемпионат бизнес-клубов – это крупнейшая инициатива по созданию новой площадки общения между деловыми сообществами на базе престижного и увлекательного парусного спорта. Участниками первого этапа стали бизнес-клуб «Атланты», сообщество выпускников бизнес-школы «Сколково», Московский Столичный Клуб, Roscongress Sport Club, Royal Clyb by Lotte, Деловой яхт-клуб, Organic Club, юридический клуб «ПРАВО-300», инвестиционный клуб «Август» и специальные гости первого этапа – команда Попечительского совета Всероссийской Федерации парусного спорта России.