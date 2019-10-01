Riu Sri Lanka: подлинное цейлонское гостеприимство

Курорт Ахунгалла находится на юго-западном побережье острова. В этом спокойном месте, расположенном на берегу реки Бентота, имеются все удобства и разнообразные инфраструктуры. Здесь можно отдыхать, загорая на теплом песке, заниматься водными видами спорта и ездить на экскурсии, знакомясь с основными культурными и природными достопримечательностями острова. Рекомендуем вам воспользоваться возможностью побывать в самых интересных уголках острова, посетить прекрасные пляжи, старинные храмы и руины древних цивилизаций, канувших в лету, а также полюбоваться великолепными пейзажами с пышной растительностью.
Отель Riu Sri Lanka – лучший выбор для путешественников, которые решили остановиться на Ахунгалле. Он расположен в чрезвычайно красивом месте у прекрасного пляжа. Этот курортный комплекс в Ахунгалле с круглосуточным обслуживанием по системе «все включено» сети RIU Hotels & Resorts является идеальным местом для незабываемого отдыха в Шри-Ланке с семьей или друзьями.
Riu Sri Lanka — это отель в Ахунгалле с обслуживанием в режиме «все включено» и увлекательной программой развлечений, в которой и взрослые, и дети обязательно найдут для себя что-то интересное. Для младших членов семьи там готовят множество увлекательных занятий в детском клубе RiuLand и детскую игровую площадку, а взрослых ждут творческие занятия в студии RiuArt, шоу и концерты. Кроме того, любителям ночной жизни непременно придется по вкусу атмосфера дискотеки-караоке Vision на территории отеля.
Вариантов питания в рамках обслуживания по системе «все включено» множество: в курортном комплексе представлены итальянская и азиатская кухня, а также традиционные блюда Шри-Ланки. Помимо этого, в барах отеля вас в любое время дня и ночи ждут лучшие прохладительные напитки и закуски.
Спа-центр Renova нашего отеля предлагает клиентам множество различных видов массажа и процедур, которые помогут вам позабыть о повседневных проблемах. Кроме того, вы сможете заняться спортом в прекрасно оборудованном тренажерном зале, а затем расслабиться в джакузи. К вашим услугам также салон красоты, чтобы позаботиться о себе или изменить свой внешний вид.
Все услуги и удобства отеля Riu Sri Lanka, например, бесплатный беспроводной доступ в Интернет по всему отелю, бассейнами для детей и взрослых, детским клубом и насыщенной программой развлечений специально продуманы для того, чтобы все гости получили максимум удовольствия от отдыха. В 500 номерах этого отеля сети RIU Hotels & Resorts есть все необходимое, чтобы вы почувствовали себя как дома, вплоть до балкона или террасы, спутникового телевидения, климат-контроля, сейфа и мини-бара.
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