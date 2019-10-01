Riu Sri Lanka: подлинное цейлонское гостеприимство

Курорт Ахунгалла находится на юго-западном побережье острова. В этом спокойном месте, расположенном на берегу реки Бентота, имеются все удобства и разнообразные инфраструктуры. Здесь можно отдыхать, загорая на теплом песке, заниматься водными видами спорта и ездить на экскурсии, знакомясь с основными культурными и природными достопримечательностями острова. Рекомендуем вам воспользоваться возможностью побывать в самых интересных уголках острова, посетить прекрасные пляжи, старинные храмы и руины древних цивилизаций, канувших в лету, а также полюбоваться великолепными пейзажами с пышной растительностью.

Отель Riu Sri Lanka – лучший выбор для путешественников, которые решили остановиться на Ахунгалле. Он расположен в чрезвычайно красивом месте у прекрасного пляжа. Этот курортный комплекс в Ахунгалле с круглосуточным обслуживанием по системе «все включено» сети RIU Hotels & Resorts является идеальным местом для незабываемого отдыха в Шри-Ланке с семьей или друзьями.