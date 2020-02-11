Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo: ваш соратник в борьбе с пылью и грязью

Пыль – это хорошо, но только пока мы говорим о масштабах целого космоса или всей нашей планеты. Например, космическая пыль, движущаяся в межпланетном пространстве, является неотъемлемой и важной частью Вселенной и заполняет межпланетное пространство. А пыль обыкновенная переносит по планете питательные вещества, которые распространяются в результате сильных пыльных (песчаных) бурь из пустыни Сахара, удобряют почву в тропических лесах Амазонки и питают фотосинтезирующие организмы, такие как водоросли в Атлантическом океане. В свою очередь, эти организмы поглощают углекислый газ и выделяют кислород, так необходимый нам для жизни.

Однако пыль дома – явление уже не столь приятное. Для того, чтобы вам не пришлось беспокоиться о ней и вообще об уборке дома, компания Polaris представляет новинку, разработанную совместно со швейцарскими инженерами: робот-пылесос нового поколения, который не только соберет пыль, но и сделает влажную уборку.