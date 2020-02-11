Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп
партнёрский материал

Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo: ваш соратник в борьбе с пылью и грязью

11 февраля 2020
robot_up_2.jpg
Новый робот-пылесос.

Пыль – это хорошо, но только пока мы говорим о масштабах целого космоса или всей нашей планеты. Например, космическая пыль, движущаяся в межпланетном пространстве, является неотъемлемой и важной частью Вселенной и заполняет межпланетное пространство. А пыль обыкновенная переносит по планете питательные вещества, которые распространяются в результате сильных пыльных (песчаных) бурь из пустыни Сахара, удобряют почву в тропических лесах Амазонки и питают фотосинтезирующие организмы, такие как водоросли в Атлантическом океане. В свою очередь, эти организмы поглощают углекислый газ и выделяют кислород, так необходимый нам для жизни.

Однако пыль дома – явление уже не столь приятное. Для того, чтобы вам не пришлось беспокоиться о ней и вообще об уборке дома, компания Polaris представляет новинку, разработанную совместно со швейцарскими инженерами: робот-пылесос нового поколения, который не только соберет пыль, но и сделает влажную уборку. 

robot_scaner_2.jpg
Polaris PVCR 0930 SmartGo
PVCR 1100 IQ-Г.jpg
Polaris PVCR 0930 SmartGo

Благодаря технологии GyroInside, робот-пылесос составляет карту помещения и строит маршрут уборки, не пропуская ни одного сантиметра, даже в труднодоступных местах и по углам.

Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo оснащен надежным инверторным мотором IQ-Action. Работая на более высоких оборотах, он создает мощный воздушный поток (по сравнению с универсальными двигателями) и тем самым обеспечивает высокое качество уборки.

Умный помощник подходит как для сухой, так и для влажной уборки благодаря встроенным контейнерам для воды и пыли. Три электрощетки и сверхточная ориентация в пространстве помогают роботу-пылесосу качественно выполнять уборку. С технологией контроля подачи воды SmartDrop не придется переживать за расход или утечку воды из контейнера: когда робот останавливается, подача воды прекращается.

Модель выполнена в плоском корпусе металлического цвета, поэтому стильно выглядит и легко справляется с уборкой под мебелью.

PVCR 1100 IQ-А.jpg
Polaris PVCR 0930 SmartGo
robot_divan_2.jpg
Polaris PVCR 0930 SmartGo

Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo – инновационный домашний помощник последнего поколения. Теперь поддерживать чистоту и уют дома стало еще проще.

Приобрести пылесос можно в официальном интернет-магазине Polaris.