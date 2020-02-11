Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo: ваш соратник в борьбе с пылью и грязью
Пыль – это хорошо, но только пока мы говорим о масштабах целого космоса или всей нашей планеты. Например, космическая пыль, движущаяся в межпланетном пространстве, является неотъемлемой и важной частью Вселенной и заполняет межпланетное пространство. А пыль обыкновенная переносит по планете питательные вещества, которые распространяются в результате сильных пыльных (песчаных) бурь из пустыни Сахара, удобряют почву в тропических лесах Амазонки и питают фотосинтезирующие организмы, такие как водоросли в Атлантическом океане. В свою очередь, эти организмы поглощают углекислый газ и выделяют кислород, так необходимый нам для жизни.
Однако пыль дома – явление уже не столь приятное. Для того, чтобы вам не пришлось беспокоиться о ней и вообще об уборке дома, компания Polaris представляет новинку, разработанную совместно со швейцарскими инженерами: робот-пылесос нового поколения, который не только соберет пыль, но и сделает влажную уборку.
Благодаря технологии GyroInside, робот-пылесос составляет карту помещения и строит маршрут уборки, не пропуская ни одного сантиметра, даже в труднодоступных местах и по углам.
Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo оснащен надежным инверторным мотором IQ-Action. Работая на более высоких оборотах, он создает мощный воздушный поток (по сравнению с универсальными двигателями) и тем самым обеспечивает высокое качество уборки.
Умный помощник подходит как для сухой, так и для влажной уборки благодаря встроенным контейнерам для воды и пыли. Три электрощетки и сверхточная ориентация в пространстве помогают роботу-пылесосу качественно выполнять уборку. С технологией контроля подачи воды SmartDrop не придется переживать за расход или утечку воды из контейнера: когда робот останавливается, подача воды прекращается.
Модель выполнена в плоском корпусе металлического цвета, поэтому стильно выглядит и легко справляется с уборкой под мебелью.
Робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo – инновационный домашний помощник последнего поколения. Теперь поддерживать чистоту и уют дома стало еще проще.
Приобрести пылесос можно в официальном интернет-магазине Polaris.