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Калейдоскоп

ROCK FM 95.2 отпразднует 14-летие в прямом эфире

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12 апреля 2021
ROCK FM 95.2 отпразднует 14-летие в прямом эфире!.jpg
Неделя подарков в честь Дня рождения ROCK FM 95.2!

С 12 по 16 апреля ROCK FM 95.2 отмечает свой 14-й День рождения. Праздновать один день — не в стиле станции, поэтому радио отмечает эту дату с размахом: музыка, подарки звездным гостям и слушателям!

Каждый день в утреннем шоу DRIVE TIME с 8:00 до 11:00 слушателей ожидают розыгрыши ценных призов и специальные гости. Станцию поздравят: Сергей Мазаев, Максим Покровский, Гарик Сукачёв, Алексей Белов и Ольга Кормухина, Евгений Фёдоров группа Tequilajazzz, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин группа «Тараканы!», Нейромонах Феофан и многие другие звёздные рок-гости.

Обычно на свой День рождения радиостанция устраивает большой концерт с участием героев эфира — друзей станции. И, казалось бы, команду ROCK FM никто не может остановить, но всеобщие ограничения внесли свои коррективы в безумные планы радиостанции. Рокерам всё нипочём, поэтому будем веселиться в эфире.

14 лет —  это даже не середина! Поэтому желаем радиостанции процветания и долгих лет жизни.

Утром необязательно пить кофе, чтобы проснуться, если в приемниках звучит ROCK FM 95.2.

Подробная  информация на сайте и в социальных сетях радиостанции.

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