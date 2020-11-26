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Роскошные путешествия с The Sun Secret Collection

Михаил Сысоев
26 ноября 2020
Villa Annet, Costa Smeralda, Sardinia, Italy.jpg
Вилла Annet, Изумрудный берег, Сардиния (Италия)
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Delicious, Croatia.jpg
Вилла Delicious, Хорватия
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Crystal Water, Barbados.jpg
Вилла Crystal Water, Барбадос
Фото: The Sun Secret Collection
Chalet Aura, Courchevel 1850 int.jpg
Шале Aura, Куршевель (Франция)
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Adele, Costa Smeralda, Sardinia, Italy.jpg
Вилла Adele, Изумрудный берег, Сардиния (Италия)
Фото: The Sun Secret Collection

Британская компания The Sun Secret Collection специализируется на приеме и организации отдыха для взыскательных клиентов. В период закрытых границ со многими странами The Sun Secret Collection предлагает путешествия по красивейшим местам РФ, а также на курортах Турции и Мальдивах — можно заказать различные индивидуальные туры по нашей стране, а также аренду частных вилл и яхт в Турции и на черноморском побережье России.

Компания использует нестандартный подход для удовлетворения потребностей своих клиентов на высшем уровне. Хотя индустрия роскоши и услуг класса люкс имеет большое количество мелких и крупных агентств, немногие из них могут уделить особое внимание деталям и предоставить превосходное обслуживание в сфере гостеприимства по конкурентоспособной цене.

Chalet Aura, Courchevel 1850.jpg
Шале Aura, Куршевель (Франция)
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Solle, Croatia.png
Вилла Solle, Хорватия
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Cordelia, Mykonos, Greece.jpg
Вилла Cordelia, Миконос (Греция)
Фото: The Sun Secret Collection
Villa Floriana, Costa Smeralda, Sardinia, Italy.jpg
Вилла Floriana, Изумрудный берег, Сардиния (Италия)
Фото: The Sun Secret Collection

The Sun Secret Collection с офисами в Англии, Словакии, Швейцарии и России — это инновационная компания, предоставляющая безупречный сервис с множеством роскошных привилегий и выгодных предложений, создающих атмосферу классической итальянской элегантности и высочайшего качества обслуживания.

Благодаря постоянно обновляющейся коллекции вариаций отдыха, компания предоставляет огромный выбор мест проживания и возможностей для путешествий, а также обеспечивает неповторимые воспоминания.

Подробности вы можете найти на сайте The Sun Secret Collection.

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