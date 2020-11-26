Роскошные путешествия с The Sun Secret Collection

Британская компания The Sun Secret Collection специализируется на приеме и организации отдыха для взыскательных клиентов. В период закрытых границ со многими странами The Sun Secret Collection предлагает путешествия по красивейшим местам РФ, а также на курортах Турции и Мальдивах — можно заказать различные индивидуальные туры по нашей стране, а также аренду частных вилл и яхт в Турции и на черноморском побережье России.

Компания использует нестандартный подход для удовлетворения потребностей своих клиентов на высшем уровне. Хотя индустрия роскоши и услуг класса люкс имеет большое количество мелких и крупных агентств, немногие из них могут уделить особое внимание деталям и предоставить превосходное обслуживание в сфере гостеприимства по конкурентоспособной цене.