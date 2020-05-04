Российские иллюстраторы выпустили коллекцию футболок, посвященную карантину

«Наша идея была в том, чтобы помочь людям поднять настроение себе и близким. Мы использовали в коллекции как популярные мемы и фразы, найдя для них визуальное воплощение, так и работы наших иллюстраторов на тему самоизоляции. Все футболки сшиты из хлопковой ткани, для печати принтов используется современное оборудование, в них можно выходить в рабочие скайпы, проводить дружеские вечеринки в Zoom или сохранить для себя как память о весне 2020 года», — пояснили в PinkBus.

Заказать футболки с принтами российских иллюстраторов можно на сайте Pinkbus.ru, бесконтактная доставка по Москве и Московской области занимает от одного дня, по России — от трех дней.

О компании:

PinkBus — это принтшоп и креативное сообщество российских иллюстраторов, которые создают принты для различных товаров на pinkbus.ru. Рисунки украшают футболки, домашний текстиль и аксессуары. На сайте представлены разные коллекции, часть из них посвящена праздникам: Новому году, Женскому дню, 14 февраля, большой популярностью пользуются подарки на день рождения с тематикой знаков зодиака, коллекции регулярно обновляются. На сайте также доступна функция «конструктор», позволяющая самостоятельно создать принт и заказать вещь со своей фотографией, детским рисунком или любым другим изображением. Все товары производятся в России и создаются из качественных материалов.