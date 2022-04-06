Российские travel-фотографы выпустили рюкзаки для путешественников

Команда профессиональных travel-фотографов, вдохновлённых пейзажами природы (Павел Матвеев, Александр Мазуров, Илия Воскресенский) запустили собственное производство фоторюкзаков.

Создатели рюкзака рассказывают: «Найти стильный и, одновременно, функциональный фоторюкзак — это настоящая проблема. Мы подумали, а почему бы не решить эту проблему, разработав собственный фоторюкзак».

«Благодаря большому опыту путешествий, мы очень хорошо понимаем, что должно быть в фоторюкзаке, а что лишнее, как удобно расположить внутри всю технику. Так и появился наш CLIFF».

«Продуманное расположение позволяет легко разместить внутри как минимум три объектива, камеру и квадрокоптер. Размеры отделения под технику 32см×25см×18см. В спинке предусмотрен отсек для ноутбука. При этом остаётся ещё около половины рюкзака для дополнительных вещей. С каждой стороны присутствуют стропы для крепления штатива. А если в путешествии вы попадёте под дождь, то можете воспользоваться влагозащитным чехлом».

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