Российские travel-фотографы выпустили рюкзаки для путешественников

Команда профессиональных travel-фотографов, вдохновлённых пейзажами природы (Павел Матвеев, Александр Мазуров, Илия Воскресенский) запустили собственное производство фоторюкзаков.
Создатели рюкзака рассказывают: «Найти стильный и, одновременно, функциональный фоторюкзак — это настоящая проблема. Мы подумали, а почему бы не решить эту проблему, разработав собственный фоторюкзак».
«Благодаря большому опыту путешествий, мы очень хорошо понимаем, что должно быть в фоторюкзаке, а что лишнее, как удобно расположить внутри всю технику. Так и появился наш CLIFF».
«Продуманное расположение позволяет легко разместить внутри как минимум три объектива, камеру и квадрокоптер. Размеры отделения под технику 32см×25см×18см. В спинке предусмотрен отсек для ноутбука. При этом остаётся ещё около половины рюкзака для дополнительных вещей. С каждой стороны присутствуют стропы для крепления штатива. А если в путешествии вы попадёте под дождь, то можете воспользоваться влагозащитным чехлом».
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