Российский фотохудожник покорил международные галереи фотосерией из Московского зоопарка
Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорк, Торонто, Мельбурн, Вена, Лондон, Будапешт, Ганновер, Дортмунд, Берлин, Гамбург, Висбаден, Париж, Цюрих, Мюнхен, Кельн, Доха, Мангейм, Франкфурт, Дюссельдорф и Штутгарт.
LUMAS — международная сеть галерей, представленная в 20 крупных городах разных стран. Платформа ориентирована не только на экспонирование, но и на продажу выставленных работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.
Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» подчеркивают схожесть обитателей зоопарка с людьми. Михаил Киракосян своими работами обращает внимание общества на чрезвычайно актуальную сегодня тему вымирания животных и жестокого отношения к ним.
Михаилу важно привлечь внимание к проблематике взаимоотношений людей и животных, повлиять на повышение экологической культуры в обществе и создать у каждого из зрителей эмоциональный отклик от просмотра зоопортретов.
Михаил Киракосян не первый раз сотрудничает с Московским зоопарком. Весной 2020 года им была создана фотосерия «Московский зоопарк. Изоляция», рассказывающая о жизни учреждения в период пандемии.
Съемка потребовала от автора полной отдачи. Чтобы поймать в кадр необходимые эмоции модели и передать их посредством классической портретной техники, возле вольеров приходилось проводить многие часы напролет. Но ожидание оказалось не напрасным – в результате каждый снимок демонстрирует не только внешность животных во всей красе, но и их характер, а в глазах и мимике моделей можно рассмотреть грусть, радость, страх, удивление или злость.
Больше фоторабот можно посмотреть на сайте фотографа.