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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Калейдоскоп

Российский фотохудожник покорил международные галереи фотосерией из Московского зоопарка

National Geographic Россия
28 апреля 2021
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Фото: Михаил Киракосян
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Фото: Михаил Киракосян
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Фото: Михаил Киракосян
Международная галерейная сеть LUMAS заключила эксклюзивный контракт на экспонирование и продажу лимитированной партии работ российского фотохудожника Михаила Киракосяна. Снимки отобраны из авторской фотосерии «Мы похожи на Вас», героями которой стали животные Московского зоопарка.

Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорк, Торонто, Мельбурн, Вена, Лондон, Будапешт, Ганновер, Дортмунд, Берлин, Гамбург, Висбаден, Париж, Цюрих, Мюнхен, Кельн, Доха, Мангейм, Франкфурт, Дюссельдорф и Штутгарт.

LUMAS — международная сеть галерей, представленная в 20 крупных городах разных стран. Платформа ориентирована не только на экспонирование, но и на продажу выставленных работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.

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Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» подчеркивают схожесть обитателей зоопарка с людьми. Михаил Киракосян своими работами обращает внимание общества на чрезвычайно актуальную сегодня тему вымирания животных и жестокого отношения к ним. 

Михаилу важно привлечь внимание к проблематике взаимоотношений людей и животных, повлиять на повышение экологической культуры в обществе и создать у каждого из зрителей эмоциональный отклик от просмотра зоопортретов.

Михаил Киракосян не первый раз сотрудничает с Московским зоопарком. Весной 2020 года им была создана фотосерия «Московский зоопарк. Изоляция», рассказывающая о жизни учреждения в период пандемии. 

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Съемка потребовала от автора полной отдачи. Чтобы поймать в кадр необходимые эмоции модели и передать их посредством классической портретной техники, возле вольеров приходилось проводить многие часы напролет. Но ожидание оказалось не напрасным – в результате каждый снимок демонстрирует не только внешность животных во всей красе, но и их характер, а в глазах и мимике моделей можно рассмотреть грусть, радость, страх, удивление или злость. 

Больше фоторабот можно посмотреть на сайте фотографа.

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