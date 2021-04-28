Российский фотохудожник покорил международные галереи фотосерией из Московского зоопарка

Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорк, Торонто, Мельбурн, Вена, Лондон, Будапешт, Ганновер, Дортмунд, Берлин, Гамбург, Висбаден, Париж, Цюрих, Мюнхен, Кельн, Доха, Мангейм, Франкфурт, Дюссельдорф и Штутгарт.

LUMAS — международная сеть галерей, представленная в 20 крупных городах разных стран. Платформа ориентирована не только на экспонирование, но и на продажу выставленных работ коллекционерам. В экспозицию принимаются эксклюзивные авторские снимки музейного качества, соответствующие высоким внутренним стандартам LUMAS.