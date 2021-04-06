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Калейдоскоп

Россия из дома

National Geographic Россия
06 апреля 2021
Facebook выпустил фотосборник по мотивам конкурса «National Geographic Россия» под названием «Россия, которую вы еще не видели». Его можно получить, купив последний номер журнала. Рассказываем, почему вам непременно нужно его прочитать.

Жюри, среди которых были представители National Geographic, «Ростуризма» и Facebook, отобрали десять удивительных снимков, сделанных в самых разных частях нашей страны. А редакция NG специально для фотосборника выяснила, какие за кадрами скрываются причудливые сюжеты и истории.

Каждый фотограф по-своему шел к своему снимку — суровые природные условия на страницах фотосборника Facebook перемежаются со спокойной погодой, экзотические места — с обыденными. Итог один — уникальный снимок. Один из героев сделал свой кадр просто выйдя на улицу родного города, уловив нужный момент и ракурс, другой забрался в лютый мороз на гору, стоящую далеко в тайге. А кто-то, чтобы нажать на кнопку, ждал извержения вулкана в тесной избушке.

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Алексей Перелыгин «Огненная шапочка»
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Алексей Перелыгин

автор снимка «Огненная шапочка»

«Камчатка. Три дня мы ночевали в вахтовом вагончике на сейсмостанции —  этот домик расположен на границе леса и шлака, неподалеку от вулкана».

Еще один из наших победителей выжидал жарким летом — лежа в траве на закате ловил момент, когда солнце поднимется в тумане на нужную точку. Другой морозной ночью караулил лебедей в озере.

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Закир Умаров «Лебеди в зимней алтайской ночи»
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Закир Умаров

автор снимка «Лебеди в зимней алтайской ночи»

«Помню, как фотографировал: мороз -30 °C, уже почти стемнело, надвигается настоящая сибирская зимняя ночь».

Мы поговорили с нашими победителями и о том, какую роль в их работе играют социальные сети, о том, что всего одна фотография, выложенная в сеть, может мотивировать сотни людей отправиться в путь за новыми впечатлениями.

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Александр Чазов «Елочная игрушка»
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Александр Чазов

автор снимка «Елочная игрушка»

«Соцсети играют очень важную роль в моем увлечении: места, способы заброски на место, другие нюансы путешествия можно узнать из постов в разных сообществах, а потом уточнить подробности у конкретных людей в комментариях. Это сильно облегчает работу».

Как же без этого — обсудили с десятью мастерами камеры и роль фотографии в современном мире. Сошлись на том, что это не только способ зафиксировать момент, задокументировать явление, но, конечно, и язык эмоций, универсальное средство общения. Многие из фотографов рассказали, что взяли в руки камеру только потому, что им хотелось делиться своими впечатлениями с кем-то еще.

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Эдвард Адриан-Валланс «Ненец с собаками»
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Эдвард Адриан-Валланс

автор снимка «Ненец с собаками»

«Фотография для меня — это способ показать другим людям что-то необычное, интересное или красивое».

А еще, при работе над фотосборником мы выявили интересную закономерность. Почти все наши победители — жители больших городов и, тем не менее, каждый из них частенько сбегает куда-то подальше от цивилизации, чтобы найти свои уникальные места и кадры.

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Юлия Невская «Для тепла»
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Юлия Невская

автор кадра «Для тепла»

«Я часто стараюсь уехать из Москвы на Русский Север, выбрать укромное место на Кольском полуострове. У меня с этими мерзлыми территориями, видимо, особенно прочная душевная связь».

Как говорит Андрей Паламарчук, главный редактор National Geographic Россия: «Мне кажется, тоска по дикой природе есть во всех больших городах». Это, видимо, подтверждает и опыт наших победителей.

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Ульяна Зинина

руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России

«Поддержать туризм и интерес людей к путешествиям сейчас важно как никогда. Путешествия — не просто хобби, а способ узнать что-то новое о мире, об окружающих нас людях и о нас самих. В то время, когда возможность поездок ограничена, проект Facebook „Россия из дома“ познакомит с разными уголками страны через удивительные снимки в нашем чат-боте, фотосборнике и, конечно, на наших платформах».

Помимо историй и размышлений наших победителей, в фотосборнике от Facebook можно будет узнать статистику и рейтинг самых популярных направлений России, который соцсеть составила на основе данных чат-бота «Россия из дома»,  запущенного при поддержке Ростуризма в прошлом году.

Читайте, заходите в чат-бот «Россия из дома», в Instagram и Facebook: находите свои уникальные места и путешествия, ну и, конечно, делитесь своими эмоциями с другими.

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