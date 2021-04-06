Россия из дома

Жюри, среди которых были представители National Geographic, «Ростуризма» и Facebook, отобрали десять удивительных снимков, сделанных в самых разных частях нашей страны. А редакция NG специально для фотосборника выяснила, какие за кадрами скрываются причудливые сюжеты и истории.
Каждый фотограф по-своему шел к своему снимку — суровые природные условия на страницах фотосборника Facebook перемежаются со спокойной погодой, экзотические места — с обыденными. Итог один — уникальный снимок. Один из героев сделал свой кадр просто выйдя на улицу родного города, уловив нужный момент и ракурс, другой забрался в лютый мороз на гору, стоящую далеко в тайге. А кто-то, чтобы нажать на кнопку, ждал извержения вулкана в тесной избушке.
Еще один из наших победителей выжидал жарким летом — лежа в траве на закате ловил момент, когда солнце поднимется в тумане на нужную точку. Другой морозной ночью караулил лебедей в озере.
Мы поговорили с нашими победителями и о том, какую роль в их работе играют социальные сети, о том, что всего одна фотография, выложенная в сеть, может мотивировать сотни людей отправиться в путь за новыми впечатлениями.
Как же без этого — обсудили с десятью мастерами камеры и роль фотографии в современном мире. Сошлись на том, что это не только способ зафиксировать момент, задокументировать явление, но, конечно, и язык эмоций, универсальное средство общения. Многие из фотографов рассказали, что взяли в руки камеру только потому, что им хотелось делиться своими впечатлениями с кем-то еще.
А еще, при работе над фотосборником мы выявили интересную закономерность. Почти все наши победители — жители больших городов и, тем не менее, каждый из них частенько сбегает куда-то подальше от цивилизации, чтобы найти свои уникальные места и кадры.
Как говорит Андрей Паламарчук, главный редактор National Geographic Россия: «Мне кажется, тоска по дикой природе есть во всех больших городах». Это, видимо, подтверждает и опыт наших победителей.
Помимо историй и размышлений наших победителей, в фотосборнике от Facebook можно будет узнать статистику и рейтинг самых популярных направлений России, который соцсеть составила на основе данных чат-бота «Россия из дома», запущенного при поддержке Ростуризма в прошлом году.
Читайте, заходите в чат-бот «Россия из дома», в Instagram и Facebook: находите свои уникальные места и путешествия, ну и, конечно, делитесь своими эмоциями с другими.