Россия из дома

Жюри, среди которых были представители National Geographic, «Ростуризма» и Facebook, отобрали десять удивительных снимков, сделанных в самых разных частях нашей страны. А редакция NG специально для фотосборника выяснила, какие за кадрами скрываются причудливые сюжеты и истории.

Каждый фотограф по-своему шел к своему снимку — суровые природные условия на страницах фотосборника Facebook перемежаются со спокойной погодой, экзотические места — с обыденными. Итог один — уникальный снимок. Один из героев сделал свой кадр просто выйдя на улицу родного города, уловив нужный момент и ракурс, другой забрался в лютый мороз на гору, стоящую далеко в тайге. А кто-то, чтобы нажать на кнопку, ждал извержения вулкана в тесной избушке.