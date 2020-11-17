Россия стала вторым в мире рынком после Японии, представившим СURATED FSDX

CURATED (от лат. слова curare — заботиться) — это особая ценность. Слово, пришедшее к нам из средних веков и имевшее сакральное значение (кураторами называли викариев — хранителей священных предметов), теперь обозначает тщательный отбор и уникальность. Название CURATED говорит само за себя: мы отобрали лучшее из лучшего и создали ни на что не похожие гибриды.

Основной материал в коллекции СURATED FSDX — инновационная кожа FSDX DYNEEMA BONDED. Тонкая и легкая как бумага, она в 15 раз прочнее стали. Именно благодаря FSDX DYNEEMA BONDED модели данной линейки такие легкие и прочные.

Коллекция с принципиально новым для нас дизайном характеризуется неизменным для ЕССО комфортом. Все модели СURATED FSDX созданы на базе лучших платформ и технологий ECCO. Трехкомпонентная подошва с пяточным амортизатором SHOCK THRU делает шаги более мягкими и плавными. А пяточный фиксатор PROSOMA формирует ультрасовременный образ и при этом надежно защищает стопу от внешнего воздействия.