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Калейдоскоп

Розовая Африка: X5 запустила прямые поставки цветов, выращенных с заботой о людях и природе

Григорий Цыпкин
06 марта 2020
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В преддверии Международного женского дня рассказываем об истории роз и как эти прекрасные цветы делают жизнь в далекой Африке лучше.

Специально к празднику 8 марта в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, появились живые цветы из Эфиопии от компании Afriflora Sher. Это первая в России прямая поставка живых цветов из Африки для компании продуктового розничного сектора. 

Розы — самый популярный и любимый в России цветок, но истоки самой культуры лежат в довольно далеких от нас краях. Например, на хранящейся в Неаполитанском музее мозаике из Помпеи можно увидеть дамасскую розу (Rosa damascena), родиной которой является Ближний Восток. Однако несмотря на экзотичные истоки этого уже давно прижившегося у нас растения, ее ближайший родственник для нас — роднее некуда. Всё дело в том, что розы — представители рода шиповник, на латыни называемого Rōsa.

Крупнейшая в мире розовая плантация, принадлежащая Afriflora Sher, находится в Эфиопии на высоте 1650 м над уровнем моря, близ озера Зивай. В 2005 году первые семена были высажены здесь голландской семьей Барнхоорн, а сейчас их компания по сути изменила жизнь региона.

Михаил Черемкин
Вулкан Эрта Але (Эфиопия)
Фото: Михаил Черемкин
Оксана Ващук
Караван в Эфиопии
Фото: Оксана Ващук
Владислав Бельченко
Соленое озеро Ассале (Эфиопия)
Фото: Владислав Бельченко

Отличительная особенность выращивания роз Afriflora Sher — применение стандартов Fairtrade: компания обеспечивает комфортные и справедливые условия труда для своих сотрудников, бесплатную медицинскую помощь и образование для детей, оплачиваемые отпуска по причине болезни, беременности и уходу за детьми.

Эта стратегия направлена на содействие устойчивому развитию и сокращение масштабов нищеты посредством справедливой торговли. Местное население за последние 13 лет увеличилось с 60 000 человек до 140 000 — люди переезжают сюда за справедливыми условиями труда и лучшей жизнью для своей семьи.

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Роза Angela
Фото: Afriflora Sher
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Роза Burgundy
Фото: Afriflora Sher
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Роза Sefer
Фото: Afriflora Sher
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Роза Fire Craeker
Фото: Afriflora Sher
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Роза Daley
Фото: Afriflora Sher
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Роза Fireworks
Фото: Afriflora Sher

Кроме этого, Afriflora Sher известна своими строгими экологическими обязательствами. Компания выращивает розы экологически чистым и безопасным способом: уже сейчас 90% средств борьбы с вредителями — биологические, а не химические.

Благоприятные климатические условия Эфиопии позволяют снижать углеродный след, так как, в отличие от территорий с более холодным и сухим климатом, выращивание роз задействует меньше природных ресурсов. Afriflora Sher также использует водосберегающую систему капельного орошения, а также отправляет мусор, образовавшийся в процессе деятельности, на вторичную переработку.

 

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Роза Showgun
Фото: Afriflora Sher
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Роза Sunny Sher
Фото: Afriflora Sher
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Роза Tycoon
Фото: Afriflora Sher

Именно такие розы в преддверии весеннего праздника появились в торговых сетях X5 Retail Group двух столиц и Московской области.

Квинтен Пир, член правления X5 Retail Group N.V.: «X5 Retail Group в своей деятельности следует стратегии устойчивого развития и рассматривает это направление как стратегически важное для бизнеса. В частности, одна из целей стратегии компании фокусируется на содействии ответственному потреблению и бережливому использованию ресурсов.

Мы убеждены в том, что мы сможем достичь ещё больших результатов только в том случае, если мы будем двигаться к цели совместно с нашими партнёрами и поставщиками. Благодаря сотрудничеству с Afriflora Sher мы не только подтверждаем наше стремление следовать целям устойчивого развития, но и увеличиваем долю прямого импорта».