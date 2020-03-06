Розовая Африка: X5 запустила прямые поставки цветов, выращенных с заботой о людях и природе

Специально к празднику 8 марта в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, появились живые цветы из Эфиопии от компании Afriflora Sher. Это первая в России прямая поставка живых цветов из Африки для компании продуктового розничного сектора.

Розы — самый популярный и любимый в России цветок, но истоки самой культуры лежат в довольно далеких от нас краях. Например, на хранящейся в Неаполитанском музее мозаике из Помпеи можно увидеть дамасскую розу (Rosa damascena), родиной которой является Ближний Восток. Однако несмотря на экзотичные истоки этого уже давно прижившегося у нас растения, ее ближайший родственник для нас — роднее некуда. Всё дело в том, что розы — представители рода шиповник, на латыни называемого Rōsa.

Крупнейшая в мире розовая плантация, принадлежащая Afriflora Sher, находится в Эфиопии на высоте 1650 м над уровнем моря, близ озера Зивай. В 2005 году первые семена были высажены здесь голландской семьей Барнхоорн, а сейчас их компания по сути изменила жизнь региона.