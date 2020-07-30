«Русборг» и «Ладейное поле» объединят викингов со всей страны

Фестиваль «Русборг» – настоящий рай для всех знатоков и ценителей истории, которым интересен быт, костюмы и нравы средневековья. А еще это отличное место для горячих и азартных парней, которым не чужд боевой дух викингов и варягов.
Среди участников «Русборга» военно-исторические клубы и одиночные реконструкторы, изучающие и воспроизводящие материальные объекты заявленной исторической эпохи. В этом году поступило больше 1000 заявок из России, Украины, Республики Беларусь, Израиля.
Показательное выступление пройдет в субботу, 15 августа, в 12:00. Место проведения прежнее: Елецкий район, поселок Елецкий.
Программа гостевого дня традиционная, но будет и кое-что новенькое. Например, решено объединить «Русборг» с еще одним тематическим фестивалем «Ладейное поле», который традиционно проводят в августе. «Ладейка» – младший брат «Русборга», уже насчитывает сотни поклонников, ее главное событие – зрелищная регата. Мужественные гребцы и копии средневековых судов, воссозданные в мельчайших деталях, от которых невозможно отвести глаз! В этом году планируют представить весь флот, включая новый флагманский корабль.
Ожидаются обычные бугурты (хитовые), штурм крепости, битва за знамя, концерты фолк-групп. Обязательно будут конкурсы, игры и мастер-классы. Кроме того, для гостей и зрителей организаторы приготовили небольшие сюрпризы. О них вы узнаете, посетив эту крупнейшую историческую реконструкцию страны.
Отдохнуть от ярких впечатлений и перекусить можно будет на площадке фуд-корта. А на ярмарке мастеров приобрести авторские сувениры.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте – и погрузитесь в историю сами!
Подробная программа дня туриста будет опубликована в ближайшее время в группе фестиваля.
Организаторами фестиваля являются: управление культуры и туризма Липецкой области, управление молодёжной политики Липецкой области, Центр развития культуры и туризма, администрация Елецкого муниципального района, Российское Военно-Историческое Общество и ЛОМОО ВИК «Копьё», при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты и ПАО «Сбербанк».