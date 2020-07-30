«Русборг» и «Ладейное поле» объединят викингов со всей страны

Фестиваль «Русборг» – настоящий рай для всех знатоков и ценителей истории, которым интересен быт, костюмы и нравы средневековья. А еще это отличное место для горячих и азартных парней, которым не чужд боевой дух викингов и варягов.

Среди участников «Русборга» военно-исторические клубы и одиночные реконструкторы, изучающие и воспроизводящие материальные объекты заявленной исторической эпохи. В этом году поступило больше 1000 заявок из России, Украины, Республики Беларусь, Израиля.

Показательное выступление пройдет в субботу, 15 августа, в 12:00. Место проведения прежнее: Елецкий район, поселок Елецкий.