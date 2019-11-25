– Согласно последнему глобальному исследованию, самые популярные кухни мира — итальянская, китайская и японская. Насколько московский и российский потребители соответствуют общемировой картине?

Японская кухня — мощный мировой тренд, который, например, в России был намного ярче остальных. Японский бум начался в Москве в конце 90-х, но сейчас его темпы спадают — всё меньше и меньше проектов открывается. В люкс-сегменте мощные игроки не появляются, хотя, кажется, на Патриарших Прудах недавно открылся проект Akita с безумными ценниками и средним чеком в 15 тысяч рублей на человека, где на двери висит табличка «#оченьвкусно #оченьдорого». Столь мощных ресторанов в Москве лишь два: Sumosan в гостинице «Рэдиссон Славянская», работающий с 1997 года (для ресторана это большой срок), а также знаменитый Seiji на Фрунзенской набережной — наравне с Sumosan это один из мастодонтов японской кухни в столице.

Китайская кухня также является одной из популярнейших в мире, но в России она не зашла. Может, её невовремя пытались завезти — в начале нулевых, в пик популярности азиатской кухни. Ни фастфуд, ни ресторанные блюда не снискали особой популярности — в Москве есть около десять известных заведений китайской кухни, но в сравнение с японцами это не идет. Возможно, люди были не готовы к ней, но, думаю, будут еще попытки внедрить её в России.

На мой взгляд, у московского потребителя наибольшей популярностью пользуются итальянская и кавказская (среднеазиатская) еда. Это относится ко всему рынку, несмотря на разительные отличия между премиальным и средним сегментами. При этом столица опережает любой другой регион на 5-7 лет — там только сейчас идет эра бургеров, а в Москве она уже заканчивается. Даже в сравнении с крупными городами — Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом — разница составляет примерно 3-5 лет.

Мой ресторан Florentini Cafe как раз работает в итальянской направленности, понятной для большей части населения планеты. Рестораны итальянской кухни всегда живут в режиме бешеной конкуренции, но это плата за использование самой популярной концепции мира, которой, к тому же, очень интересно заниматься.