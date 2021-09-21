«Русская Медиагруппа» презентует проект «Миссия Красоты»

Почётным гостем красивого и важного мероприятия «Миссия Красоты» станет бразильская топ-модель, известная своим внимательным отношением к экологии, Алессандра Амбросио. Участники бизнес-сессии, экологические волонтёры и представители прессы смогут пообщаться с Алессандрой на площадке.

Проект «Миссия красоты» стал новым этапом в истории конкурса красоты «Мисс Русское Радио». В мероприятии 23 сентября также примут участие самые яркие и активные участницы «Мисс Русское Радио», которые своим примером каждый день демонстрируют, что красота может спасти мир.

Завершится бизнес-сессия праздником, посвящённым старту Года экологии в русской музыке. В нём примут участие «Звёзды Русского Радио»: Полина Гагарина, Дима Билан, Artik & Asti, Ханна и другие.

О старте Года экологии в русской музыке «Русская Медиагруппа» объявила на площадке ВЭФ’21. Мероприятия, которые пройдут в рамках Года экологии, будут направлены на создание в обществе новой экологической культуры, популяризацию идей ответственного отношения к окружающей среде.

Проект «Миссия Красоты» будет реализован в рамках нового направления «Русская Медиагруппа: Creative & Business».