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«Русская Медиагруппа» презентует проект «Миссия Красоты»

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21 сентября 2021
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23 сентября в Демонстрационном зале ГУМа состоится презентация проекта «Миссия Красоты», частью которого станет экологическая бизнес-сессия «Экологическое мышление и новые реалии устойчивого развития в бизнесе». Участники дискуссии обсудят темы, связанные с мировым трендом на устойчивое развитие и ESG экономику.

Проект «Миссия красоты» и бизнес-сессия «Экологичное мышление и новые реалии устойчивого развития в бизнесе» апеллируют к ответственности каждого человека за свои действия в окружающем мире, как залога глобальных изменений на социальном уровне. Они станут новыми шагами в продвижении идей бережного отношения к экологии и ответственности медиа и музыкальной индустрии.

В бизнес-сессии примут участие Управляющий Директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, Председатель Российского Экологического Общества Рашид Исмаилов, Председатель Ассоциации Волонтёрских центров Артём Метелев, Главный редактор Cosmopolitan Beauty Юлия Лапшина, бренд директор Garnier Элеонора Окумуш, певица Вера Брежнева, певица, ведущая Ольга Бузова.

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Почётным гостем красивого и важного мероприятия «Миссия Красоты» станет бразильская топ-модель, известная своим внимательным отношением к экологии, Алессандра Амбросио. Участники бизнес-сессии, экологические волонтёры и представители прессы смогут пообщаться с Алессандрой на площадке.

Проект «Миссия красоты» стал новым этапом в истории конкурса красоты «Мисс Русское Радио». В мероприятии 23 сентября также примут участие самые яркие и активные участницы «Мисс Русское Радио», которые своим примером каждый день демонстрируют, что красота может спасти мир.

Завершится бизнес-сессия праздником, посвящённым старту Года экологии в русской музыке. В нём примут участие «Звёзды Русского Радио»: Полина Гагарина, Дима Билан, Artik & Asti, Ханна и другие.

О старте Года экологии в русской музыке «Русская Медиагруппа» объявила на площадке ВЭФ’21. Мероприятия, которые пройдут в рамках Года экологии, будут направлены на создание в обществе новой экологической культуры, популяризацию идей ответственного отношения к окружающей среде.

Проект «Миссия Красоты» будет реализован в рамках нового направления «Русская Медиагруппа: Creative & Business».

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