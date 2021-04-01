S7 Airlines обменивает просроченные визы на мили

Год назад, когда закрылись все границы, мы мечтали, чтобы это оказалось неудачной первоапрельской шуткой. Сегодня международное авиасообщение все еще полностью не восстановлено: многие страны закрыты, а в паспортах сгорают неиспользованные в течение года визы. К сожалению, мы не можем изменить этого, но придумали, как порадовать участников программы S7 Priority.

1 апреля S7 Airlines начинает «ресайклинг виз»: на сайте s7.ru участники программы лояльности могут обменять просроченные визы на 500 миль. Период акции ограничен фондом в 5 000 000 миль: авиакомпания будет начислять мили за визы, пока он не будет исчерпан.

Чтобы получить мили, нужно авторизоваться в личном кабинете S7 Priority и добавить данные визы, загрузив ее фото. По правилам акции, срок визы должен был истечь в период с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года. Еще одно условие «ресайклинга»: каждому участнику мили начисляются один раз.

Использовать мили S7 Priority можно на перелеты, в том числе покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть — рублями, и на дополнительные услуги в полете. Участники программы получают мили и за пользование услугами партнеров S7 Priority, в том числе за выбор жилья на Booking.com и Airbnb, аренду авто и трансфер.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8 (800) 700-0707 (звонок по России бесплатный).