Сакуры Южной Кореи: прекрасное в цветущем

Изначально любование сакурой было прерогативой аристократов. Ещё в III веке до нашей эры знатные корейцы наслаждались видом цветущей сакуры и размышляли о таинствах жизни и времени. Позднее такой обряд стал распространяться по всей Корее, однако эта история весьма трагична. Хотя в этой стране есть свой собственный сорт сакуры (королевская, или бархатная, как её называют), широкое распространение культуры любования сакурой пришло с японской оккупацией во время Второй мировой войны. Японцы также завезли свои сорта сакуры. После окончания оккупации были даже попытки вырубить посаженные деревья, однако японская сакура все же осталась. Сейчас в Корее растут около четырёх сотен сортов этого прекрасного дерева.

Эти деревья цветут с апреля по май, но неравномерно: сначала зацветают на юге, а затем завораживающая красота цветения тянется на север. В Южной Корее о нём объявляют вместе с прогнозом погоды, ведь многие местные жители буквально путешествуют вслед за распускающейся сакурой. К сожалению, красота не длится вечно: дерево цветёт всего лишь две недели, а затем лепестки начинают опадать. Из-за погодных условий сакура может перестать цвести и раньше.

Расцвет сакуры — важный аспект жизни Южной Кореи: некоторые города устраивают в честь этого целые фестивали. Например, в Сеуле, в парке Ёидо, находящемся на берегу реки Ханган, такой фестиваль проходит ежегодно. Это место считается лучшим среди любующихся сакурой местных жителей и туристов. Для удобства созерцания власти города даже перекрывают автомобильное движение по маршруту отдыхающих. Корейцы верят, что желания, которые они загадывают в период цветения сакуры, обязательно сбудутся, если съесть лепесток «вишнёвого цветка».