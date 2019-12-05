Сакуры Южной Кореи: прекрасное в цветущем
Изначально любование сакурой было прерогативой аристократов. Ещё в III веке до нашей эры знатные корейцы наслаждались видом цветущей сакуры и размышляли о таинствах жизни и времени. Позднее такой обряд стал распространяться по всей Корее, однако эта история весьма трагична. Хотя в этой стране есть свой собственный сорт сакуры (королевская, или бархатная, как её называют), широкое распространение культуры любования сакурой пришло с японской оккупацией во время Второй мировой войны. Японцы также завезли свои сорта сакуры. После окончания оккупации были даже попытки вырубить посаженные деревья, однако японская сакура все же осталась. Сейчас в Корее растут около четырёх сотен сортов этого прекрасного дерева.
Эти деревья цветут с апреля по май, но неравномерно: сначала зацветают на юге, а затем завораживающая красота цветения тянется на север. В Южной Корее о нём объявляют вместе с прогнозом погоды, ведь многие местные жители буквально путешествуют вслед за распускающейся сакурой. К сожалению, красота не длится вечно: дерево цветёт всего лишь две недели, а затем лепестки начинают опадать. Из-за погодных условий сакура может перестать цвести и раньше.
Расцвет сакуры — важный аспект жизни Южной Кореи: некоторые города устраивают в честь этого целые фестивали. Например, в Сеуле, в парке Ёидо, находящемся на берегу реки Ханган, такой фестиваль проходит ежегодно. Это место считается лучшим среди любующихся сакурой местных жителей и туристов. Для удобства созерцания власти города даже перекрывают автомобильное движение по маршруту отдыхающих. Корейцы верят, что желания, которые они загадывают в период цветения сакуры, обязательно сбудутся, если съесть лепесток «вишнёвого цветка».
Но любоваться сакурой можно не только в столице. Если вы любите горы, специально для вас существует пешеходный подъём на гору Намсан, густо укрытый великолепной сакурой, азалией и форцизией. Город Пусан — отличное место для «вишнёвого» маршрута. На обоих берегах реки Нактон растут эти прекрасные деревья. Также можно посетить тоннель Кваналли — «аллею» из сакур. А в парке Демократии можно насладиться видом корейской бархатной сакуры.
Спутник Сеула — город Гоян — славится парком Ильсан. Здесь есть небольшое озеро, окружённое светло-розовой вишней. Деревья растут вперемешку с хвойными, можно получить отличные кадры в розово-зелёной гамме.
Буддийский храм Наксанса, находящийся в Янъяне, является одним из самых древних храмов Кореи — сейчас ему более 1300 лет. Храм находится на берегу моря, поэтому его вид в цветущей вишне невероятно завораживающий. Завершить «вишнёвое» путешествие стоит посетив традиционную японскую деревню Яндон: уютные деревянные домики с соломенной крышей впечатляют каждого путника — они ясно дают понять, что здесь человека ждёт покой и отдых от городской суеты.
Подумайте, как организовать свой весенний отдых: путешествие в Южную Корею может стать одним из самых красивых и романтичных в вашей жизни.