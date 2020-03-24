Образовательная платформа и крупнейший лекторий Москвы Level One предлагает всем интересующимся изучить московскую архитектуру по новой методике с их практикумом: от модерна до современной архитектуры, от фриза до пилястр, от Татлина до Ле Корбюзье. Дистанцию от интереса до уверенных знаний вы сможете преодолеть всего за одну неделю — при должном усердии.

Стили, идеи и детали Москвы через неделю будут разложены по полочкам, как будто последний год вы только и делали, что ходили на экскурсии со специалистами.

Вашим проводником по миру москвоской архитектуры станет Айрат Багаутдинов, основатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат записал 45 видео разбора о зданиях, архитекторах и идеях.

Что внутри?

6 теоретических блоков

54 задания с объяснением ответов

5 тренажеров для быстрого запоминания

45 видео разборов

От других лекций и курсов подобного плана этот практикум отличается активным обучением через интерактивные задания. В нем есть необходимый минимум теории и очень много практики.

Вы разберетесь в архитектурной археологии, сможете сходу отличать архитектуру советского модернизма от архитектуры модерна, узнаете все о сталинской архитектуре и много интересных фактов о современной архитектуре в столице. Обязательно близко познакоитесь со стилями и направлениями, характерными для каждой эпохи. Здания, мимо которых вы каждый день едете на работу или ходите в любимую кофейню, перестанут быть для вас безликими строениями и наполнятся смыслами, деталями, идеями, которые в них кладывали архитекторы.

А чтобы учеба шла легче и приятнее, для первых 500 участников с сайта National Geographic — скидка 50% на все онлайн-практикумы. Просто используйте промокод GEO2020 на странице покупки.

Вперед — к новым знаниям и красивым зданиям!