Samsung предсталяет Galaxy S21 – флагманские смартфоны на любой вкус и бюджет
Смартфон — главный аксессуар современного пользователя, поэтому его дизайн имеет важное значение. Galaxy S21 получили эффектный и в то же время практичный матовый корпус с элегантной металлической рамкой, доступный в нескольких стильных цветах, от строгих черного и серого до нежного розового. Безграничные адаптивные дисплеи с частотой обновления до 120 Гц обеспечивают невероятно плавную прокрутку и просмотр контента. Устаете долго смотреть в экран? Функция Eye Comfort Shield автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света, чтобы глазам всегда было комфортно.
Galaxy S21 способны заменить профессиональную камеру даже для взыскательных фотографов: множество режимов позволяют вручную регулировать все аспекты съемки для точной передачи замысла, или же, воспользовавшись функцией Мультикадр, создавать великолепные кадры в одно нажатие, просто наведя объектив на нужную сцену. Теперь все впечатления и воспоминания из путешествий получится запечатлеть в отличном качестве: «Фото из 8К» позволяет извлекать из видео, снятого на смартфон в 8К в детализированную и четкую фотографию, «Кинорежим» добавляет экспрессии в ролики, позволяя мгновенно менять камеру, с которой ведется съемка, а функция Live Thumbnail подскажет, каким будет изображение при изменении угла съемки или масштабировании видео, чтобы вы не упустили важные детали. Режим «Vlogger View» понравится любителям прямых эфиров, ведь он позволяет одновременно снимать как происходящее вокруг на основную камеру, так и реакцию пользователя — на фронтальную.
Новинки уже продаются в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung и в сетях партнеров компании. Цены стартуют от 74 990 рублей за младшую модель. Для того, чтобы каждый покупатель чувствовал себя комфортно и имел свободу выбора, Samsung предлагает целый ряд выгодных предложений, которые позволят сэкономить при покупке: программа Samsung Upgrade предлагает возможность пользоваться флагманом, выплачивая небольшой ежемесячный платеж, а через год обменять на новую модель, сэкономив тем самым до 50% стоимости. В обмен на старый смартфон по программе трейд-ин можно снизить цену до 58 600 руб. А еще смартфоны серии Galaxy S21 можно приобрести в рассрочку на 36 месяцев.
Одновременно со стартом продаж новых флагманов Samsung анонсировала акцию «Galaxy S21 от 1 рубля», сочетающую механики Samsung Upgrade и трейд-ин. Теперь, если одновременно сдать свой старый смартфон и оформить «подписку» на новые гаджеты бренда, ежемесячный платеж за использование смартфона может снизиться до 1 рубля в месяц! Подробнее про новые флагманы и выгодны финансовые условия узнавайте на сайте Samsung.