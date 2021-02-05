Samsung предсталяет Galaxy S21 – флагманские смартфоны на любой вкус и бюджет

Новинки уже продаются в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung и в сетях партнеров компании. Цены стартуют от 74 990 рублей за младшую модель. Для того, чтобы каждый покупатель чувствовал себя комфортно и имел свободу выбора, Samsung предлагает целый ряд выгодных предложений, которые позволят сэкономить при покупке: программа Samsung Upgrade предлагает возможность пользоваться флагманом, выплачивая небольшой ежемесячный платеж, а через год обменять на новую модель, сэкономив тем самым до 50% стоимости. В обмен на старый смартфон по программе трейд-ин можно снизить цену до 58 600 руб. А еще смартфоны серии Galaxy S21 можно приобрести в рассрочку на 36 месяцев.

Одновременно со стартом продаж новых флагманов Samsung анонсировала акцию «Galaxy S21 от 1 рубля», сочетающую механики Samsung Upgrade и трейд-ин. Теперь, если одновременно сдать свой старый смартфон и оформить «подписку» на новые гаджеты бренда, ежемесячный платеж за использование смартфона может снизиться до 1 рубля в месяц! Подробнее про новые флагманы и выгодны финансовые условия узнавайте на сайте Samsung.