Самые романтичные направления Азии для различных типов пар

Если вы любите приключения и готовы сорваться в неизведанное — покупайте билет на самолет до Коломбо. Расположенная всего в 27 км от Индийского побережья, Шри-Ланка никогда не разочаровывает, когда дело касается новых впечатлений. На самом деле, остров является одним из лучших мест для пеших прогулок. Здесь расположено множество туристических троп, проходящих через тропические леса и чайные плантации, горы и водопады над Индийским океаном и по соседству с рисовыми полями. Например, вы можете провести романтическое свидание на горе Элла, которая находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, и, обнявшись, любоваться чайными плантациями и джунглями, погруженными в мечтательную завесу из тумана и облаков.

Опытные туристы могут посетить самую отдаленную деревню острова Мимуре. Она расположена недалеко от границы, в резервации Наклс, между городами Канди и Матале. Через деревню пролегает 33-километровая пешая тропа, расположенная на высоте 324 метров над уровнем моря, с которой открываются захватывающие виды. Можно ли представить лучшее место для свидания?

Кроме того, вы можете вместе с партнером попробовать свои силы в серфинге. Шри-Ланка предлагает варианты на любой вкус и уровень подготовки. Серф-споты на пляжах с песчаным дном или среди коралловых рифов — выбирать вам. В Шри-Ланке расположены два крупных центра серфинга — на юго-западном побережье (Хиккадува, Ахангама и Велигама) и восточной провинции (Аругам Бей).

Если вам хочется чего-то еще более экстремального — отправляйтесь вместе с партнером на рафтинг. Наиболее подходящим местом для этого считается город Китулгала, расположенный на реке Килани — это центр острова, богатый на различных представителей флоры и фауны. Независимо от того, какой вид деятельности вы выберете, ваша жажда приключений будет утолена, а отношения станут крепче (в буквальном и переносном смысле).

Кстати, в феврале Эмирейтс предлагает пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга специальные промо-тарифы в Коломбо, доступные для бронирования до 26 февраля и вылета из России до 16 апреля 2020. Так, например, билеты Экономического класса доступны от 29 тыс. рублей, Бизнес-класса — от 132 тыс. рублей и Первого класса — от 284 тыс. рублей.

Как добраться: Эмирейтс осуществляет 19 еженедельных рейсов из Москвы в Коломбо с остановкой в Дубае и 14 еженедельных рейс из Санкт-Петербурга в Коломбо с остановкой в Дубае.