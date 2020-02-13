Самые романтичные направления Азии для различных типов пар

День Святого Валентина приближается, и, согласно большинству исследований, самый желанный подарок — это новые совместные ощущения. Особенно, если эти ощущения связаны с новыми странами и впечатлениями. Путешествуйте с Эмирейтс и спланируйте вашу романтическую поездку с любимым человеком по одному из 150 направлений Эмирейтс через Дубай. Для вашего вдохновения мы подготовили небольшой путеводитель по одним из самых романтичных локаций Азии для всех типов пар. Так что найдите то, что (или того, кто) вам по душе и пакуйте вещи для путешествия в честь Дня Святого Валентина, которое вы запомните на всю жизнь.
Любители приключений — Шри-Ланка
Если вы любите приключения и готовы сорваться в неизведанное — покупайте билет на самолет до Коломбо. Расположенная всего в 27 км от Индийского побережья, Шри-Ланка никогда не разочаровывает, когда дело касается новых впечатлений. На самом деле, остров является одним из лучших мест для пеших прогулок. Здесь расположено множество туристических троп, проходящих через тропические леса и чайные плантации, горы и водопады над Индийским океаном и по соседству с рисовыми полями. Например, вы можете провести романтическое свидание на горе Элла, которая находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, и, обнявшись, любоваться чайными плантациями и джунглями, погруженными в мечтательную завесу из тумана и облаков.
Опытные туристы могут посетить самую отдаленную деревню острова Мимуре. Она расположена недалеко от границы, в резервации Наклс, между городами Канди и Матале. Через деревню пролегает 33-километровая пешая тропа, расположенная на высоте 324 метров над уровнем моря, с которой открываются захватывающие виды. Можно ли представить лучшее место для свидания?
Кроме того, вы можете вместе с партнером попробовать свои силы в серфинге. Шри-Ланка предлагает варианты на любой вкус и уровень подготовки. Серф-споты на пляжах с песчаным дном или среди коралловых рифов — выбирать вам. В Шри-Ланке расположены два крупных центра серфинга — на юго-западном побережье (Хиккадува, Ахангама и Велигама) и восточной провинции (Аругам Бей).
Если вам хочется чего-то еще более экстремального — отправляйтесь вместе с партнером на рафтинг. Наиболее подходящим местом для этого считается город Китулгала, расположенный на реке Килани — это центр острова, богатый на различных представителей флоры и фауны. Независимо от того, какой вид деятельности вы выберете, ваша жажда приключений будет утолена, а отношения станут крепче (в буквальном и переносном смысле).
Кстати, в феврале Эмирейтс предлагает пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга специальные промо-тарифы в Коломбо, доступные для бронирования до 26 февраля и вылета из России до 16 апреля 2020. Так, например, билеты Экономического класса доступны от 29 тыс. рублей, Бизнес-класса — от 132 тыс. рублей и Первого класса — от 284 тыс. рублей.
Как добраться: Эмирейтс осуществляет 19 еженедельных рейсов из Москвы в Коломбо с остановкой в Дубае и 14 еженедельных рейс из Санкт-Петербурга в Коломбо с остановкой в Дубае.
Любители поесть — Сингапур
Если вы не можете представить свидание без хорошей еды и широкого выбора блюд — отправляйтесь в Сингапур. На протяжении веков кухня формировалась под влиянием индийской, китайской и малайской культур.
Начните с гастрономических предложений китайской кухни и попробуйте чили краб, традиционное блюдо Сингапура, приготовленное из морепродуктов и сладко-острого соуса из чили и томатов; бак кут тех, суп из свиных ребрышек с душистыми травами и специями и хайнанис чикен райс, наверное, самый вкус рис с курицей на планете (как бы просто не звучали эти ингредиенты, вкус блюда вас точно не оставит равнодушным).
Чтобы оценить блюда малайской кухни отправьтесь за наси лемак — это ароматный рис, приготовленный в кокосовом молоке и листьях пандана, карри паф, пирожок с карри, картошкой и мясом и лаксой, острой лапшой с курицей, креветками, рыбой и кокосовым молоком. Кстати, Райан Кох, шеф-повар из небольшого местного кафе по адресу 28 Katong Laksa, специализирующемся на лаксе, даже победил знаменитого мишленовского шефа Гордона Рамзи в кулинарном состязании по приготовлению лаксы.
Если вы отправитесь в район Little India (маленькая Индия), то сможете попробовать фиш карри хэд, голову рыбы красного луциана, приготовленную со специями и баклажанами; а также тхосай, блин на пшеничной муке с овощами и карри.
За лучшими морепродуктами стоит поехать в Chomp Chomp Food Centre, а для свидания с видом отлично подойдет лаунж-бар 1-Altitude Gallery and Bar, откуда открывается вид 360 на весь Сингапур (не забудьте попробовать там национальный напиток Сингапура — сингапур слинг).
В независимости от блюда, есть лучше в заведениях, которые пользуются популярностью у местных, а не в туристических точках. Поэтому поспрашивайте своего таксиста или сотрудников отеля. Важно помнить, что в Сингапуре много доступных кафе, удостоенных звезд Мишлена, это простые уличные кафешки с пластиковыми стульями, но так как здесь вас вряд ли где-то накормят. Примечательно, что хозяев таких ресторанов местные называют «дядями» и «тетями», а не господином и госпожой. А это значит, что вы сможете поужинать в изысканном ресторане и разыграть сценку из романтической комедии «Безумно богатые азиаты» без существенных потерь для кошелька.
Как добраться: Эмирейтс осуществляет 20 еженедельных рейсов из Москвы в Сингапур с остановкой в Дубае и ежедневный рейс из Санкт-Петербурга в Сингапур с остановкой в Дубае.
Любители порелаксировать — Бали
Вообразите, как вы загораете со своей половиной на белом песке, любуясь лазурной водой и ни о чем не беспокоясь. Похоже на идеальный отпуск? Тогда Бали — ваш лучший вариант для романтического путешествия.
Балийцы известны своим философским подходом к мирским проблемам. Это неудивительно: на Бали вы сможете прочувствовать, как потрясающая природа острова буквально просит вас сделать перерыв, полюбоваться изумрудными пейзажами и окунуться в кристальную воду. К слову, на Бали более 45 пляжей, способных удовлетворить любые запросы. Самые потрясающие расположены на южном побережье острова — полуострове Букит. Обязательно возьмите с собой снаряжение для снорклинга — на острове обитают более 2000 видов рыб и 500 видов кораллов.
Если и этого будет недостаточно, на Бали находятся отличные СПА. Почти в каждом 3х, 4х и 5ти звездочном отеле есть СПА центры, которые также открыты и не для постояльцев отелей. Массаж, джакузи, лечение травами — какие процедуры посетить выбираете только вы. Замечательно еще и то, что все эти услуги вполне доступны по цене, которая в зависимости от отеля стоит от 200 до 7000 рублей. Если вы предпочитаете расслабляться на природе, обязательно посетите горячие источники. Например, горячие источники на пляже Тегал Ванги выглядят как гигантские джакузи с видом на океан, а источники Банджара — как место из фильмов Индианы Джонс.
Еще один способ расслабиться на острове — посмотреть закат из одного из баров на пляже вблизи Индийского океана. Заведения с таким видом — отлично подходят, чтобы сделать предложение руки и сердца. Просто примите к сведению.
Как добраться: Эмирейтс выполняет два ежедневных рейса в Денпасар из Москвы с остановкой в Дубае и один ежедневный рейс из Санкт-Петербурга с остановкой в Дубае.
Любители урбанистики — Малайзия
Парам, увлекающимся урбанистикой и прогулками по городу, непременно понравится отдых в Малайзии. Ее столица, Куала-Лумпур — современный мегаполис, в чьем облике идеально отразилось все культурное многообразие страны. На протяжении веков город подвергался влияниям тамильской, китайской и малайской культур, каждая из которых оставила городу частичку своего наследия. Поэтому отправившись на прогулку по Куала-Лумпуру, вы увидите и футуристические небоскребы, и сады с орхидеями, мечети, и храмы, традиционные малайские рынки, и ларьки с китайской уличной едой.
Куала-Лумпур особенно понравится любителям архитектуры. В городе полно впечатляющих зданий и монументов. В их числе 421-метровая телебашня Менара Куала-Лумпур, с которой открывается самый лучший вид на город, огромная позолоченная статуя бога войны Муругана, охраняющая вход в пещеры Бату, дворец культуры Istana Budaya, выполненный в традиционном малайской стиле и многие другие строения с необычным дизайном.
Еще один город, который обязательно нужно увидеть любителям урбанистики — это Джорджтаун, главный город провинции Пенанг и скрытая жемчужина Юго-Восточной Азии. За 500 лет своего существования Джорджтаун вырос из маленькой малазийской деревушки во второй по величине город в стране. Объект всемирного наследия UNESCO, Джорджтаун состоит из различных кварталов, в которых очень интересно побродить. Здесь можно найти китайский квартал, район Маленькая Индия с разноцветными домами и улочками полными аромата карри и цветочных венков, бизнес-квартал с современными небоскребами и, как будто застывший во времени, исторический центр, в котором превалирует британская колониальная архитектура.
А если ваши знакомые до сих пор не знают, что вы встречаетесь, воспользуйтесь фотогеничностью города и опубликуйте в Инстаграме свои сказочные совместные фотографии. Кстати, начиная с апреля этого года российские путешественники смогут без труда добраться до Пенанга, воспользовавшись новым рейсом Эмирейтс в Пенанг через Сингапур.
Как добраться: Эмирейтс выполняет два ежедневных рейса в Куала-Лумпур из Москвы с остановкой в Дубае и один ежедневный рейс из Куала-Лумпур с остановкой в Дубае.
Любая пара — салон Эмирейтс
Вне зависимости от интересов любой паре понравится и запомнится свидание на борту Эмирейтс. Во время полета влюбленные смогут насладиться большой коллекцией премиального вина из собственного винного погреба Эмирейтс во Франции и устроить себе свидание за просмотром романтических фильмов, доступных на развлекательной системе ice. Пассажиры, путешествующие в Первом-классе смогут провести спа-свидание, воспользовавшись бортовым душем-спа и премиальным косметическим набором от Bulgari.
А во время Дня святого Валентина, 13 — 15 февраля, Эмирейтс предложит уникальные десерты, созданные специально к празднику, которые можно будет попробовать как на борту, так и в залах ожидания Эмирейтс на всех шести континентах. Так, в список кулинарных творений войдут: торт с маракуйей в форме сердца в кабинах Первого класса и Бизнес-класса, чизкейк с белым шоколадом и маракуйей в Экономическом классе, клубника в черном и белом шоколаде в зоне отдыха Onboard Lounge на борту Эмирейтс А380, шампанское Moet & Chandon Rosé Impérial во всех семи лаунжах Эмирейтс в Международном аэропорту Дубая и многие другие лакомства. Кроме того, пассажиры, которые не успели совершить праздничные покупки, в официальном магазине Эмирейтс смогут найти отличные подарки — многие из которых весьма романтичные.
В честь Дня святого Валентина Эмирейтс предоставляет российским пассажирам специальные тарифы для путешествий по целому ряду направлений в Индийском океане с остановкой в Дубае, включая Маврикий, Сейшелы, Коломбо и Мальдивы. Так, например, пассажиры Экономического класса смогут воспользоваться специальными тарифами от 29 тыс. рублей, пассажиры Бизнес-класса — от 132 тыс. рублей, а пассажиры Первого класса — от 284 тыс. рублей. Предложение действует при бронировании до 26 февраля 2020 года для полетов до 16 апреля 2020 года. Также Эмирейтс предлагает пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга выгодные тарифы на рейсы в Дубай. Билеты Экономического класса будут стоить от 25 тыс. рублей, Бизнес-класса — от 134 тыс. рублей, а Первого класса — от 305 тыс. рублей. Предложение действует при бронировании с 6 февраля до 19 февраля 2020 года для полетов в период с 9 февраля до 31 марта 2020 года.