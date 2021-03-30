Саратовская консерватория: живая музыка концертов и застывшая музыка архитектуры
Вложенная Грибоедовым в уста Фамусова фраза «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» стала, кажется, самой узнаваемой характеристикой этого приволжского города. Но вопреки опасениям незнакомых с историей Саратова туристов, посмотреть здесь есть на что. Например, сюда стоит ехать ради посещения Радищевского художественного и Краеведческого музеев – в последнем, помимо прочего, можно увидеть артефакты с раскопок древнего города Укек, летней резиденции хана Батыя. В Парке Победы можно увидеть множество образцов военной техники времен Второй мировой и посетить этнодеревню с национальными подворьями, а городская набережная Космонавтов представляет собой целый музей граффити под открытым небом.
Гуляя по Саратову и проходя мимо памятника Чернышевскому (на месте которого раньше стоял Александр Второй), вы не сможете не заметить красивое здание в неоготическом стиле, которое вообще может смело называться самым европейским строением во всем Саратове. Это – Саратовская консерватория. Третья, между прочим, в России – после таковых в Москве и Санкт-Петербурге.
Здание консерватории перестроено архитектором Каллистратовым в начале XX века. До сносов советского времени ее здание отлично перекликалось с колокольней собора, с католическим собором, лютеранской кирхой, да даже церковью «Утоли моя печали» с ее дробным декором. Интересно, что воющие горгульи (или то собаки?) на фасаде – якобы рожи тех пятерых чиновников, которые урезали Каллистратову финансирование: мол, проект был ещё более пышным, архитектор хотел добавить еще больше скульптур и украшений, но бюрократы зажали денег, вот и получили (говорят, что они воют, но местные резонно отвечают, что за сто лет они отточили вокал и теперь поют очень даже недурно). Роскошное здание в Войну лишилось шпилей, их вернули только в начале 1980-х, заодно вернув Саратову хоть часть его былой готичности.
Саратовская государственная консерватория – один из старейших и авторитетных музыкальных вузов России – основана в 1912 году. Она стала первым высшим музыкальным учебным заведением в российской провинции, а с 1935 года носит имя выдающегося русского певца Л.В. Собинова. Ключевую роль в открытии Саратовской консерватории сыграл выпускник Лейпцигской и Петербургской консерваторий, блестящий организатор и профессиональный пианист, почетный гражданин Саратова Станислав Каспарович Экснер.
Педагогический состав консерватории с первых страниц её истории был представительным и авторитетным. В консерваторию были приглашены видные музыканты-педагоги из российских столиц и ряда европейских стран: корифей русской виолончельной школы С.М. Козолупов; один из лучших польских пианистов, ученик Т. Лешетицкого и А.Г. Рубинштейна, И. Сливинский; известный композитор и ученый, выпускник С.И. Танеева и А.С. Аренского, создатель теории метротектонизма Г.Э. Конюс.
В первые годы существования в Саратовской консерватории были открыты классы фортепиано, струнных и духовых инструментов, сольного пения и «свободного сочинения». В течение столетней истории вуза подготовка студентов основывалась на сохранении и развитии богатейшего наследия отечественной музыкальной культуры.
Так, Саратовская консерватория — один из крупнейших центров развития пианистической школы Г.Г. Нейгауза и К.Н. Игумнова. Современная скрипичная школа представлена учениками большого мастера Н.А. Гольденберга, окончившего Московскую консерваторию по классу Д.Ф. Ойстраха, — профессорами А.Н. Гольденберг, А.Б. Григорьевым, Э.Л. Гавриленковым и др. Известные музыканты были причастны к созданию в Саратове школы игры на духовых инструментах. Это знаменитый трубач В.Г. Брандт, флейтисты М.И. Султанов и А.М. Найда, фаготист А.Г. Никитанов, гобоист Г.К. Поповицкий. Саратовская консерватория всегда славилась своими выпускниками по классу вокала. Великолепных солистов, народных артистов СССР Ю.Л. Попова и Л.А. Сметанникова подготовил профессор А.И. Быстров.
В 1983 году на базе Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова был открыт Театральный факультет консерватории. В настоящее время Театральный институт, где готовят актеров драматических и кукольных театров. Кафедра тесно связана с именами народных артистов СССР В. А. Ермаковой и Ю. П. Киселева.
Саратовская консерватория - один из ведущих художественных, научных и образовательных центров России. Её выпускники работают в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, в известных театрах и оркестрах России и зарубежья. В консерватории работают различные ансамбли и коллективы - симфонический и камерный оркестры, академический хор, оркестр народных инструментов, народные коллективы и оперная студия. В консерватории действуют кафедры теории музыки и композиции, истории музыки, специального фортепиано, кафедры струнных, духовых инструментов и народных инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, оперного и народного пения, дирижирования.
Ежегодно на базе Саратовской консерватории проводятся конкурсы и научно-практические конференции Всероссийского и Международного значений.
Профессорско-преподавательский состав консерватории насчитывает более 200 человек, в том числе профессоров, кандидатов и докторов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, народных и заслуженных артистов России и СССР. Здание консерватории обладает уникальной красотой, является символом Саратова и считается памятником архитектуры федерального значения. В Большом концертном зале консерватории давали концерты многие замечательные музыканты – комопзитор С.В. Рахманинов, Г. Г. Нейгауз, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. Г. Гиллельс и М. Л. Ростропович, В. Ландовская, В. Горовиц, И. Гофман и Ю. Хейфец, здесь пели Ф. И. Шаляпин и Л. В. Собинов.
В консерватории сохраняют приверженность богатой русской культурной традиции и при этом стараются развивать саратовскую культурную жизнь, ее самобытные творческие тенденции – вот что гарантирует многолетний творческий потенциал одной из старейших российских консерваторий.
В 2022 году Саратовская консерватория отметит свое 110-летие.