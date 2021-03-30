Саратовская консерватория: живая музыка концертов и застывшая музыка архитектуры

Вложенная Грибоедовым в уста Фамусова фраза «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» стала, кажется, самой узнаваемой характеристикой этого приволжского города. Но вопреки опасениям незнакомых с историей Саратова туристов, посмотреть здесь есть на что. Например, сюда стоит ехать ради посещения Радищевского художественного и Краеведческого музеев – в последнем, помимо прочего, можно увидеть артефакты с раскопок древнего города Укек, летней резиденции хана Батыя. В Парке Победы можно увидеть множество образцов военной техники времен Второй мировой и посетить этнодеревню с национальными подворьями, а городская набережная Космонавтов представляет собой целый музей граффити под открытым небом.

Гуляя по Саратову и проходя мимо памятника Чернышевскому (на месте которого раньше стоял Александр Второй), вы не сможете не заметить красивое здание в неоготическом стиле, которое вообще может смело называться самым европейским строением во всем Саратове. Это – Саратовская консерватория. Третья, между прочим, в России – после таковых в Москве и Санкт-Петербурге.

Здание консерватории перестроено архитектором Каллистратовым в начале XX века. До сносов советского времени ее здание отлично перекликалось с колокольней собора, с католическим собором, лютеранской кирхой, да даже церковью «Утоли моя печали» с ее дробным декором. Интересно, что воющие горгульи (или то собаки?) на фасаде – якобы рожи тех пятерых чиновников, которые урезали Каллистратову финансирование: мол, проект был ещё более пышным, архитектор хотел добавить еще больше скульптур и украшений, но бюрократы зажали денег, вот и получили (говорят, что они воют, но местные резонно отвечают, что за сто лет они отточили вокал и теперь поют очень даже недурно). Роскошное здание в Войну лишилось шпилей, их вернули только в начале 1980-х, заодно вернув Саратову хоть часть его былой готичности.

Саратовская государственная консерватория – один из старейших и авторитетных музыкальных вузов России – основана в 1912 году. Она стала первым высшим музыкальным учебным заведением в российской провинции, а с 1935 года носит имя выдающегося русского певца Л.В. Собинова. Ключевую роль в открытии Саратовской консерватории сыграл выпускник Лейпцигской и Петербургской консерваторий, блестящий организатор и профессиональный пианист, почетный гражданин Саратова Станислав Каспарович Экснер.