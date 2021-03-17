Сбежать на отдых в сосновый бор: Юхновград

Вот минимальный список необходимого, чтобы сбежать из реальности в настоящую русскую сказку – отправиться за город, нажарить шашлыков, обязательно попариться в русской баньке с уличной купелью, погонять на велосипедах, поплавать на байдарках и наловить рыбы для ухи.

Сделать все это, а заодно хорошенько отдохнуть можно в гостеприимном парке-отеле Юхновград. Находится он в окружении национального парка Угра в Калужской области, в 200 км от Москвы. Это как раз такое уютное местечко, куда хочется сбежать от городского шума и суеты. Чистый воздух, петляющие лесные тропки и нетронутая красота природы – чего еще нужно?