Сбежать на отдых в сосновый бор: Юхновград

Вот минимальный список необходимого, чтобы сбежать из реальности в настоящую русскую сказку – отправиться за город, нажарить шашлыков, обязательно попариться в русской баньке с уличной купелью, погонять на велосипедах, поплавать на байдарках и наловить рыбы для ухи.
Сделать все это, а заодно хорошенько отдохнуть можно в гостеприимном парке-отеле Юхновград. Находится он в окружении национального парка Угра в Калужской области, в 200 км от Москвы. Это как раз такое уютное местечко, куда хочется сбежать от городского шума и суеты. Чистый воздух, петляющие лесные тропки и нетронутая красота природы – чего еще нужно?
Парк-отель «Юхновград» – современный отель для семейного отдыха. Здесь можно провести полноценный отпуск или выходные, где вы сможете найти все необходимое для загородного отдыха с детьми.
Семейный отдых за городом – важная часть благополучия семьи. Чтобы оторваться от привычных дел и городского шума, можно перебраться на время в загородный отель. Парк-отель «Юхновград» рад предложить уютные коттеджи, множество возможностей для проведения досуга на выходные, интересную развлекательную программу для детей и их родителей.
На территории отеля есть куда податься: большая детская площадка, парк-деревянных скульптур, бассейн, мини-зоопарк, мини-гольф, настольные игры и многое другое!
Коттеджи в парк-отеле делятся на 4 категории:
- Дуплекс – рассчитан на 4 гостей, имеет 2 спальни и кухню совмещенную с гостиной
- Семейный – рассчитан на 6 гостей, имеет 3 спальни, кухню и просторную гостиную с камином
- Компанейский – рассчитан на 8 гостей, имеет 4 спальни и кухню совмещенную с гостиной
- Большой дом – рассчитан на 14 гостей, имеет 7 спален, большую кухню, просторную гостиную с камином и бильярдный зал
Каждый коттедж эффектно оформлен, в каждом царит атмосфера домашнего уюта: стильная мебель, оборудованная всем необходимым кухня, высокоскоростной Wi-Fi, в больших домиках – еще и бильярдный зал. Рядом с каждым коттеджем есть мангальная зона, также на территории отеля есть большая бесплатная парковка, рассчитанная на 60 машин.
На территории «Юхновграда» работает ресторан «Петр Великий». Он сделан в виде точной копии фрегата «Штандарт» – первого корабля балтийского флота, построенного по приказу Петра I в 1703 году. В меню – как традиционное блюда, так и авторские от шеф-повара.
На территории работают музеи – «Музей Вятичей» и «Музей древнерусского быта», так что без просвещения тоже не обойдется. А в картинной галерее вы сможете увидеть самую большую картину Ильи Глазунова – «Великий Китай».
Забронировать коттедж можно любым удобном способом: через сайт, по телефону (8 903 792 40 70) или в директе Инстаграма (@uhnovgrad).