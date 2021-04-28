Сценические круизы: новый формат путешествий по заповедным местам России

В нашей стране много таких мест и пейзажей, от которых захватывает дух. Вот только добраться туда своим ходом – на автомобиле или поезде – получится далеко не всегда. Причем многие из таких природных достопримечательностей расположены не так уж и далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Что же делать? Любоваться с воды!

Увидеть заповедную красоту нашей природы теперь можно будет с борта целого плавучего отеля – круизного речного теплохода – с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Два теплохода класса Люкс от круизной компании «Мостурфлот» впервые представят для российских туристов формат круиза «Сценическое плавание».