Сценические круизы: новый формат путешествий по заповедным местам России
В нашей стране много таких мест и пейзажей, от которых захватывает дух. Вот только добраться туда своим ходом – на автомобиле или поезде – получится далеко не всегда. Причем многие из таких природных достопримечательностей расположены не так уж и далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Что же делать? Любоваться с воды!
Увидеть заповедную красоту нашей природы теперь можно будет с борта целого плавучего отеля – круизного речного теплохода – с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Два теплохода класса Люкс от круизной компании «Мостурфлот» впервые представят для российских туристов формат круиза «Сценическое плавание».
Сценическое плавание – это формат экскурсионного тура по акватории природных парков и заповедников, в ходе которого теплоход близко проходит к уникальным памятникам природы и истории, и у туристов появляется возможность лично осмотреть достопримечательности, пеший доступ к которым невозможен.
Маршруты «Сценических круизов» проложены вдоль красивейших мест Русского севера – шхерам Ладожского и Онежского озер, по рекам Волга и Кама. В обстановке комфорта туристического отеля, буквально «не вставая с места», туристы увидят острова и проливы, скалы и могучие утесы, национальные парки и заповедники, археологические памятники, места из мифов и легенд народов России. Береговые экскурсии включены в стоимость. На маршруте будут также предлагаться вертолетные экскурсии.
Вас ждут:
- Фьорды Русского Севера – шхеры Ладожского и Онежского озер
- Петроглифы и лабиринты древних людей
- Знаменитый водный путь «Из варяг в греки»
- Геологические памятники природы, история которых насчитывает сотни миллионов лет
- Три исторические столицы Руси – Старая Ладога, Великий Новгород, Санкт-Петербург
- и многое другое!
Теплоходы «Александр Грин» и «Россия» с высочайшим уровнем сервиса и комфорта предназначены для самых взыскательных путешественников. Каюты с балконом по площади и оснащению соответствуют номеру отеля. Спутниковое телевидение, Wi-Fi интернет, полный набор сервиса. Рестораны теплохода предложат блюда традиционной русской и европейской кухни, а также национальные блюда и напитки локальной кухни регионов плавания.
Музыка и рассказ ведущего эмоционально дополнят театральное действие. А зрители, удобно расположившись на палубе, смогут целиком погрузиться в повествование и наслаждаться проплывающими мимо живописными видами.
Круизная компания «Мостурфлот» входит в холдинг «Московское речное пароходство», одно из старейших предприятий транспортного комплекса России, ведущее свою историю с 1857 года. Компания владеет 14 крупными речными теплоходами, вместимостью от 100 до 300 пассажиров, размещающихся в каютах со всеми удобствами. С «Мостурфлотом» можно отправиться в круизы от 3 до 20 дней по рекам Европейской части России.