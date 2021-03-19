Семейный отдых в окружении гор в Medical Spa отеле Rosa Springs

Medical Spa отель Rosa Springs совмещает в себе жизнь в экологически чистом пространстве, высокий уровень сервиса и бесчисленные возможности для комфортного и исцеляющего отдыха всей семьи.
Отель расположился в самом сердце гор на курорте «Роза Хутор» на высоте 1100 метров над уровнем моря. Чудеса начинаются уже при подъеме на Роза Плато по канатной дороге: величественные хребты, первозданная природа, чистый разреженный воздух и солнечные лучи, освещающие горные вершины.
Rosa Springs был построен в здании, где во времена Олимпиады 2014 года располагался реабилитационный центр для спортсменов. После грандиозных ремонтных работ, в январе 2016 года, в Красной Поляне открылся первый медицинский отель.
За пять лет работы Medical Spa отеля Rosa Springs зарегистрировано более 70 тысяч успешных историй оздоровления.
Исцеление водой стало основным направлением в работе нового Medical Spa. Здесь у гостей круглосуточно есть доступ к бювету с минеральными водами сочинского района. В фитобаре всегда есть детокс-напитки, а в Центре здоровья — целое бальнеологическое отделение.
Бальнеопроцедуры — неотъемлемая часть оздоровительных и реабилитационных программ. Разнообразие водных процедур позволяет решать множество проблем: залечивать травмы, снимать стресс, корректировать фигуру, нормализовать сон. Сегодня в бальнеологическом отделении насчитывается более 30 различных видов ванн (с концентратами, жемчужниые бишофитные и пр.), а также душей (Шарко, подводный, вакуумный и пр.).
Горная Олимпийская деревня, где находится отель, это экологически чистое пространство: здесь нет производственных предприятий, а воздух свободен от выхлопных газов.
Мода на здоровье
Массажи, кедровые бочки, бальнеология, грязелечение и собственный бювет. Гости отеля совмещают отдых на природе с лечебными и расслабляющими процедурами, которых в Rosa Springs 4* несколько десятков.
В Центре здоровья отеля больше 15 санаторно-курортных программ. Здесь лечат проблемы со спиной, помогают восстановить сон, снять стресс, очистить организм и укрепить иммунитет.
Во время семейной поездки в Rosa Springs каждый из ее членов найдет для себя что-то интересное. Например, курс ингаляций с лекарственными травами и ежедневные массажи будут полезны для детей. Первые — станут отличной профилактикой респираторных заболеваний, вторые — помогут решить проблемы с осанкой.
Взрослым рекомендуется пройти курс бальнеологических процедур: тёплые ванны с концентратами для расслабления, укрепления иммунитета и восстановления сил, различные виды душей (в том числе подводных) для снятия напряжения с мышц, лимфодренажа и коррекции фигуры.
Отдельный блок программ и лечебных процедур направлены на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Основной акцент в программе врачи делают на восстановление жизненной емкости легких, насыщения крови кислородом, возобновление толерантности к нагрузкам и гипоксии, стабилизацию психоэмоционального состояния.
Программу предваряет обязательная диагностика, которая помогает адаптировать схему реабилитации под потребности конкретного организма.
Комплексное оздоровление с применением современной аппаратной медицины, фитотерапии, правильного питания и исцеляющие силы воды, в том числе и минеральной, дополняются упражнениями для улучшения работы дыхательной и мышечной систем.
Повысить работоспособность, укрепить иммунитет, уменьшить гипоксию поможет гелиокс-терапия. Это научный прорыв в реабилитации и профилактике covid-19 и бронхолегочных заболеваний, доказавший в клинических испытаниях снижение вирусной активности до 70%.
Топ-5 процедур Центра здоровья
Ксенонотерапия
Курс ксеноновых ингаляций, это верный способ избавиться от психоэмоционального напряжения, синдрома хронической усталости, отпустить все заботы и ощутить безмятежность. Во время ингаляций ксеноно-кислородная смесь проникает сквозь клеточные мембраны и положительно влияет на молекулярный состав клеток: оказывает глубокий восстанавливающий, тонизирующий и оздоровительный эффект.
3D – Newton
Уникальный аппарат, с помощью которого можно проводить диагностику здоровья спины, а затем тренировку для укрепления мышечного корсета, лечения болезней спины и реабилитации после травм и операций
ДНК-тесты
В отеле можно сделать СКОЛЬКО видов ДНК-тестов. На основании результатов тестирования вы получите инструкцию по управлению возможностями вашего организма — это конкретные и точные рекомендации по питанию, спорту, образу жизни, составленные на основе анализа ДНК. Тест покажет изменения в генах, влияющие на набор веса, обмен веществ, зависимость от привычек (кофе, алкоголь, курение), пищевые непереносимости (реакция на злаковые и молочные продукты) и спортивные показатели.
Иммунохелс
Этот новый вид исследований крови позволит выявить реакцию иммунной системы на 111 продуктов питания. Результаты анализа определяют продукты, вызывающие аллергическую реакцию и повышенную чувствительность, составляется персональная карта продуктов, провоцирующих воспаление в организме.
На основании этих данных врачом-диетологом формируется план комплексной элиминационной диеты. Питание с учетом этих рекомендаций позволяет избавить иммунную систему от излишней нагрузки, поддерживать её в активном состоянии и надёжно защитить организм от различных инфекций, включая COVID-19.
Видеокапсульная эндоскопия
Инновационный и точный метод обследования ЖКТ без боли, комфортный и безопасный. С помощью видеокапсульной эндоскопии можно диагностировать состояние всех отделов кишечника, включая исследование тонкой кишки, недоступное при гастро- и колоноскопии.
Эндоскопия проводится с использованием капсул PillCam (страна-производитель — Израиль).
Здоровое поколение
Приезжать в Medical Spa отель особенно любят семьи с детьми. Ведь для подрастающего поколения отдых в Rosa Springs — это не каникулы, проведённые в ожидании родителей, а удивительное время, где даже несколько дней превращаются в своеобразный развивающий интенсив. В ходе этого приключения ребята веселятся, учатся, делают первые шаги в спорте и, конечно, становятся здоровее, сильнее и счастливее.
Специальная детская станция в ресторане, полезные десерты и мороженое в фитобаре, бьюти-сервис для самых маленьких и развивающие активности. Это лишь малая толика услуг для интересного и увлекательного детского отдыха.
Особого внимания заслуживает санаторно-курортная программа «Здоровое поколение». Она будет полезна для повышения иммунитета у детей в возрасте от 5 до 14 лет.
В рамках программы проходят комплексное обследование, которое предполагает проведения ЭКГ, УЗИ брюшной полости, а также тестирование набора биохимических показателей, важных для понимания общей картины состояния здоровья ребенка.
В рамках лечебной части внимание уделяется как психическому, так и физическому здоровью. Классический детский массаж и мягкое вытяжение позвоночника расслабят мышцы спины и улучшат осанку. Бальнеологические процедуры успокоят нервную систему и укрепят иммунитет.
В отеле работает целая команда аниматоров, которая превратит оздоровительный детский отпуск в праздник. С утра до вечера педагоги детской комнаты проводят мастер-классы, развивающие игры, уроки рисования.
Лечебные и расслабляющие процедуры для детей сделают организм сильнее и здоровее, детские развлекательные мероприятия — счастливее, а природа — научит ценить окружающее пространство.
Локальные продукты, диетические блюда и гастрономические шедевры
Команда отеля стремиться к тому, чтобы помочь гостям открыть Сочи и Красную Поляну через вкусы, рожденные удивительной природой этих мест. На кухне отеля используются исключительно натуральные и самые качественные продукты.
Все то, что растет на Кавказе, наполнено здоровьем. Чистейший воздух, щедрая земля, родниковая вода. Всё это делает локальные продукты особенно полезными и питательными. И именно эти продукты составляют основу меню Rosa Springs.
Так, в основном ресторане отеля «Эдельвейс» каждый гость может полакомиться сезонными продуктами: спелыми ароматными фруктами, ягодами, овощами. Отведать краснополянский мед, черноморскую рыбу, отборное мясо и птицу.
В фитобаре представлены десерты и полезные перекусы: смузи, детокс напитки, иммунные и фиточаи, домашние пастила, зефир, конфеты ручной работы и даже десерты с терапевтическими эфирными маслами.
Искусство красоты
Вернуться из отпуска более здоровыми и энергичными помогают и эстетические процедуры, которые проводят в бьюти-салоне. Здесь объединили лучшие достижения современной косметологии и спа-индустрии, предлагают эффективные и приятные ритуалы по уходу за телом и волосами, оздоровительные программы, на основе современных бьюти-технологий с применением профессиональной косметики, признанной во всем мире.
Водорослевые обертывания в спа-капсуле для красоты и сияния кожи, уникальные для региона аппараты Icoone lazer и Zerona Z6 Green для коррекции фигуры, многочисленные спа-ритуалы для души и тела. Это только часть способов, которые помогают сделать вас моложе и красивее.
В ритме заботы о себе
Спа-комплекс Rosa Springs — настоящая мекка для любителей расслабления и неспешного отдыха. Здесь можно поплавать в пятнадцатиметровом бассейне, погреться в финской сауне и травяной бане, расслабиться в хаммаме или лайкониуме. Особая атмосфера царит здесь вечером, когда освещение становится приглушенным, неяркий свет ламп отражается в водной глади и все заботы уходят на второй план.
Для любителей активного образа жизнь в фитнес-центре ежедневно проводятся бесплатные групповые занятия по йоге, стретчингу, миофасциальному релизу и другим спортивным программам. Особой популярностью у взрослых пользуется комплекс тренировок «Здоровая спина», а малыши предпочитают индивидуальные занятия по плаванию.
Medical Spa отель Rosa Springs это место, где каждый найдет для себя что-то особенное. Здесь вас ждут прекрасная природа, здоровая еда, расслабляющие и оздоравливающие процедуры для всей семьи и масса приятных впечатлений.
Зимой Rosa Springs — это популярных горнолыжный отель в формате ski-in и ski-out с качественным сервисом и удобным выходом к склону. Летом — идеальное место, для любителей неспешных прогулок по горам. Многочисленные пешие тропы, которые ведут к шумным водопадам, альпийским лугам и бурным рекам, начинаются прямо у отеля.
И круглый год, Rosa Springs — санаторий нового тысячелетия, с множеством лечебных и расслабляющих процедур, уникальных оздоровительных и реабилитационных программ для всей семьи.