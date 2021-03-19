Семейный отдых в окружении гор в Medical Spa отеле Rosa Springs

Rosa Springs был построен в здании, где во времена Олимпиады 2014 года располагался реабилитационный центр для спортсменов. После грандиозных ремонтных работ, в январе 2016 года, в Красной Поляне открылся первый медицинский отель.

За пять лет работы Medical Spa отеля Rosa Springs зарегистрировано более 70 тысяч успешных историй оздоровления.

Исцеление водой стало основным направлением в работе нового Medical Spa. Здесь у гостей круглосуточно есть доступ к бювету с минеральными водами сочинского района. В фитобаре всегда есть детокс-напитки, а в Центре здоровья — целое бальнеологическое отделение.

Бальнеопроцедуры — неотъемлемая часть оздоровительных и реабилитационных программ. Разнообразие водных процедур позволяет решать множество проблем: залечивать травмы, снимать стресс, корректировать фигуру, нормализовать сон. Сегодня в бальнеологическом отделении насчитывается более 30 различных видов ванн (с концентратами, жемчужниые бишофитные и пр.), а также душей (Шарко, подводный, вакуумный и пр.).

Горная Олимпийская деревня, где находится отель, это экологически чистое пространство: здесь нет производственных предприятий, а воздух свободен от выхлопных газов.