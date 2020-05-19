Сеть студий лифтинга лица Face Fit дарит российским медикам бесплатный сеанс массажа

Сеть студий лифтинга лица Face Fit выражает благодарность медицинскому персоналу, отважно борющемуся с последствиями коронавирусной инфекции, и предлагает воспользоваться бесплатной процедурой лифтинг-массажа во всех своих салонах. Посетить сеанс можно будет в течение двух месяцев с момента возобновления работы студий. Начиная с 15 мая можно получить специальный код на услугу и воспользоваться после того, как режим работы сферы услуг в Москве восстановится окончательно.
Чтобы принять участие в акции и получить персональный код на массаж, нужно связаться с менеджерами сети через аккаунт в Instagram или по телефону 8(495)9710700. При посещении салона необходимо показать оригинал действующего сертификата медицинского работника и справку с работы. В дополнение к основной акции каждый сотрудник здравоохранения имеет возможность приобрести в сети студий абонемент на услуги с 30% скидкой.
«Мы думаем, что каждый человек сегодня благодарен медикам за их храбрую борьбу с пандемией, за вклад в спасение миллионов жизней людей во всем мире. Мы хотели бы выразить благодарность всем врачам и пригласить на сеанс массажа, чтобы отвлечься от суеты и переживаний, уделить немного времени себе», — комментируют авторы проекта и основательницы сети Face Fit Мария Фадеева и Елена Берштейн.
Услугой могут воспользоваться врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и клинические исследователи, которые живут или работают в Москве и Московской области.
Фейс-фит – это авторская методика по ручной кардиотренировке всех мышц лица, не имеющая аналогов в мире. Процедура успешно борется с любыми возрастными изменениями, убирает двойной подбородок, расщепляет подкожно-жировые клетки, одновременно решая любые проблемы с кожей. Достаточно одного сеанса, чтобы заметно вернуть лицу свежесть, убрать отеки и синяки, «раскрыть» взгляд, разгладить неглубокие морщины. Является эффективной альтернативой инъекционной и хирургической косметологии.
На данный момент сеть Face Fit насчитывает четыре студии лифтинга лица, которые расположены в Москве — в ТРЦ «Афимолл Сити», БЦ «Белая Площадь», БЦ «Метрополис», БЦ «Легенда Цветного».