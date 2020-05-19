Сеть студий лифтинга лица Face Fit дарит российским медикам бесплатный сеанс массажа

Сеть студий лифтинга лица Face Fit выражает благодарность медицинскому персоналу, отважно борющемуся с последствиями коронавирусной инфекции, и предлагает воспользоваться бесплатной процедурой лифтинг-массажа во всех своих салонах. Посетить сеанс можно будет в течение двух месяцев с момента возобновления работы студий. Начиная с 15 мая можно получить специальный код на услугу и воспользоваться после того, как режим работы сферы услуг в Москве восстановится окончательно.

Чтобы принять участие в акции и получить персональный код на массаж, нужно связаться с менеджерами сети через аккаунт в Instagram или по телефону 8(495)9710700. При посещении салона необходимо показать оригинал действующего сертификата медицинского работника и справку с работы. В дополнение к основной акции каждый сотрудник здравоохранения имеет возможность приобрести в сети студий абонемент на услуги с 30% скидкой.