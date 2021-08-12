Шелковый узел

Голубые купола
Один из древнейших городов не только Средней Азии, но и мира, чья история текла непрерывно до нынешнего дня, Самарканд существует c VIII века до нашей эры. Ровесник Рима, за без малого три тысячи лет он испытал немало потрясений. Выгодно расположенный в плодородной Зарафшанской долине, на перекрестке торговых путей город был сокровищем, перед обладанием которым не могли устоять великие военачальники прошлого. Когда Александр Македонский захватил город — в ту эпоху тот звался Маракандой и был столицей маленького государства Согдиана, — по легенде, он был восхищен: «Все, что я слышал о Мараканде, правда, за исключением того, что она красивее, чем я когда-либо мог себе представить…»
Кто только ни стремился сделать Самарканд своим — греки, арабы, монголы… Приземистые глиняные холмы в северной части города — городище Афрасиаб. Это все, что осталось от древнего Самарканда, когда его в свой черед разрушили войска Чингисхана — после город строился уже в предместье, рабате. Сегодня археологи находят в руинах времени свидетельства того, что с глубокой древности здесь был один из крупнейших торговых и культурных центров Средней Азии: богатейшие росписи дворцовых стен, утварь, украшения, оружие, керамика. Все это можно увидеть в Музее истории города, расположенном на городище. Но самые яркие «экспонаты», стоящие прямо под открытым небом, отражают его вечную синеву.
Большинство памятников Самарканда относятся к XIV — XVI векам — эпохе правления Тимура (здесь его величают Амир Темур, а в России знают под именем Тамерлан) и его потомков. Тимур создал на землях Средней Азии великую империю и сделал Самарканд своей столицей. При жизни Тимура, да и после, в городе строились грандиозные дворцы, мечети, мавзолеи. В мавзолее Шахи́-Зиндá находятся усыпальницы знатных женщин из рода Тимура. Купол мечети Биби Ханым, названную в честь его любимой жены, сравнивали с красотой небес, а арку портала — с Млечным Путем. Одна из главных достопримечательностей древнего города — это мавзолей Гур-Эмир, «гробница повелителя».
Дальнейшее процветание города продолжилось при Улугбеке, ученом внуке Тимура — в это время Самарканд получил свое новое развитие уже как центр наук и просвещения. На главной площади он выстроил медресе, которому было суждено стать престижнейшим учебным заведением мусульманского мира. Много позже рядом встали еще два медресе — Шер-Дор и Ти́лля-Кáри. Площадь Регистан известна прежде всего именно удивительным архитектурным ансамблем трех духовных школ, включенным в список ЮНЕСКО. Но это отнюдь не «музей под открытым небом» — здесь регулярно проходят концерты и выступления, а днем на территории медресе работают лавочки местных ремесленников и мастеров — площадь живет своей жизнью.
Сделано в Самарканде
О красоте и богатстве Самарканда писали великие путешественники, посетившие его в разные времена, — китайцы Фасянь и Сюаньцзан, марокканец Ибн Баттута и венецианец Марко Поло. Еще во времена Согдианы по торговым путям отсюда экспортировали лазурит, сердолики, киноварь, которые использовались при росписях в Древнем Египте и Греции. Этим землям Шелковый путь подарил технологию производства самой роскошной и дорогой ткани в истории, и вот уже многие столетия здесь изготавливаются шелковые изделия — ткани с характерными орнаментами и предметы интерьера.
Самарканд славился еще одним промыслом, привезенным когда-то из Китая — изготовлением «шелковой» бумаги. По сей день здесь можно посетить мастерские и увидеть, как делают традиционным способом бумагу из тутового дерева, которая в десять раз прочнее современной. Когда-то именно этот материал вытеснил в Западном мире и папирус, и пергамент. А сегодня он успешно используется для реставрации старинных манускриптов.
Исстари Самарканд славился и уникального качества коврами. На экскурсии по фабрике ковров гостям показывают процесс создания вручную этих уникальных произведений искусства, на изготовление которых часто требуется не менее года.
Керамика, ювелирные изделия, резьба по дереву, тиснение, роспись лаковых миниатюр, национальная декоративная вышивка — сегодня искусные мастера продолжают проверенные временем ремесленные традиции, которые принесли славу Самарканду и Узбекистану.
Остановки в пути
Купеческие экспедиции во времена Великого шелкового пути останавливались в караван-сараях. Эти постоялые дворы для торговцев, вьючных животных и грузов стояли на маршруте примерно через каждые 30-40 километров. В основном они строились по приказу правителей, городской администрации или силами самих торговцев. Те, что размещались внутри городов, в защите не нуждались, а те, что вырастали вдоль дорог, напоминали небольшие крепости.
Караван-сараи, как правило, представляли собой двухэтажные сооружения с массивными каменными стенами и мощными деревянными воротами, часто для большей прочности обитыми металлом. На улицу не выходило ни одного окна. Внутри сооружения был двор с колодцем, в котором имелся запас воды. Первый этаж служил складом для товаров, там же помещались стойла для вьючных животных. На втором этаже ночевали путешественники.
Эти постоялые дворы в те далекие времена не только предоставляли проезжему люду крышу над головой. Здесь узнавали последние новости из дальних стран, завязывали торговые отношения и заключали сделки, обменивались всякого рода информацией. Караван-сараи служили и биржами, где устанавливали цены, и складами для крупных партий товаров, и обменными пунктами для денег из разных краев. В крупных, расположенных в городе караван-сараях работали мастера — кузнецы, шорники, портные, табибы-целители, к услугам путешественников были бани и чайханы, — быт в них был устроен примерно так же, как и в современных гостиницах и туристических центрах.
Сегодня многие из караван-сараев прошлого превращены в ремесленные мастерские, бутики или кафе. Неподалеку от Регистана, к примеру, стоит в отреставрированный караван-сарай XIX века. Теперь это популярное среди путешественников кафе. А по дороге из Самарканда в Бухару, рядом с аэропортом Навои, находятся руины древнего караван-сарая Рабат-и Малик. Он был возведен в XI столетии как дворец, но вскоре утратил высокий статус и до XVIII века принимал путников, идущих путями караванов. Остатки этого сооружения, а также расположенная неподалеку сардоба — подземное хранилище воды, служившее для его снабжения, — ныне внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для высоких гостей
Совсем скоро древний Самарканд обзаведется новой достопримечательностью, которая станет одним из самых интересных туристических мест не только в городе, но и во всем регионе. Туристический комплекс Silk Road Samarkand наследует богатейшие традиции времен расцвета Великого шелкового пути. Путешественников часто поражает в Самарканде масштаб памятников, и в этом смысле проект не уступает по размаху строительству эпохи Амира Тимура.
Комплекс Silk Road Samarkand расположится в восточной части города. Его центром станет водная гладь гребного канала, построенного в советские годы. Здесь не раз проводили соревнования по гребным видам спорта, тренировались члены советской сборной. Функционал канала обещают сохранить, и вполне возможно, что среди мероприятий, которые здесь планируются, будут и спортивные турниры.
К северу от гребного канала разместится бизнес-кластер. Конгресс-холл с многофункциональным залом, президентским и VIP-залом, комнаты для делегаций, помещения для переговоров, банкетный и выставочный залы позволят проводить здесь мероприятия на самом высоком уровне. Важных гостей, прибывающих на конференции и симпозиумы, примут четыре высококлассные гостиницы. Все они оснащены собственными конференц-залами и переговорными комнатами, а для отдыха в них предусмотрены рестораны, бары, фитнес-залы, SPA-центры и бассейны.
22-этажный пятизвездочный отель Samarkand Regency с президентскими и представительскими люксами станет первым и пока единственным на территории Средней Азии отелем, входящим в престижную ассоциацию LHW (The Leading Hotels of the World). Еще одна уникальная гостиница Savitsky Plaza будет отличаться дизайнерскими интерьерами, вдохновленными художественным наследием Узбекистана. Она названа в честь Игоря Савицкого — художника, этнографа и коллекционера авангарда, который в 60-е годы создал музей искусств мирового класса в городе Нукус. Еще два отеля высшей категории, расположенные в бизнес-кластере, — Silk Road by Minyoun и Stars of Ulugbek by Lia! Minyoun.
Сады наслаждений
Для туристов, желающих восстановить здоровье и зарядиться новыми силами, строится медицинский кластер под брендом Marakanda Park Hotel. Он разместится к югу от гребного канала и будет состоять из четырех уютных бутик-отелей. Каждый из них специализируется на отдельном направлении — превентивной медицине, детоксе, лечении суставов и позвоночника и респираторной медицине. Здесь можно будет пройти программы лечения, рассчитанные от трех до четырнадцати дней. Дополнительно гостям предложат сеансы общего оздоровления — массаж, лечебный душ, инфракрасную сауну или барокамеру, и, конечно, услуги косметолога.
Проживающим в отелях комплекса Silk Road Samarkand не придется жалеть о том, что они остановились не в самом центре Самарканда. Его образ будет воссоздан здесь же — в историко-этнографическом комплексе «Вечный город», где гости смогут прикоснуться к истории и традициям Узбекистана, познакомиться с колоритным наследием древней страны. Автором и куратором этого проекта выступил известный современный художник Бобур Исмоилов.
В «Вечном городе» гостям предложат попробовать восхитительные национальные блюда — не только узбекский плов, объявленный ЮНЕСКО достоянием человечества, но и другие кушанья, характерные для различных эпох и регионов. На улочках этого городка «поселятся» ремесленники, которые покажут и расскажут все о древних ремеслах Самарканда и всего Узбекистана — резьбе по дереву, керамике, гончарном деле, изготовлении бумаги, ювелирных украшений и ковров. И, конечно, своих зрителей ждут представления, концерты и шоу.
Изобилие зелени, просторные променады, аквазона Volcano c бассейнами и разнообразными кафе и барами, велодорожки, архитектурные элементы в традиционных мотивах, — эта гармоничная среда открыта для всех. И жители города, и туристы, и бизнесмены со всего мира смогут проводить здесь время с удовольствием и пользой, знакомясь с Самаркандом и становясь частью этого удивительного города — одновременно древнего и современного перекрестка народов и культур.