Шелковый узел

Один из древнейших городов не только Средней Азии, но и мира, чья история текла непрерывно до нынешнего дня, Самарканд существует c VIII века до нашей эры. Ровесник Рима, за без малого три тысячи лет он испытал немало потрясений. Выгодно расположенный в плодородной Зарафшанской долине, на перекрестке торговых путей город был сокровищем, перед обладанием которым не могли устоять великие военачальники прошлого. Когда Александр Македонский захватил город — в ту эпоху тот звался Маракандой и был столицей маленького государства Согдиана, — по легенде, он был восхищен: «Все, что я слышал о Мараканде, правда, за исключением того, что она красивее, чем я когда-либо мог себе представить…»

Кто только ни стремился сделать Самарканд своим — греки, арабы, монголы… Приземистые глиняные холмы в северной части города — городище Афрасиаб. Это все, что осталось от древнего Самарканда, когда его в свой черед разрушили войска Чингисхана — после город строился уже в предместье, рабате. Сегодня археологи находят в руинах времени свидетельства того, что с глубокой древности здесь был один из крупнейших торговых и культурных центров Средней Азии: богатейшие росписи дворцовых стен, утварь, украшения, оружие, керамика. Все это можно увидеть в Музее истории города, расположенном на городище. Но самые яркие «экспонаты», стоящие прямо под открытым небом, отражают его вечную синеву.

Большинство памятников Самарканда относятся к XIV — XVI векам — эпохе правления Тимура (здесь его величают Амир Темур, а в России знают под именем Тамерлан) и его потомков. Тимур создал на землях Средней Азии великую империю и сделал Самарканд своей столицей. При жизни Тимура, да и после, в городе строились грандиозные дворцы, мечети, мавзолеи. В мавзолее Шахи́-Зиндá находятся усыпальницы знатных женщин из рода Тимура. Купол мечети Биби Ханым, названную в честь его любимой жены, сравнивали с красотой небес, а арку портала — с Млечным Путем. Одна из главных достопримечательностей древнего города — это мавзолей Гур-Эмир, «гробница повелителя».

Дальнейшее процветание города продолжилось при Улугбеке, ученом внуке Тимура — в это время Самарканд получил свое новое развитие уже как центр наук и просвещения. На главной площади он выстроил медресе, которому было суждено стать престижнейшим учебным заведением мусульманского мира. Много позже рядом встали еще два медресе — Шер-Дор и Ти́лля-Кáри. Площадь Регистан известна прежде всего именно удивительным архитектурным ансамблем трех духовных школ, включенным в список ЮНЕСКО. Но это отнюдь не «музей под открытым небом» — здесь регулярно проходят концерты и выступления, а днем на территории медресе работают лавочки местных ремесленников и мастеров — площадь живет своей жизнью.