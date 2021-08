Шелковый узел

Совсем скоро древний Самарканд обзаведется новой достопримечательностью, которая станет одним из самых интересных туристических мест не только в городе, но и во всем регионе. Туристический комплекс Silk Road Samarkand наследует богатейшие традиции времен расцвета Великого шелкового пути. Путешественников часто поражает в Самарканде масштаб памятников, и в этом смысле проект не уступает по размаху строительству эпохи Амира Тимура.

Комплекс Silk Road Samarkand расположится в восточной части города. Его центром станет водная гладь гребного канала, построенного в советские годы. Здесь не раз проводили соревнования по гребным видам спорта, тренировались члены советской сборной. Функционал канала обещают сохранить, и вполне возможно, что среди мероприятий, которые здесь планируются, будут и спортивные турниры.

К северу от гребного канала разместится бизнес-кластер. Конгресс-холл с многофункциональным залом, президентским и VIP-залом, комнаты для делегаций, помещения для переговоров, банкетный и выставочный залы позволят проводить здесь мероприятия на самом высоком уровне. Важных гостей, прибывающих на конференции и симпозиумы, примут четыре высококлассные гостиницы. Все они оснащены собственными конференц-залами и переговорными комнатами, а для отдыха в них предусмотрены рестораны, бары, фитнес-залы, SPA-центры и бассейны.

22-этажный пятизвездочный отель Samarkand Regency с президентскими и представительскими люксами станет первым и пока единственным на территории Средней Азии отелем, входящим в престижную ассоциацию LHW (The Leading Hotels of the World). Еще одна уникальная гостиница Savitsky Plaza будет отличаться дизайнерскими интерьерами, вдохновленными художественным наследием Узбекистана. Она названа в честь Игоря Савицкого — художника, этнографа и коллекционера авангарда, который в 60-е годы создал музей искусств мирового класса в городе Нукус. Еще два отеля высшей категории, расположенные в бизнес-кластере, — Silk Road by Minyoun и Stars of Ulugbek by Lia! Minyoun.