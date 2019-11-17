Знаете, когда строят город, под дворец всегда выбирают лучшее место. Вот и у Metechi Palace расположение – что надо: из окон видно старый город и русло Куры, рукой подать до крепости Нарикала, городского ботанического сада и других достопримечательностей, а до международного аэропорта ехать 15 минут.
Кажется, что этот Sheraton знают вообще все в городе. Оно и понятно: имидж «отличного дорогого отеля» сложился вскоре после его открытия в 1991, когда номера и переговорные залы облюбовала весьма уважаемая публика. Последние 5 лет (с 2014!) Metechi Palace стоял на реконструкции – но такая пауза не повредила его популярности. Наоборот, $55 млн инвестиций явно пошли отелю на пользу: ничто в интерьере или фасадах не выдаёт настоящего возраста отеля даже самому пристальному и придирчивому взгляду.
Сегодня Sheraton Metechi Palace – это:
- 210 новеньких номеров и десяток роскошных люксов,
- 12 конференц-залов,
- три ресторана и по-грузински содержательная энотека,
- пара бассейнов и сауна (а сауна в городе, который нарекли в честь термальных источников, просто обязана держать марку!)
Настоящие отели – вроде вина: с годами становятся лучше. Конечно, если их правильно хранить, а уж в этом Sheraton равных не знают. В конце концов, это одна из самых больших гостиничных сетей мира: её логотип – литера S в лавровом венке – красуется на 450 отелях в 70 странах. Масштаб бренда, с одной стороны, обязывает держать планку во всём, от сервиса до кухни. С другой стороны, он вовсе не умаляет самобытности: и в интерьерах, и блюдах чувствуется что-то настоящее, подлинно грузинское.
Прочувствовать национальный колорит (в его гастрономической ипостаси) можно на первом этаже: в Feast подают завтраки, обеды и ужины, а в Craft House держат солидную коллекцию вин. Если захочется средиземноморской трапезы – поднимитесь на последний этаж: на крыше – ресторан с отличными видами, поварами и говорящим названием Mediterranean. Лаунж в лобби отеля подойдёт для встреч с друзьями и коллегами: тут круглосуточно подают лёгкие закуски и коктейли. Номера отличаются различаются размерами и планировкой, но все они описаны на сайте – там же их можно забронировать.
Отрадно, что история, которая началась началась тридцать лет назад, продолжается и теперь. Долгих лет, Sheraton Metechi Palace! Гаумарджос!