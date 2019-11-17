Знаете, когда строят город, под дворец всегда выбирают лучшее место. Вот и у Metechi Palace расположение – что надо: из окон видно старый город и русло Куры, рукой подать до крепости Нарикала, городского ботанического сада и других достопримечательностей, а до международного аэропорта ехать 15 минут.

Кажется, что этот Sheraton знают вообще все в городе. Оно и понятно: имидж «отличного дорогого отеля» сложился вскоре после его открытия в 1991, когда номера и переговорные залы облюбовала весьма уважаемая публика. Последние 5 лет (с 2014!) Metechi Palace стоял на реконструкции – но такая пауза не повредила его популярности. Наоборот, $55 млн инвестиций явно пошли отелю на пользу: ничто в интерьере или фасадах не выдаёт настоящего возраста отеля даже самому пристальному и придирчивому взгляду.